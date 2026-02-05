Río Pisco incrementa su caudal, destruye 10 hectáreas de maíz y pone en riesgo hasta 800 hectáreas de otros cultivos

El río Pisco, en la región Ica, ha alcanzado el umbral de alerta roja, desbordándose y afectando gravemente a los agricultores. El caudal ha destruido 10 hectáreas de maíz y pone en riesgo más de 800 hectáreas adicionales de diversos cultivos. Fuente: Exitosa

El incremento del caudal del río Pisco mantiene en alerta al sector agrario de la región Ica ante el riesgo de un desborde que podría arrasar con hasta 800 hectáreas de cultivos. Las lluvias intensas en las zonas altas de la cuenca han elevado de forma sostenida el volumen de agua, provocando ya daños iniciales y exponiendo a miles de productores a pérdidas económicas significativas.

Desde mediados de enero, agricultores del valle de Pisco advierten que la fuerza del río viene erosionando defensas ribereñas y desplazando su cauce hacia áreas agrícolas. La situación se ha agravado en los últimos días, generando preocupación por la falta de obras preventivas y por una respuesta que, según los usuarios, ha sido tardía e insuficiente frente a un escenario que se repite cada año durante la temporada de lluvias.

La Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Pisco alertó que, de no ejecutarse acciones inmediatas de encauzamiento, el impacto no solo será sobre la actual campaña agrícola, sino también sobre la capacidad productiva futura de los suelos afectados por sedimentos y erosión.

Diez hectáreas de maíz destruídas por desborde de río

De acuerdo con información brindada a Exitosa por la Junta de Usuarios de Pisco, el caudal del río alcanzó un pico de aproximadamente 390 metros cúbicos por segundo el pasado 14 de enero, como consecuencia de las lluvias registradas en la sierra. Aunque el nivel del agua descendió de manera temporal, en febrero volvió a incrementarse, superando nuevamente los 300 metros cúbicos por segundo.

El caudal incrementado del río Pisco ha provocado daños iniciales en cultivos y mantiene en riesgo a 800 hectáreas agrícolas, afectando la producción local y de exportación, mientras agricultores exigen intervención oficial (Foto: Programa Subsectorial de Irrigaciones de Midagri)

Este aumento ya ha generado pérdidas concretas. Al menos diez hectáreas de cultivos de maíz han sido destruidas tras el desborde en algunos tramos del río, principalmente por la erosión de las riberas y el avance del agua hacia parcelas colindantes. Alfredo Valenzuela, presidente de la Junta de Usuarios de Pisco, señaló que el problema se agudiza porque las defensas no cuentan con obras definitivas de contención.

“El caudal bajó y pensaron que ya no iba a aumentar, pero recién estamos iniciando febrero, que es cuando más llueve”, advirtió Valenzuela en declaraciones a Exitosa, al recordar que existieron compromisos previos de intervención que no se concretaron cuando el riesgo parecía disminuir.

Más de 700 hectáreas de cultivos en riesgo por el desborde del río

Más allá de las pérdidas ya registradas, el mayor riesgo se concentra en entre 700 y 800 hectáreas adicionales que podrían ser arrasadas si el río continúa inclinándose hacia la margen derecha, como ocurre actualmente en algunos sectores del valle. Según reportes difundidos por Buenos Días Perú, incluso se ha advertido que el área en peligro podría superar las mil hectáreas si el caudal sigue en aumento.

Los cultivos amenazados incluyen productos clave para la economía local y para los mercados de exportación, como maíz, algodón, espárragos, plátano, sandía, palto y pecanos. La afectación no sería solo inmediata, por la pérdida de cosechas, sino también de mediano plazo. El exceso de sedimentos y la fuerza del agua podrían dejar los terrenos improductivos para futuras campañas agrícolas.

Incremento del caudal del río Pisco pone en riesgo a 10 centros poblados por posibles desbordes

Valenzuela remarcó que el impacto técnico es tan grave como el económico, ya que la degradación del suelo compromete años de trabajo e inversión de los agricultores del valle de Pisco.

Agricultores reclaman apoyo estatal ante el avance del río

Ante este escenario, los agricultores han formalizado reiterados pedidos de apoyo a distintas entidades del Estado. Según explicó el presidente de la Junta de Usuarios a Buenos Días Perú, se han enviado documentos solicitando maquinaria pesada para realizar trabajos de encauzamiento y desvío del agua, sin obtener hasta ahora una respuesta operativa concreta.

“No hay ningún tipo de respuesta”, señaló Valenzuela, quien también precisó que en el valle de Pisco existen alrededor de cuatro mil usuarios agrícolas directamente afectados por la falta de medidas preventivas. Los productores cuestionan que, pese a que todos los años se registran crecidas del río, no se hayan ejecutado obras definitivas de contención.

El desborde del río Pisco, tras intensas lluvias en la sierra, causa estragos en campos agrícolas y pone en riesgo 800 hectáreas, mientras agricultores exigen ayuda urgente de las autoridades (Foto: Programa Subsectorial de Irrigaciones de Midagri)

En medio de los reclamos, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó, a través del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), que se encuentra en la zona coordinando con la Junta de Usuarios la evaluación de puntos críticos. Según el comunicado difundido en redes sociales, el PSI viene priorizando intervenciones para proteger la infraestructura hidráulica, las áreas agrícolas y garantizar la continuidad de las actividades productivas.

Las autoridades señalaron que continuarán trabajando de manera articulada con un enfoque preventivo, mientras los agricultores esperan que estas coordinaciones se traduzcan en acciones inmediatas que eviten que el río Pisco arrase con cientos de hectáreas y profundice una crisis que, aseguran, pudo prevenirse.