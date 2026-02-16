Perú

Tres presuntos extorsionadores ingresaron a la UNMSM con dinamita para exigir más de S/2 mil por obra de la Línea 2 del Metro de Lima

La intervención del Grupo Terna permitió neutralizar la amenaza y evitar daños a personas o infraestructura dentro de la Decana de América

Guardar
Tres presuntos extorsionadores fueron capturados
Tres presuntos extorsionadores fueron capturados dentro de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Composición: Infobae

Tres presuntos extorsionadores ingresaron a la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con un cartucho de dinamita. Según la información oficial, buscaban exigir dinero a los responsables de la ampliación de la Línea 2 del Metro de Lima. La intervención policial evitó que concretaran su amenaza.

El operativo se ejecutó tras un trabajo de inteligencia del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú. La captura se produjo dentro del campus y puso en evidencia un intento de cobro ilegal dirigido a trabajadores vinculados a una de las obras de transporte más importantes de la capital.

La universidad informó lo ocurrido a través de un comunicado difundido el 16 de febrero de 2026, donde detalló los alcances de la intervención y el nivel de riesgo registrado durante el hecho.

Captura tras trabajo de inteligencia

En su pronunciamiento, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos señaló que la operación permitió neutralizar la amenaza antes de que se produjera algún ataque. “La intervención oportuna permitió evitar cualquier daño a la propiedad y resguardar la seguridad de obreros, operarios, personal administrativo y estudiantes que se encontraban en el campus al momento de los hechos”, indicó la institución.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron un cartucho de dinamita. De acuerdo con la versión oficial, el explosivo presuntamente iba a utilizarse como mecanismo de presión para exigir el pago de 2,500 soles a cambio de “protección”.

El objetivo: trabajadores de la Línea 2

El blanco de la amenaza eran los responsables de la obra vinculada a la ampliación de la Línea 2 del Metro de Lima, proyecto que se ejecuta en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Las labores relacionadas con esta infraestructura se desarrollan en espacios cercanos al campus, lo que explica la presencia de personal técnico y operativo en la zona.

La universidad precisó que no existió riesgo directo para su comunidad académica. “La UNMSM precisa que en ningún momento estuvo en riesgo la seguridad de estudiantes, docentes ni trabajadores. La presencia policial se desarrolló en el marco de los protocolos de seguridad articulados por la institución y en coordinación con las autoridades competentes”, afirmó el comunicado.

Comunicado de la UNMSM
Comunicado de la UNMSM

Asimismo, la casa de estudios expresó su rechazo frente a lo ocurrido. “La Universidad rechaza de manera categórica todo acto delictivo que atente contra la tranquilidad del campus y reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y coordinación interinstitucional para garantizar un entorno seguro para toda la comunidad sanmarquina”, se lee en el documento fechado en Lima el 16 de febrero de 2026.

Cifras de la PNP muestran leve descenso en extorsión

Foto: X/ Policía Perú
Foto: X/ Policía Perú

Entre el 1 y el 19 de enero de 2026, la Policía Nacional del Perú informó sobre 512 denuncias por extorsión, una cifra que, si bien representa una reducción respecto al mismo periodo de 2025 (1.101 denuncias), resulta apenas menor que la registrada en 2024 (833) y 2023 (597). Esta aparente disminución ha sido utilizada por la PNP para destacar una supuesta mejora en la seguridad.

“Presentamos los cuadros comparativos de homicidios y extorsiones a nivel nacional, correspondiente al periodo del 01 al 19 de enero de los últimos cuatro años. Esta información estadística permite orientar de manera estratégica las acciones policiales de prevención, control y lucha frontal contra la criminalidad en todo el país. Resultados en cifras, más seguridad en las calles. ¡Estamos trabajando!”, compartió la PNP en sus redes.

La presentación de las cifras por parte de la PNP no ha pasado desapercibida para la población. En la publicación oficial en Facebook, los usuarios manifestaron su escepticismo y lanzaron críticas directas sobre la fiabilidad de los datos. Varias personas sugieren que los números podrían estar “alterados” o ser consecuencia de denuncias no recibidas por las comisarías.

Entre los comentarios más destacados se encuentran: “Es fácil alterar los números; basta con no recibir denuncias en las comisarías, omitir ciertas denuncias y luego no registrarlas. Así cualquiera reduce la tasa de criminalidad”, “Es obvio que las cifras bajan si no quieren aceptar denuncias”, y “¿De qué nos sirven tus datos si los crímenes continúan? Mejor informen cuántos extorsionadores fueron detenidos, ese es su verdadero trabajo, no solo mostrar estadísticas”.

Temas Relacionados

UNMSMLínea 2 del Metroextorsiónperu-noticias

Más Noticias

Revelan quién sería el nuevo galán de Laura Spoya: el mismo que sacó las cosas de su auto tras el accidente

En ‘Q’ bochinche!’ identificaron en su espacio digital a quien sería el nuevo interés sentimental de la modelo. El sujeto ha sido visto con ella en distintos lugares

Revelan quién sería el nuevo

Amigo de José Jerí pidió examinar polo del presidente hallado por denunciante de violación: “Pudo haber limpiado escena del delito”

Luego de fugar, el empresario Marco Cardoza Hurtado, procesado por violación, pidió ampliar las diligencias por el caso que involucra al presidente interino, incluida una pericia a una prenda hallada en la escena. La Fiscalía rechazó formalizar la investigación

Amigo de José Jerí pidió

Aves marinas y arena limpia: Así luce la playa Agua Dulce luego de su cierre temporal por limpieza

Tras 24 horas de restricción de ingreso, el balneario en el distrito de Chorrillos amaneció sin residuos sólidos y con presencia visible de fauna costera, luego de que la municipalidad retirara hasta 12 toneladas de desperdicios en jornadas previas

Aves marinas y arena limpia:

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo: partido en Paraguay por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

El club del Rímac, que recientemente levantó vuelo en el campeonato doméstico, no puede fallar en el Estadio Río Parapití. La obligación es asaltar el recinto e imponerse al ‘gallo norteño’

A qué hora juega Sporting

Amazonía peruana: el pronóstico del clima de Tarapoto de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Amazonía peruana: el pronóstico del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Amigo de José Jerí pidió

Amigo de José Jerí pidió examinar polo del presidente hallado por denunciante de violación: “Pudo haber limpiado escena del delito”

César Acuña deja solo a José Jerí y anticipa su salida de la presidencia: “Vamos a apoyar la censura, confirmadísimo”

José Jerí afirma que no asistió a terapia por patología psicosexual porque no fue notificado “válidamente”

José Jerí admite que pagó de su dinero servicios de una joven en el Congreso, pero no recuerda el monto ni detalles del acuerdo

¿Qué diferencia hay entre la censura y la vacancia de José Jerí como presidente del Perú?

ENTRETENIMIENTO

Revelan quién sería el nuevo

Revelan quién sería el nuevo galán de Laura Spoya: el mismo que sacó las cosas de su auto tras el accidente

Pamela López aparece con velo de novia y Paul Michael le dedica emotivo mensaje: “gracias por tu amor”

María Pía Copello defiende su amistad con Magaly Medina y afirma que la “chanca cuando debe”

Dayanita se confiesa frente a Jorge Benavides y le revela por qué renunció: “Por una locura de amor”

Melcochita revela que Monserrat Seminario le pidió perdón: “Cometí un error por el dinero”

DEPORTES

A qué hora juega Sporting

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo: partido en Paraguay por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

Bernardo Cuesta ingresa al pedestal de leyendas de Melgar al transformarse en su goleador histórico con 198 anotaciones

Eddie Fleischman lanzó ácidos comentarios contra Paolo Guerrero tras delicado presente de Alianza Lima: “No es un líder positivo”

Fernanda Tomé ya palpita el Alianza Lima vs San Martín por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: “Será un partidazo”

Fernando Cabada confirmó continuidad de Pablo Guede pese a duro presente de Alianza Lima: “No podemos ser cortoplacistas”