Perú

Cámara de vigilancia supervisan a postulantes en el examen de admisión UNI

El sistema de comunicaciones de la universidad permite observar simultáneamente todos los sectores donde se desarrolla la prueba

Guardar
Las imágenes captadas por las cámaras se transmiten en tiempo real al centro de comunicaciones de la UNI, donde un equipo de profesionales observa cada detalle y puede analizar cualquier situación sospechosa que se presente durante la evaluación (Créditos: UNI)

El examen de admisión para el ciclo 2026 de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) comenzó el 16 de febrero bajo estrictas medidas de supervisión tecnológica y humana, con el objetivo de preservar la transparencia y el orden en una de las pruebas más competitivas del país. Unos 6 mil jóvenes llegaron desde temprano al campus del Rímac, motivados por la posibilidad de conseguir una de las 1.886 vacantes que la institución ha puesto a disposición en sus 34 especialidades.

La seguridad desplegada durante el ingreso fue solo el primer filtro de un extenso protocolo. Una vez superada la verificación de identidad en las puertas de la universidad, los aspirantes accedieron a las aulas, donde el ambiente de vigilancia se intensificó.

Cada salón estaba equipado con hasta cinco cámaras, además de la presencia de docentes y técnicos en electrónica encargados de monitorear todo lo que ocurre durante la evaluación. Las imágenes en tiempo real se transmitía directamente al centro de comunicaciones, espacio desde donde un grupo de especialistas observa cada detalle del proceso.

Cada salón cuenta con hasta
Cada salón cuenta con hasta cinco cámaras y la presencia de expertos en electrónica y docentes, cuyas labores permiten monitorear y registrar en tiempo real cualquier eventualidad durante la evaluación - Créditos: Andina//Jhonel Rodríguez Robles.

El director de la Dirección de Admisión, Mario Garayar, explicó a Andina que el sistema de comunicaciones de la UNI está diseñado para no dejar ningún sector sin cobertura. “A través de las pantallas podemos visualizar los nueve sectores en los que se distribuyen los participantes. Aula por aula, mantenemos la vigilancia para detectar cualquier anomalía o situación irregular que pudiera surgir”, señaló.

La autoridad subrayó que hay un equipo de profesionales atentos a cada movimiento, quienes pueden enfocar y analizar a cualquier candidato cuando surgen señales sospechosas.

La vigilancia constante tiene un propósito claro: garantizar que todos los aspirantes se concentren únicamente en responder las preguntas del examen, considerado uno de los más exigentes en el ámbito nacional debido a su orientación a las ciencias e ingeniería.

La Universidad Nacional de Ingeniería
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) inició el examen de admisión 2026 bajo un esquema de vigilancia tecnológica y presencial - Créditos: UNI.

Según las normas establecidas, si se detecta alguna conducta indebida, las grabaciones obtenidas se remiten inmediatamente a la Fiscalía de la Nación, que se encarga de iniciar las investigaciones pertinentes. Este sistema de control se replica en las 70 aulas habilitadas para la jornada, cubriendo la totalidad de los espacios utilizados.

Cabe precisar que el examen de admisión de la UNI se desarrolla en tres etapas, cada una programada en fechas distintas. La primera, realizada este lunes, evalúa razonamiento matemático, razonamiento verbal y humanidades.

El miércoles está previsto el turno de aritmética, álgebra, geometría y trigonometría, mientras que la última sesión, el viernes, se centrará en física y química. Este esquema busca medir de forma integral las competencias de los postulantes, exigiendo concentración y disciplina a lo largo de todo el proceso.

Durante estas jornadas faltantes, las cámaras de seguridad continuarán con la vigilancia en tiempo real sobre los estudiantes. Así, el equipo especializado de la universidad podrá detectar cualquier comportamiento irregular y asegurar el cumplimiento del reglamento.

¿Cuáles son las carreras disponibles en la UNI?

  • Arquitectura
  • Urbanismo
  • Física
  • Matemática
  • Química
  • Ingeniería Física
  • Ciencias de la Computación
  • Ingeniería Sanitaria
  • Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial
  • Ingeniería Ambiental
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería Económica
  • Ingeniería Estadística
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería de Telecomunicaciones
  • Ingeniería de Ciberseguridad
  • Ingeniería Biomédica
  • Ingeniería Geológica
  • Ingeniería Metalúrgica
  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería de Software
  • Ingeniería de Inteligencia Artificial
  • Ingeniería Mecánica
  • Ingeniería Mecánica – Eléctrica
  • Ingeniería Naval
  • Ingeniería Mecatrónica
  • Ingeniería Aeroespacial
  • Ingeniería de Petróleo y Gas Natural
  • Ingeniería Petroquímica
  • Ingeniería Química
  • Ingeniería Textil

Temas Relacionados

examen de admisión UNIUniversidad Nacional de IngenieríaUNIperu-noticias

Más Noticias

Programación de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

La jornada tendrá duelos imperdibles: Universitario chocará con Sporting Cristal, Alianza Lima recibirá a Sport Boys. Dos encuentros que definirá el futuro de los equipos. Entérate cómo se jugará la cuarta fecha del campeonato

Programación de la fecha 4

Testigo afirma que Rodrigo Falcón lo visitó y solicitó cambiar su declaración sobre el caso de Andrea Vidal

La declaración de la expareja de la abogada fue tomada semanas previas a su salida a Colombia, en medio de nuevas sospechas y contradicciones detectadas por la Fiscalía y la familia de la víctima

Testigo afirma que Rodrigo Falcón

Carla García es sentenciada por difamar a Verónika Mendoza y deberá pagarle S/ 40 mil soles

“Terrucaza” fue una de las frases que la candidata aprista usó para referirse a la excongresista en 2023. Se comprobó que incurrió en el delito, pero se reservó el fallo condenatorio

Carla García es sentenciada por

¿Qué diferencia hay entre la censura y la vacancia de José Jerí como presidente del Perú?

El presidente se enfrenta a dos intentos del Congreso de retirarlo de su cargo a raíz de cuestionamientos vinculados con sus encuentros con empresarios chinos y visitas nocturnas de mujeres que obtienen contratos con el Estado

¿Qué diferencia hay entre la

Así operan en Perú las mafias que venden títulos universitarios falsos por WhatsApp a 1500 soles

Un grupo de estafadores ofrece certificados de estudios superiores sin haber pisado una aula y aparentemente avalados por la Sunedu, a través de las redes sociales

Así operan en Perú las
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Testigo afirma que Rodrigo Falcón

Testigo afirma que Rodrigo Falcón lo visitó y solicitó cambiar su declaración sobre el caso de Andrea Vidal

Carla García es sentenciada por difamar a Verónika Mendoza y deberá pagarle S/ 40 mil soles

¿Qué diferencia hay entre la censura y la vacancia de José Jerí como presidente del Perú?

Más de 70 visitas nocturnas a José Jerí en Palacio de Gobierno terminaron pasada la medianoche

Perú y su inestabilidad presidencial: Así acabaron los últimos 11 mandatarios

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani llora por Macarius

Suheyn Cipriani llora por Macarius y pide que no le tiren hate: “Tal vez no estuvo tan enamorado de mí”

Magaly Medina se burla de Brian Rullan y asegura que regresó a México tras ver imágenes del joven cercano a Laura Spoya: “Un papelón”

Laura Spoya acusa falta de empatía de la prensa y Magaly Medina le responde: “Mira quién habla de responsabilidad y límites”

Laura Spoya fue captada en confianza con el mismo joven que retiró objetos de su auto tras el accidente: revelan nuevas imágenes

Yahaira Plasencia se presenta en EE. UU., pero show luce con poco público: Magaly Medina lo calificó de ‘fracaso’

DEPORTES

Clarivett Yllescas se perdió el

Clarivett Yllescas se perdió el duelo Alianza Lima vs Géminis por lesión: ¿llegará al Sudamericano de Clubes 2026?

Programación de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Crisis en Alianza Lima: dudas sobre la continuidad de Pablo Guede y drásticos cambios tras mala racha

Hernán Barcos involucrado en polémica de FC Cajamarca: dos jugadores reclamaron deuda y SAFAP emitió firme comunicado

Rainer Torres aconsejó a Alex Valera que deje Universitario: “La selección peruana no tiene un ‘9′ real para las próximas Eliminatorias"