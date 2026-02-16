María Pía Copello defiende su amistad con Magaly Medina y afirma que la “chanca cuando debe”

En medio de un intercambio sincero, la presentadora defendió que la periodista Magaly Medina no tiene reparos en criticarla cuando lo considera necesario, despejando rumores sobre posibles privilegios entre amigas famosas (YouTube / QTV Network)

Durante la más reciente edición de su pódcast ‘Sin + que decir’, María Pía Copello abordó el tema de su vínculo con la conductora Magaly Medina, enfrentando cuestionamientos de sus compañeros, quienes sugirieron que existe cierta parcialidad por tratarse de una amistad de años.

La conversación se centró en aclarar cómo influyen las relaciones personales en las dinámicas profesionales entre figuras públicas del entretenimiento peruano.

Mientras María Pía sostuvo que la periodista la señala cuando lo cree justo, sus colegas no compartieron esa visión, promoviendo un intercambio de opiniones marcado por la confianza y el debate abierto.

“Magaly es mi amiga” y la defensa pública

María Pía reafirmó que su amistad con Magaly es conocida y que recibe críticas cuando corresponde, pero Samuel Suárez negó que esa versión refleje lo que ocurre en pantalla. (YouTube / +QTV Network)

La discusión comenzó cuando María Pía Copello reafirmó que mantiene una relación cercana con Magaly y que esa amistad es conocida. “Magali es mi amiga, todo el mundo lo sabe y cuando me tiene que chancar cuando no, no”, expresó al referirse a la manera en que, según ella, recibe críticas.

Por su parte, el periodista Samuel Suárez intervino de inmediato y rechazó esa afirmación. “Yo sé que eso no es cierto. ¿Saben qué? Eso no es cierto”, insistió, lo que elevó el tono del intercambio. El panel presionó para que desarrollara su postura y expusiera por qué consideraba que la versión de Copello no se ajustaba a los hechos.

La conductora pidió explicaciones directas. “A ver, cuéntame, ¿qué pasa, Samu?”, dijo, invitándolo a profundizar en su punto de vista. Suárez sostuvo que el discurso sobre una amistad sin concesiones no siempre se reflejaría en la práctica.

Copello respondió que cada uno tiene su propia posición. “Yo tengo mi posición, ustedes tendrán la suya y así cada quien”, afirmó, marcando distancia frente a las críticas del panel.

El episodio del “jale” y la consulta previa

Suárez reveló que creía que Copello informó a su amiga antes de anunciar el nuevo jale, lo que abrió la discusión sobre límites entre negocio y amistad. (YouTube / +QTV Network)

Uno de los momentos más comentados del diálogo giró en torno al anuncio de un nuevo fichaje para su proyecto digital. Suárez recordó que, cuando se difundió la llegada de Paolo Guerrero como incorporación al canal, él había opinado previamente en su espacio que Copello probablemente había informado a su amiga antes de hacerlo público.

“Yo dije: Igual yo creo que Pía se ha asegurado y le ha consultado sin que se lo pida o que le dé una explicación antes y le ha dicho por seguridad para cuidar la amistad”, señaló el comunicador.

Copello confirmó que sí existió esa conversación. “Es asegurarse, es un tema de amistad. Y efectivamente, como tú lo dijiste, lo raro hubiera sido que ni siquiera se lo hubiera comentado”, explicó. Añadió que el asunto fue tratado entre ambas y que forma parte de la dinámica que comparten.

Suárez consideró que ese gesto evidenciaba una consideración especial. “Al hacerle la consulta o decirle: ‘Sabes que por si las moscas… este es mi nuevo jale’, y sabiendo que ella podría incluso hasta quemarte la primicia o algo, hace una consideración”, comentó.

La conductora respondió que no solo se trató de ese punto específico. “No solamente eso, conversamos muchas otras cosas más”, indicó, aunque no precisó detalles adicionales sobre esas conversaciones.

Entre bromas, ironías y posiciones encontradas

El cruce mostró tensiones cuando Suárez planteó que la reacción de Magaly habría sido distinta sin aviso previo, hipótesis que Copello rechazó. (YouTube / +QTV Network)

El intercambio estuvo acompañado de momentos de ironía. En medio del debate, Suárez lanzó comentarios en tono jocoso, mientras otros integrantes del espacio animaban a que desarrollara sus argumentos. “Desarróllate, mi Samu, vamos”, se escuchó en la mesa.

Copello, por su parte, defendió la idea de que existen límites en cualquier vínculo cercano. “Yo creo que hay cosas en la amistad que uno se puede decir internamente y hay cosas que se pueden decir públicamente”, manifestó, subrayando la diferencia entre el ámbito privado y el mediático.

Suárez replicó que, si Magaly se hubiera enterado de ciertas decisiones al mismo tiempo que el resto del público, la reacción habría sido distinta. “Si no se hubiera enterado y se hubiera enterado al igual que todos los mortales normal, yo creo que su reacción hubiera sido distinta”, afirmó.

Copello puso en duda ese escenario hipotético. “¿Tú crees? No, pero igual creo que ni siquiera podemos ponernos en ese supuesto, porque en realidad yo sí se lo comenté”, respondió.

La conversación dejó en evidencia dos miradas sobre la relación entre amistad y trabajo. Mientras la conductora sostiene que existe franqueza y comunicación directa, sus compañeros sugieren que la cercanía podría influir en el trato público.

El cruce, transmitido ante la audiencia digital, mostró una dinámica donde la confianza entre colegas permitió un debate frontal. Entre interrupciones, pedidos de explicación y frases irónicas, el tema central giró alrededor de la coherencia entre el discurso de independencia y los gestos de consideración en el ámbito profesional.