Cámara de vigilancia supervisan a postulantes en el examen de admisión UNI

Las imágenes captadas por las cámaras se transmiten en tiempo real al centro de comunicaciones de la UNI, donde un equipo de profesionales observa cada detalle y puede analizar cualquier situación sospechosa que se presente durante la evaluación (Créditos: UNI)

El examen de admisión para el ciclo 2026 de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) comenzó el 16 de febrero bajo estrictas medidas de supervisión tecnológica y humana, con el objetivo de preservar la transparencia y el orden en una de las pruebas más competitivas del país. Unos 6 mil jóvenes llegaron desde temprano al campus del Rímac, motivados por la posibilidad de conseguir una de las 1.886 vacantes que la institución ha puesto a disposición en sus 34 especialidades.

La seguridad desplegada durante el ingreso fue solo el primer filtro de un extenso protocolo. Una vez superada la verificación de identidad en las puertas de la universidad, los aspirantes accedieron a las aulas, donde el ambiente de vigilancia se intensificó.

Cada salón estaba equipado con hasta cinco cámaras, además de la presencia de docentes y técnicos en electrónica encargados de monitorear todo lo que ocurre durante la evaluación. Las imágenes en tiempo real se transmitía directamente al centro de comunicaciones, espacio desde donde un grupo de especialistas observa cada detalle del proceso.

El director de la Dirección de Admisión, Mario Garayar, explicó a Andina que el sistema de comunicaciones de la UNI está diseñado para no dejar ningún sector sin cobertura. “A través de las pantallas podemos visualizar los nueve sectores en los que se distribuyen los participantes. Aula por aula, mantenemos la vigilancia para detectar cualquier anomalía o situación irregular que pudiera surgir”, señaló.

La autoridad subrayó que hay un equipo de profesionales atentos a cada movimiento, quienes pueden enfocar y analizar a cualquier candidato cuando surgen señales sospechosas.

La vigilancia constante tiene un propósito claro: garantizar que todos los aspirantes se concentren únicamente en responder las preguntas del examen, considerado uno de los más exigentes en el ámbito nacional debido a su orientación a las ciencias e ingeniería.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) inició el examen de admisión 2026 bajo un esquema de vigilancia tecnológica y presencial - Créditos: UNI.

Según las normas establecidas, si se detecta alguna conducta indebida, las grabaciones obtenidas se remiten inmediatamente a la Fiscalía de la Nación, que se encarga de iniciar las investigaciones pertinentes. Este sistema de control se replica en las 70 aulas habilitadas para la jornada, cubriendo la totalidad de los espacios utilizados.

Cabe precisar que el examen de admisión de la UNI se desarrolla en tres etapas, cada una programada en fechas distintas. La primera, realizada este lunes, evalúa razonamiento matemático, razonamiento verbal y humanidades.

El miércoles está previsto el turno de aritmética, álgebra, geometría y trigonometría, mientras que la última sesión, el viernes, se centrará en física y química. Este esquema busca medir de forma integral las competencias de los postulantes, exigiendo concentración y disciplina a lo largo de todo el proceso.

Durante estas jornadas faltantes, las cámaras de seguridad continuarán con la vigilancia en tiempo real sobre los estudiantes. Así, el equipo especializado de la universidad podrá detectar cualquier comportamiento irregular y asegurar el cumplimiento del reglamento.

¿Cuáles son las carreras disponibles en la UNI?

Arquitectura

Urbanismo

Física

Matemática

Química

Ingeniería Física

Ciencias de la Computación

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil

Ingeniería Económica

Ingeniería Estadística

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería de Telecomunicaciones

Ingeniería de Ciberseguridad

Ingeniería Biomédica

Ingeniería Geológica

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería de Minas

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Software

Ingeniería de Inteligencia Artificial

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecánica – Eléctrica

Ingeniería Naval

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Aeroespacial

Ingeniería de Petróleo y Gas Natural

Ingeniería Petroquímica

Ingeniería Química

Ingeniería Textil