Samahara Lobatón es sorprendida por Youna con tierno detalle por San Valentín: “Todo va a salir bien”

Revive el emotivo momento en que la Srta. Samahara recibe un detalle especial del Patrón Youna. Un mensaje de apoyo y cariño para una madre ejemplar que siempre está en las buenas y en las malas.

La tarde del 14 de febrero, Samahara Lobatón compartió con sus seguidores un video en redes sociales donde fue sorprendida por un misterioso mensajero, conocido como “el Patrón”, quien le entregó un obsequio de parte de Youna, su expareja y padre de su hija Xianna.

“Señorita Samahara, muy afortunada, muchísimas felicidades. Este es un hermoso detalle de parte del patrón Youna, porque él le quiere agradecer por ser usted esa madre que siempre ha acompañado, que siempre está en las buenas y en las malas. Y recuerde que él sabe que está pasando por un mal momento, pero él le quiere enviar este hermoso detalle para alegrarle, para sacarle una sonrisa y sobre todo decirle que todo va a salir bien”, pronunció el mensajero en el video.

El gesto, cargado de emotividad y gratitud, fue recibido con sorpresa y una cálida sonrisa por parte de Samahara, quien no dudó en compartir el momento con sus seguidores, agradeciendo el apoyo y las palabras de ánimo.

Samahara Lobatón es sorprendida por Youna con tierno detalle por San Valentín

Un acercamiento que no pasa desapercibido en TikTok

La sorpresa llega en medio de un periodo de colaboración y proximidad entre Samahara y Youna, quienes han retomado el contacto tras años de distancia y controversia pública.

Tras semanas de acercamiento, transmisiones en vivo y gestos de complicidad, el barbero volvió a conquistar titulares al sorprender a la influencer con un tierno detalle por el Día de San Valentín, gesto que no solo alegró a la joven madre, sino que también avivó rumores de reconciliación entre ambos.

Youna le declara su amor a Samahara

El gesto de Youna estuvo acompañado de una reciente declaración de amor en TikTok, donde, visiblemente conmovido, confesó sus sentimientos a Samahara y le pidió considerar la posibilidad de retomar la relación.

“Ya no te veo como una amiga, ni como la mamá de mi hija, sino que estoy volviendo a sentir todo lo que comencé a sentir desde el primer momento en que te conocí”, admitió el barbero ante cientos de espectadores conectados.

La reacción de Samahara no se hizo esperar. Entre risas y nerviosismo, la influencer respondió: “Te amo”, desatando una ola de comentarios y reacciones en las redes. Aunque algunos usuarios sugieren que todo se trató de un reto o dinámica de sus seguidores, el intercambio entre ambos evidenció un nivel de cariño y confianza que trasciende el espectáculo.

Youna confesó sus sentimientos más profundos por Samahara, pero los problemas técnicos casi arruinan el momento. A pesar de los cortes, Samahara cerró la transmisión con un inesperado 'Te amo'.

En medio de la polémica mediática, Samahara confirmó que aceptó la invitación de Youna para viajar a Estados Unidos junto a su hija, siempre que la salud de su hijo menor le permita ausentarse.

“Sí (iría), pero mi hijo debe salir de UCI para dejarla con mi abuela. Llevo a mi hija para que vea a su papá”, explicó, dejando claro que su prioridad sigue siendo la familia.

Youna, por su parte, expresó su emoción ante la posibilidad de reencontrarse no solo con su hija, sino también con Samahara, en un contexto mucho más sereno y maduro que en años anteriores.

Seguidores piden que retomen su relación

El tierno gesto de Youna por San Valentín fue celebrado por los seguidores de la pareja, quienes inundaron las redes de mensajes positivos, deseando que ambos puedan hallar la estabilidad y la paz que han buscado durante tanto tiempo.

“Qué bonito detalle”, “Se nota que aún hay amor”, “La familia es lo más importante”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.

El episodio también ha reabierto el debate sobre la posibilidad de una reconciliación, especialmente ahora que ambos parecen haber dejado atrás los episodios de tensión y priorizan el bienestar de sus hijos.

