Laura Spoya acusa falta de empatía de la prensa y Magaly Medina le responde: “Mira quién habla de responsabilidad y límites”

La polémica en torno al accidente de Laura Spoya sumó un nuevo capítulo luego de que la exreina de belleza se pronunciara públicamente sobre el tratamiento mediático del caso y recibiera una respuesta frontal de Magaly Medina en su programa Magaly TV, la Firme, este 16 de febrero.

Lo que comenzó como un llamado a la empatía por parte de la modelo terminó convirtiéndose en un debate sobre responsabilidad, límites y exposición pública.

Laura Spoya decidió comunicarse con el programa de televisión en el que participa los sábados ‘Al sexto día’, emitido por Panamericana Televisión, para expresar su malestar por lo que considera un tratamiento excesivo y poco sensible por parte de la prensa. En su intervención, aseguró que ha atravesado todos los procesos correspondientes tras el accidente, tanto a nivel policial como médico.

¿Qué dijo Laura Spoya?

“Para mí, obviamente, ha sido complicado porque, o sea, yo he pasado por todos los procesos que se han tenido que pasar, tanto con la policía, tanto en la clínica. O sea, y han especulado inclusive lugares o cosas que no han sucedido y eso sí me ha afectado, no solamente a mí, sino también a mi familia”, declaró. La modelo explicó que, mientras permanecía internada, los médicos le pedían mantener la calma y evitar revisar su teléfono. “Claramente en el estado en el que estaba los doctores me pedían que, por favor, mantuviera la calma, que tratara de no ver en lo posible mi teléfono, o sea, la prensa, pero era inevitable”, sostuvo.

Spoya fue más allá y cuestionó el accionar de algunos medios. “Sí siento que la prensa ha actuado con bastante poca empatía. Se han metido a la clínica como de lugar también a tratar de conseguir algún tipo de información. Creo que no han actuado… Han actuado más que nada por morbo que dándose cuenta de la real situación. Comprendo a los colegas, comprendo que quieren obtener la noticia de primera mano, pero también es necesario que sepan que por más de que uno busque la noticia, sí tiene que haber cierta responsabilidad”, manifestó.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas. Desde su espacio televisivo, Magaly Medina respondió con firmeza y cuestionó que la modelo, en lugar de asumir responsabilidades, trasladara la crítica hacia la prensa. “¿Y dime quién está hablando de responsabilidad y de límites? ¡Por Dios! ¿Laura, nadie la asesora? ¿No tiene alguna mente más o menos un poco más de dos neuronas para que la aconsejen que lo primero que tienes que hacer es reconocer tu grado de responsabilidad o de irresponsabilidad?”, expresó en vivo.

Magaly Medina le pide a Laura Spoya no victimizarse

La conductora recordó las circunstancias del accidente y enfatizó que la responsabilidad recae en quien conducía el vehículo. “Lo primero que hay que hacer es reconocer que fue un exceso salir a las cuatro de la mañana, que según ella, cansada. Ella fue la que chocó, ella fue la que perdió el control de su vehículo, ella se saltó una berma, se estrelló con una palmera y luego con una pared. No fuimos nosotros los integrantes de la prensa”, señaló.

Medina defendió el rol periodístico al explicar que ante un hecho de esta magnitud —que pudo tener consecuencias fatales— es natural que los medios busquen información. “Los de la prensa lo que hacemos es como toda noticia: ir y averiguar qué pasa. Estaba tomada, no estaba tomada, dónde iba, con quién iba a juntarse. Queríamos ver el parte policial, queríamos ver el resultado del toxicológico, queríamos verlo. Por supuesto, cuando ha pasado lo que ha pasado, que te has podido matar o ha podido herir a otras personas, la responsabilidad la tiene que tomar esa persona, no nosotros”, remarcó.

Magaly Medina lanza dura crítica al programa de Miguel Arce y Suheyn Cipriani: “Empiezo con un miserable 0.5”. ATV / Magaly TV La Firme

La periodista también cuestionó el tono que, a su juicio, adoptó Spoya. “Ahora nos quiere poner límites. Límites debes de ponerle tú a tus acciones. Primero debiste pedir disculpas al público, debiste reconocer lo mal que actuaste, pero no decir: ‘La prensa ha tenido poca empatía conmigo’. Bienvenida al club. Esto es televisión. ¿Quieres hacerte de un nombre? ¿Quieres aparecer en un programa? Todo tiene su costo”, afirmó.

Magaly, aunque reconoció que le tiene aprecio personal, insistió en que el punto central es la asunción de culpa. “A mí me cae superbien Laura, pero finalmente este actuar no fue como debió de comportarse después. Creo que hay cosas que hacen que la gente nos tenga más respeto. Nadie le dice que no tenga juerga, que salga, que tenga salientes. Esa es su vida privada. Está soltera. Pero cuando te pasa algo así, tienes que asumir que tú tuviste gran parte de culpa y que la única persona que ocasionó todo esto fuiste tú y solo tú”, sentenció.

La conductora también criticó lo que considera una práctica frecuente en la farándula: la victimización. “Lo primero que hacen es que se les quiebre la voz, tratar de lloriquear para que todos perdonemos sus acciones. Pero no es así. Las personas que hacemos televisión sabemos el medio salvaje en el que nos movemos. No salgas a victimizarte. Así como tuviste la valentía de agarrar tu carro a las cuatro de la mañana irresponsablemente, como adulta asume la parte de la responsabilidad que te toca”, afirmó.

Laura Spoya habla de su recuperación tras accidente

Por su parte, Laura Spoya reconoció la gravedad del accidente y describió el impacto emocional que vivió al ver las imágenes en televisión. “La verdad es que estoy con bastantes sentimientos encontrados, porque yo recién he visto la gravedad del accidente en televisión. Cuando ya he estado en la cama y he prendido las noticias, he visto mi choque y ahí he entrado como en shock. El choque ha sido bien fatídico. Ha sido la palmera que me ha salvado la vida, que al final fue el primer impacto antes de pasar a la pared”, relató.

La modelo aseguró ser consciente de lo ocurrido y de las posibles secuelas. “Soy bastante consciente de lo que ha sucedido, pero al mismo tiempo, si me toca una recuperación larga, voy a tener ciertas limitaciones, no voy a tener la misma movilidad de antes. Cuando uno comete actos de esta naturaleza que han podido quitarte la vida, lógicamente hay consecuencias a nivel físico, pero también están las otras consecuencias”, expresó. Asimismo, dejó claro que no pretende minimizar lo ocurrido: “Yo no voy a caer como otros que dicen: ‘Deberían estar resaltando que ella no le pasó nada grave’. No”.

