Perú

Flavia López pide respaldo a María Pía Copello tras cuestionamientos de Magaly Medina: “no hay que minimizar”

La influencer pidió en vivo a María Pía Copello que la defienda frente a comentarios de la periodista sobre su desempeño en su pódcast. El cruce abrió un debate interno sobre apoyo, crítica y respeto

Guardar
Durante su primera semana como conductora, Flavia López enfrentó cuestionamientos en vivo y pidió más solidaridad a sus compañeros, lo que provocó distintas opiniones sobre el rol de apoyo en la televisión nacional (YouTube / QTV Network)

Un momento de fricción se instaló en el programa de YouTube Sin más que decir cuando Flavia López solicitó públicamente el respaldo de María Pía Copello tras los comentarios que recibió de Magaly Medina.

La escena ocurrió en pleno programa, con la presencia de otros panelistas, y dejó al descubierto una discusión sobre el tono de las críticas dirigidas a la propia López que atraviesa su primera semana al frente de un espacio de streaming.

López expresó incomodidad por los calificativos utilizados (la llamaron ‘calabacita’), mientras Copello intentó matizar el alcance de las palabras de Medina. El intercambio, seguido con atención por la audiencia, reveló tensiones internas en la mesa y reactivó el debate sobre los límites entre opinión, ironía y apoyo entre colegas del medio.

El pedido de defensa

Flavia López expresó en pleno
Flavia López expresó en pleno programa su molestia por las críticas recibidas y pidió respaldo directo a María Pía Copello ante la mirada del panel (YouTube / +QTV Network)

La intervención de Flavia López no pasó inadvertida. En medio del diálogo, la conductora decidió expresar su malestar por los comentarios que recibió desde otro espacio televisivo. Según explicó, los calificativos no le resultaron favorables en un momento en el que da sus primeros pasos en la conducción. “¿Por qué decir eso? Si yo recién estoy empezando y como le dije, nadie nace sabiendo”, señaló, con un tono que mezcló firmeza y pedido de comprensión.

El reclamo apuntó directamente a la falta de respaldo que, a su entender, percibió en la mesa. López solicitó de manera explícita el apoyo de María Pía Copello. “Defiéndeme a mí que yo trabajo contigo en esta mesa”, expresó, lo que llevó la conversación a un terreno más personal. La petición evidenció la expectativa de solidaridad interna frente a críticas externas, sobre todo cuando estas se producen en una etapa inicial del desempeño profesional.

El intercambio se desarrolló frente a cámaras y con la participación de otros panelistas, quienes también intervinieron para precisar el contexto del pedido. La escena reflejó la presión que enfrentan las figuras del streaming cuando el escrutinio público se intensifica desde los primeros días de exposición.

La respuesta de María Pía y el debate por los calificativos

María Pía Copello defendió su
María Pía Copello defendió su postura al considerar que los comentarios de Magaly Medina no tuvieron intención ofensiva hacia Flavia López (YouTube / +QTV Network)

María Pía Copello respondió al pedido con una postura conciliadora. Para ella, el comentario de Magaly Medina no tuvo una intención ofensiva. “De Magaly, te ha tratado con cariño. Te ha dicho calabacita”, sostuvo, al intentar restar dureza al calificativo. La explicación no convenció a López, quien replicó de inmediato: “¿Qué cariño? Tú porque eres su amiga la defiendes”.

Copello insistió en que su respaldo a López ha sido constante. “Oye, pero yo te defiendo siempre. Te defiendo de Dafo, de las cosas que dice Israel. Yo te defiendo”, afirmó, con el objetivo de dejar claro que su rol no se limita a justificar comentarios externos. Sin embargo, la diferencia de percepciones se mantuvo. Para López, cualquier adjetivo puede resultar perjudicial. “Cualquier adjetivo es malo. No hay que minimizar”, remarcó.

El debate se amplió cuando se mencionó otro de los cuestionamientos atribuidos a Medina. Dafosenka intervino para señalar que se dijo que López no sabía conducir. La conductora respondió con un pedido directo: “Poco a poco. Dame una oportunidad, Magaly. Dame una oportunidad, voy una semana, imagina”. La frase resumió el núcleo de su reclamo: tiempo y margen para aprender sin descalificaciones.

Una mesa dividida y el peso de la crítica pública

La discusión se amplió con
La discusión se amplió con la intervención de otros panelistas y dejó en evidencia posturas distintas frente a la crítica mediática constante (YouTube / +QTV Network)

La conversación continuó con la participación de otros integrantes del panel, quienes buscaron precisar qué tipo de defensa esperaba López. La pregunta directa abrió un espacio de reflexión sobre el alcance real del apoyo entre compañeros. Copello, por su parte, sostuvo que el término utilizado no le pareció ofensivo y que incluso hay personas que lo reciben con agrado. “O sea, yo lo hubiera sentido con cariño”, afirmó, al explicar su interpretación.

Daniela Darcourt también se encontraba en la mesa y aportó su punto de vista dentro del intercambio, lo que reforzó la sensación de un debate colectivo más que de un cruce aislado. La discusión dejó al descubierto posturas distintas frente a la crítica mediática y al modo de responder a figuras con amplia trayectoria en el espectáculo.

El contexto del programa añadió otros elementos al debate. Se mencionaron episodios previos de la vida personal de López que habían generado comentarios en la farándula, lo que incrementó la presión sobre su imagen pública. En ese escenario, el pedido de defensa adquirió un sentido más amplio, vinculado no solo al desempeño profesional, sino también a la exposición constante de su vida privada.

La escena cerró con posiciones claras pero sin consenso. López mantuvo su postura sobre la necesidad de respeto hacia quienes recién inician un proceso, mientras Copello defendió su lectura de los comentarios y reiteró su apoyo previo. El intercambio dejó una postal elocuente del funcionamiento de la televisión de espectáculos, donde las críticas externas, las lealtades internas y las percepciones personales conviven en tiempo real frente a la audiencia.

Temas Relacionados

Flavia LópezMaría Pía CopelloMagaly Medinaperu–entretenimiento

Más Noticias

Épica victoria de Ignacio Buse en el Argentina Open: remontó un 5-1 con set abajo para avanzar a octavos de final

El peruano firmó una actuación descomunal en el barrio bonaerense de Belgrano y apeó al italiano Francesco Passaro, quien desperdició dos chances de partido capitalizadas por el #96 del mundo

Épica victoria de Ignacio Buse

José Jerí admite que estuvo en fiesta privada en Cieneguilla con exministros e implicada en red de prostitución en el Congreso

El gobernante se refirió por primera vez a su participación en una celebración donde coincidió con exministros, congresistas y una extrabajadora señalada como parte de una red de prostitución que operaba en el Parlamento. La fiesta fue realizada en una casa alquilada y sancionada por desorden

José Jerí admite que estuvo

Julio César Uribe luce despreocupado por mal inicio de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “Aunque algunos sean pesimistas, los objetivos están vivos”

El Director General de Fútbol del club ‘rimense’ continúa priorizando el proyecto diseñado con Paulo Autuori y minimiza el impacto de los dos tropiezos iniciales en el Apertura 2026

Julio César Uribe luce despreocupado

Ante la problemática del transporte en Machu Picchu, ministro de Cultura propone uso exclusivo de buses eléctricos

La propuesta será presentada como recomendación técnica en las mesas de coordinación con la municipalidad de Urubamba y otros sectores del Estado

Ante la problemática del transporte

200% más de turistas en Cusco: La BBC investiga el plan que cambiará para siempre el acceso a Machu Picchu

El reportaje pone el foco en advertencias de Unesco sobre el riesgo para el Patrimonio Mundial y detalla cómo el proyecto, previsto para 2027, ya ha transformado terrenos agrícolas y comunidades del Valle Sagrado

200% más de turistas en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí admite que estuvo

José Jerí admite que estuvo en fiesta privada en Cieneguilla con exministros e implicada en red de prostitución en el Congreso

Rafael López Aliaga insiste en negar aborto legal a niñas víctimas de violación y elogia “acción buena” de Milagros Jáuregui

Beto Ortiz va a juicio con Jorge Torres Saravia, denunciado por red de prostitución en Congreso: “No temo a estas mafias miserables”

Vocero de Somos Perú acusa a José Jerí de ser un ‘topo’: “[Presumo que] pedía información en el Congreso para dársela a los empresarios chinos”

Fernando Rospigliosi y Segundo Montalvo protagonizan altercado en el Congreso por convocatoria de Pleno para debatir vacancia de José Jerí

ENTRETENIMIENTO

Melcochita anuncia emprendimiento y asegura

Melcochita anuncia emprendimiento y asegura que empieza ‘de cero’ tras polémica con Monserrat Seminario: “Por mis hijas”

Magaly Medina emocionada en su regreso a la TV responde a sus ‘haters’: “Quedé de treinta o no?, envidien”

Gianluca Lapadula es captado en discoteca de Barcelona bailando con joven que no sería su esposa: “No sabemos si está separado”

Magaly Medina se burla de los cambios en ‘América Hoy’: “Nunca pensé decirlo, Ethel, cómo te extraño”

Janet Barboza ironiza con el regreso de Magaly Medina a la TV y se burla de su rating: “vas a extrañar a Andrea”

DEPORTES

Épica victoria de Ignacio Buse

Épica victoria de Ignacio Buse en el Argentina Open: remontó un 5-1 con set abajo para avanzar a octavos de final

Julio César Uribe luce despreocupado por mal inicio de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “Aunque algunos sean pesimistas, los objetivos están vivos”

Carlos Bustos se pronuncia sobre Jean Deza y su posible llegada a UTC: “Todos nos equivocamos”

Sebastián Gonzales Zela da el salto a la Canadian Premier League después de un paso en falso en Europa: fichó por el novedoso Inter Toronto

La lesión de Guillermo Viscarra despierta atención en Bolivia de cara al repechaje para el Mundial 2026: “Estamos confiados en que llegará bien”