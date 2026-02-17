Fernando Rospigliosi dejó su micro abierto en plena destitución de José Jerí: “Nos quedamos sin presidente dos días y medio”

El Congreso aprobó la destitución de Jerí con 75 votos, marcando el octavo relevo presidencial desde 2016. Fuente: Canal N

El fujimorista Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso hasta este martes, dejó abierto su micrófono mientras hablaba por celular durante la votación que resultó en la destitución del presidente interino, José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales.

La sesión, transmitida por el canal estatal TV Perú, permitió captar una conversación privada, aunque aún no se ha identificado a su interlocutor. “¿Cuánto tiempo se da para que se presenten candidatos?”, se le escuchó decir al titular del Parlamento mientras se consignaban las votaciones. “Pucha, nos quedamos sin presidente dos días y medio”, añadió.

Tras este episodio, el Legislativo aprobó con 75 votos a favor la destitución, en lo que se traduce al octavo cambio presidencial desde los comicios de 2016, período marcado por la inestabilidad política del país.

El mandatario enfrentaba investigaciones por reuniones secretas con empresarios chinos contratistas del Estado y por anomalías en la selección de funcionarias que previamente mantuvieron encuentros con él en el Palacio de Gobierno.

El presidente peruano José Jeri testifica ante una comisión del Congreso para abordar las reuniones no reveladas con un empresario chino, un caso que ha intensificado el escrutinio sobre la transparencia y la rendición de cuentas de su gobierno, en Lima, Perú, 21 de enero de 2026. REUTERS/Gerardo Marin

“Al haberse aprobado las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia de la República, señor José Enrique Jerí Oré, la Mesa Directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y, en consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República”, leyó Rospigliosi tras la votación.

Informó que la designación del reemplazo de Jerí tendrá lugar este miércoles a las 18:00 horas y que las postulaciones podrán entregarse hasta el martes a la misma hora en la Oficialía Mayor, con la firma del portavoz autorizado de uno o varios grupos parlamentarios constituidos.

La única fuerza que mantuvo abiertamente su apoyo al mandatario saliente fue el fujimorismo, que apostó por mantenerlo hasta la investidura presidencial del gobernante que saliera elegido en las urnas, con el argumento de darle estabilidad al país.

Ollanta Humala (2011-2016) fue el último presidente en completar un mandato. Desde entonces, en casi una década han pasado siete presidentes por el Palacio de Gobierno de Lima.

El Congreso aprobó la destitución de Jerí con 75 votos, marcando el octavo cambio presidencial en Perú desde las elecciones de 2016

Durante la misma sesión, se filtró otra voz por micro abierto: un parlamentario que participaba de forma virtual acusó al mandatario de ser un “proxeneta”.

En un último intento por salvarse, el partido Somos Perú, al que pertenece Jerí, propuso que se suspendiese el debate para que la destitución se diese a través de la figura de la vacancia, lo que exigía los votos de dos tercios de la cámara, algo que no que fue aceptado por la mayoría del Parlamento.

Si bien Jerí podía haber participado en esa sesión en su condición de congresista, el mandatario optó por no hacerlo y quedarse en el Palacio de Gobierno, donde presidió el cambio de guardia.

Su caída fue tan rápida como su ascenso al poder: entró al Congreso en las elecciones de 2021 como suplente del inhabilitado expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y pronto pasó de ser un legislador desconocido a presidir comisiones parlamentarias, luego dirigir el Legislativo entero, y de ahí saltar a la Presidencia en reemplazo de Dina Boluarte.