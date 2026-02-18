Explosión en cuartel militar de Pisco: Siete heridos y un desaparecido tras accidente en zona de municiones

Siete efectivos del Ejército resultan heridos durante traslado de granadas en Pisco. (Foto: Difusión)

Al mediodía de este martes 17 de febrero, una explosión sacudió el cuartel El Polvorín, en la zona de Cabeza de Toro, distrito de Independencia, provincia de Pisco.

El incidente se produjo en el Centro de Municiones del Ejército del Perú durante el traslado de granadas destinadas a destrucción, según confirmó el Comando del Ejército a través de un comunicado oficial.

El saldo fue de siete militares heridos y un efectivo desaparecido, lo que activó los protocolos de emergencia y desencadenó una intensa movilización de recursos para el rescate y la atención médica.

Siete heridos y un desaparecido

La explosión, registrada a las 12:55 p.m., provocó un incendio en las instalaciones internas del cuartel, forzando la evacuación de personal y la intervención de bomberos, ambulancias y personal de serenazgo. Los primeros reportes policiales indican que el estallido se habría originado por la detonación de una granada durante maniobras de rutina en el área de armamento.

El Ejército informó que resultaron afectados un suboficial y seis miembros del personal de tropa, quienes recibieron primeros auxilios en el lugar antes de su traslado a centros de salud.

Cuatro de los heridos fueron evacuados en avión militar al Hospital Militar Central de Lima debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que los otros tres permanecen internados en el Hospital San Juan de Dios de Pisco bajo observación médica. Las víctimas tienen entre 18 y 25 años y provienen de diversas regiones del país.

La búsqueda del militar desaparecido movilizó a equipos especializados, que trabajan en la zona sin descanso. El operativo emplea todos los medios disponibles para localizar al efectivo, mientras las autoridades mantienen aislada parte del perímetro del cuartel para garantizar la seguridad y facilitar las labores de rescate.

La onda expansiva generó preocupación en la población, debido a la cercanía de la instalación con áreas residenciales y al riesgo potencial de nuevos incidentes.

Comunicado del Ejército del Perú.

Familiares exigen respuestas

A medida que se desarrollaban las labores de emergencia, familiares de los soldados llegaron hasta los exteriores del cuartel para buscar información sobre sus seres queridos.

Algunos heridos solicitaron la presencia de sus padres mientras recibían atención médica, y surgieron denuncias de presunta negligencia.

Una madre manifestó que su hijo, quien tendría una lesión previa, no debía participar en maniobras con explosivos, versión que aún no ha sido corroborada por las autoridades. Otras fuentes señalan que se trataba de ejercicios rutinarios dentro del servicio militar.

El Comando del Ejército dispuso el inicio inmediato de una investigación a cargo del Sistema de Inspectoría institucional para esclarecer las circunstancias del accidente y establecer eventuales responsabilidades.

Se espera un informe técnico que precise cómo se originó la explosión y si existieron fallas en los protocolos de seguridad. El Ejército reiteró su compromiso con la transparencia y la responsabilidad institucional, asegurando que brinda apoyo integral a los afectados y sus familias.