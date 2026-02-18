Perú

Niño de 5 años sobrevive a grave accidente y recibe alta tras 22 días de hospitalización

La recuperación incluyó procedimientos con tecnología avanzada, como doppler intracraneal y monitoreo cerebral Masimo, además de cirugía de reducción y osteosíntesis

El menor fue trasladado por vía aérea desde Moyobamba y recibió atención inmediata por un equipo multidisciplinario tras ser diagnosticado con politraumatismo, traumatismo encéfalo craneano severo y fractura de fémur derecho - Créditos: INSN.

El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja otorgó el alta médica a un niño de cinco años que permaneció hospitalizado durante 22 días, 10 de ellos en la unidad de cuidados intensivos de neurocirugía, tras un grave accidente de tránsito ocurrido en Nueva Cajamarca, región San Martín.

El menor, identificado con las iniciales A. P. C., fue trasladado de emergencia por vía aérea desde Moyobamba el 25 de enero, luego de presentar lesiones de alta complejidad derivadas del siniestro.

El ingreso al centro pediátrico se produjo por el área de Emergencias, donde un equipo multidisciplinario inició de inmediato la atención especializada. El diagnóstico inicial incluyó politraumatismo, traumatismo encéfalo craneano severo con contusión hemorrágica temporo–occipital derecha, lesión axonal difusa, contusión pulmonar bilateral y fractura de fémur derecho. Durante su estancia en UCI, el paciente recibió ventilación mecánica y fue sometido a monitoreo intensivo para controlar su evolución.

La intervención médica contempló el uso de tecnología avanzada, como el doppler intracraneal, una técnica ultrasonográfica que permitió visualizar el cerebro en tiempo real y detectar oportunamente posibles complicaciones.

El proceso de rehabilitación continuará de forma ambulatoria, gracias al trabajo articulado de especialistas en neurocirugía, traumatología, anestesiología y terapia física - - Créditos: INSN.

Además, se empleó el sistema Masimo para el monitoreo cerebral, lo que favoreció una anestesia general más segura y precisa en procedimientos quirúrgicos. El tratamiento incluyó una cirugía de reducción y osteosíntesis para la fractura femoral, paso clave en su recuperación ortopédica.

El proceso de rehabilitación del menor contempla terapias físicas especializadas, que serán continuadas de manera ambulatoria, con el objetivo de optimizar su recuperación funcional. El avance favorable del paciente fue posible gracias a la labor coordinada de neurocirujanos, intensivistas, traumatólogos, anestesiólogos, enfermeras, personal técnico y terapistas. La articulación de estos profesionales resultó determinante para que el niño alcanzara las condiciones necesarias para su egreso hospitalario.

Durante todo el proceso, el INSN San Borja mantuvo un enfoque integral y humano, proporcionando acompañamiento constante a la familia del paciente. Las autoridades del hospital destacaron que la atención médica fue cubierta íntegramente por el Seguro Integral de Salud (SIS), lo que garantizó el acceso gratuito a todos los procedimientos, intervenciones, cuidados intensivos y terapias requeridas.

Un niño de cinco años fue dado de alta en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja tras 22 días de hospitalización y diez en la UCI de Neurocirugía, luego de un grave accidente en Nueva Cajamarca - Créditos: INSN.

El tío paterno del menor, Giancarlo Pérez Rodríguez, permaneció junto a él en el albergue hospitalario durante la etapa crítica en UCI y también en el área de Hospitalización de Neurocirugía, brindando apoyo emocional y logístico al pequeño y a su entorno familiar.

Tras recibir el alta, el niño regresó a su domicilio, donde continuará su proceso de recuperación bajo seguimiento médico por consulta externa, siguiendo un plan de rehabilitación diseñado por los especialistas del hospital. El caso subraya la importancia de la atención pediátrica oportuna, el uso de tecnología médica de punta y la coordinación entre equipos de salud para lograr resultados positivos en situaciones de alta complejidad.

Cirugía compleja de ocho horas salva a bebé

Una compleja cirugía de ocho horas en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña salvó la vida de una bebé de cuatro meses con un tumor maligno que ocupaba la mitad de su hígado. El equipo multidisciplinario extirpó el 50 % del lóbulo derecho del órgano, logrando preservar tejido funcional y evitar un trasplante.

Tras la intervención, la pequeña evolucionó favorablemente y recibió quimioterapia adicional en el Hospital Dos de Mayo. El caso resalta la importancia del diagnóstico temprano, la atención especializada y el trabajo coordinado en el tratamiento del cáncer infantil en Perú.

