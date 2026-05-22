Perú

Koky Belaunde revela que sigue viviendo con su esposa, su hija y sus nietas: “Tenemos una relación tan bonita, soy un padre de familia”

El popular estilista sorprendió al contar que tiene dos hijas, nietas gemelas y una vida alejada de los escándalos mediáticos junto a su pareja

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Durante el podcast de Magaly Medina, Koky Belaunde confesó que nunca pensó en divorciarse y que su familia es el pilar de su vida. ATV/ Magaly TV La Firme.

Durante años, Koky Belaunde construyó uno de los personajes más particulares y extravagantes de la televisión peruana. Sus pelucas llamativas, enormes lentes, maquillaje cargado y frases teatrales terminaron convirtiéndolo en una figura reconocida dentro del espectáculo nacional.

Sin embargo, detrás de ese personaje mediático existía una historia completamente distinta que muy pocos conocían. Esta vez, el popular estilista decidió romper el misterio y revelar detalles inéditos de su vida privada durante una entrevista en el podcast de Magaly Medina, dejando sorprendidos incluso a los seguidores que llevan décadas viéndolo en televisión.

La revelación tomó fuerza luego de que en ‘Magaly TV La Firme’ se compartiera un adelanto de la conversación que la conductora sostuvo con el jurado de ‘Chollywood Talent’. Ahí, la popular ‘Urraca’ explicó que, pese a la larga trayectoria televisiva de Koky Belaunde, casi nadie conocía realmente cómo era su vida fuera de cámaras.

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Koky Belaunde conmueve al hablar de sus nietas gemelas: “Las cuido como una madre”. Captura: Magaly TV La Firme.
Koky Belaunde conmueve al hablar de sus nietas gemelas: “Las cuido como una madre”. Captura: Magaly TV La Firme.

Con nuestro Koky Belaúnde del Perú, y te lo digo con el taco. Un personaje que se hiciera conocido hace muchos años acá en Magaly TV, creación de este programa. Él, un estilista del que poco sabemos. Sabemos que viene acá con sus pelucas, con sus grandes lentes, con sus sombreros, ataviado de una manera bastante particular, con el rímel en las pestañas. Sin embargo, poco se conoce de su vida personal, íntima y privada”, comentó Magaly Medina al presentar el informe.

La periodista contó además que durante la entrevista el estilista se mostró especialmente abierto a hablar de aspectos íntimos que siempre mantuvo lejos de la exposición mediática. Entre ellos, reveló que tiene hijas, nietas y que incluso continúa viviendo junto a su esposa.

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Lo entrevisté en mi pódcast y ahí él nos ha contado muchos aspectos que no conocíamos. Tiene gemelas como nietas, tiene dos nietas que son gemelas a las que él cuida y cría, como dice él, como una madre, no como un abuelo, sino como una madre, y que nunca se separó de su esposa, que siguen viviendo juntos, que tienen una relación extraordinaria”, señaló la conductora. El informe mostró luego parte de la conversación en la que Koky Belaunde sorprendió al definirse, antes que cualquier otra cosa, como un hombre de familia.

Koky Belaunde conmueve al hablar de sus nietas gemelas: “Las cuido como una madre”. Captura: Magaly TV La Firme.
Koky Belaunde conmueve al hablar de sus nietas gemelas: “Las cuido como una madre”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué dijo Koky Belaunde de su familia?

Yo soy un padre de familia, pues, ¿no?”, expresó el estilista con total naturalidad. La declaración dejó impactada a más de una persona, especialmente porque durante años muchos imaginaron que el personaje mediático de Koky Belaunde representaba también su vida privada. Sin embargo, el estilista explicó que siempre decidió proteger a quienes más ama manteniéndolos alejados de la exposición pública.

Cuando Magaly Medina le preguntó cuántos hijos tenía, el estilista respondió sin problemas. “Dos”, dijo inicialmente. “Dos hijas”, precisó luego la conductora. “Ahora soy abuelo”, añadió él orgulloso.

La conversación tomó un tono todavía más íntimo cuando Koky Belaunde habló sobre sus nietas gemelas, a quienes considera una parte fundamental de su vida. “De mi Ana y mi Rafaela, imagínate. No las he expuesto porque sé que ellas no están preparadas y es mi forma de autoprotección para ellas, ¿no?”, confesó.

Koky Belaunde conmueve al hablar de sus nietas gemelas: “Las cuido como una madre”. Captura: Magaly TV La Firme.
Koky Belaunde conmueve al hablar de sus nietas gemelas: “Las cuido como una madre”. Captura: Magaly TV La Firme.

El personaje y la persona

El estilista también contó que una de sus hijas actualmente vive en Estados Unidos, mientras la otra permanece en Perú junto a sus pequeñas gemelas. “Una vive en Estados Unidos, otra vive acá y tengo dos gemelitas de dos años”, reveló.

La periodista quiso saber entonces si las niñas viven junto a él y la respuesta volvió a sorprender. “Ellas viven conmigo”, respondió emocionado.

A lo largo de la entrevista, Koky Belaunde dejó claro que existe una enorme diferencia entre el personaje que muestra frente a cámaras y la persona que es en la intimidad de su hogar. Según explicó, el extravagante look que utiliza forma parte únicamente del espectáculo y del manejo televisivo que aprendió durante años de carrera.

Koky Belaúnde dio a conocer que Olga Zumarán será operada de emergencia.
Koky Belaúnde dio a conocer que Olga Zumarán será operada de emergencia.

Una cosa es que yo venga acá con el copete arreglado, retocado, porque yo conozco el negocio de la pantalla, es un personaje, pero no voy así, pues como de hacer una entrevista con la profesora”, explicó entre risas. Antes de ello, Magaly Medina le había preguntado cómo reaccionaban sus hijas cuando él ya era una figura polémica de televisión y si alguna vez fueron molestadas en el colegio debido a su personaje.

Cuando ya tú eras el personaje polémico que has sido, en el colegio, ¿las chicas no las molestaban?”, consultó la periodista. “No, no, no, no, para qué, no tenía por qué”, respondió con tranquilidad. Sorprendida, Magaly Medina quiso profundizar en el tema y le preguntó directamente si se había divorciado en algún momento.

Ya, pero ¿te divorciaste?”, consultó. “No, no me he divorciado todavía, no me he mudado”, respondió él. La conductora insistió entonces para saber si seguían compartiendo la misma casa. “Pero ustedes están separados. ¿O viven juntos con tu esposa?”, preguntó. “Vivimos una relación tan bonita, tan bonita”, dijo el estilista con evidente emoción. “Ah, o sea que vives con tu esposa”, añadió Magaly. “Claro, claro”, confirmó.

Koky Belaunde conmueve al hablar de sus nietas gemelas: “Las cuido como una madre”. Captura: Magaly TV La Firme.
Koky Belaunde conmueve al hablar de sus nietas gemelas: “Las cuido como una madre”. Captura: Magaly TV La Firme.

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