Samahara Lobatón se une a Youna y lo apoya en TikTok vendiendo sus rifas prosalud: “Dejamos de pelear”

La influencer se mostró tranquila y evidenció su buena relación con el padre de su hija mayor, pese a las diferencias que tuvieron durante años

La transmisión en vivo de TikTok donde Samahara Lobatón y Youna compartieron pantalla sorprendió a sus seguidores. Durante mucho tiempo, ambos protagonizaron discusiones públicas y desacuerdos que se hicieron virales en redes sociales. Esta vez, el tono fue distinto: la calma y la cordialidad marcaron el reencuentro virtual, mientras Youna buscaba apoyo para una rifa prosalud y Samahara decidió acompañarlo frente a la audiencia.

La actitud de ambos durante la transmisión dejó atrás los episodios de tensión que solían dar de qué hablar. La pareja, padres de Xianna, aprovechó la oportunidad para mostrar su disposición al diálogo y dejar claro que su relación ha cambiado. “Dejamos de pelear por fin”, expresó Youna en medio de la conversación.

Samahara se mostró serena y participativa, sumándose a la dinámica de la transmisión y respaldando la iniciativa de Youna. A diferencia de otras ocasiones, la conversación giró en torno a la colaboración y la importancia de mantener un ambiente sano por el bienestar de su hija.

Youna fue enfático al referirse a los rumores sobre una posible reconciliación sentimental. Negó que exista intención de retomar una relación amorosa y señaló que el vínculo entre ambos se basa en la crianza y los intereses de Xianna.

“Siempre vamos a seguir siendo padres de Xianna nada más, no va a haber nada entre nosotros, por ningún lado ha habido intención”, aseguró.

Durante la transmisión, Youna también habló sobre el desgaste emocional que provocaron los conflictos anteriores. Admitió que las discusiones públicas influyeron en la dinámica familiar y que, por eso, ambos decidieron bajar la tensión. Samahara, por su parte, apoyó su iniciativa de la rifa prosalud, lo que fue visto como un gesto de empatía y colaboración.

El tema de la pensión de alimentos salió a la luz entre los comentarios de los seguidores. Youna reconoció que atraviesa una situación complicada y que el pago de la pensión se ha visto afectado, aunque aclaró que se trata de algo temporal. Samahara mostró comprensión frente a esta dificultad y, lejos de polemizar, optó por mostrar un respaldo activo a la causa de su expareja.

Al final del live, Youna agradeció el apoyo de Samahara y resaltó la importancia de mantener una relación cordial. Destacó que la prioridad para ambos es la estabilidad de su hija y que, tras superar una etapa de enfrentamientos, hoy buscan construir una convivencia basada en el respeto y la cooperación.

Youna inició una rifa prosalud para costear tratamiento

El diagnóstico de leucemia mieloide crónica cambió el rumbo de la vida de Youna. Hace dos meses recibió la noticia y, desde entonces, su rutina se vio alterada por consultas médicas y tratamientos constantes. La enfermedad también afectó su trabajo como barbero, situación que lo llevó a buscar alternativas para solventar los gastos de su tratamiento.

A través de sus redes sociales, Youna contó lo difícil que ha sido enfrentar el cáncer y explicó por qué decidió organizar una rifa. “Hace 2 meses me diagnosticaron cáncer (LMC) y, debido a eso, perdí mi trabajo, lo cual en estos momentos se me hace difícil poder retomar, ya que tengo consultas constantes con mi hematólogo cada semana. Es por esa razón por la cual estoy organizando esta rifa”, compartió con sus seguidores en Instagram.

La respuesta del público no tardó. Sus seguidores comenzaron a compartir la información y a enviar mensajes de ánimo. La publicación sobre la rifa generó una ola de apoyo y solidaridad, con personas interesadas en colaborar para que Youna pueda cubrir el costo de las consultas y medicamentos. El joven aclaró que todos los aportes recibidos tienen como único destino el pago de los gastos médicos.

En sus redes, Youna explicó que la leucemia ha presentado complicaciones en las últimas semanas, lo que lo obligó a alejarse temporalmente de las plataformas digitales. Su regreso estuvo motivado por la necesidad de continuar el tratamiento y la urgencia de reunir fondos para no interrumpirlo. La rifa surge como una opción para enfrentar el desafío económico que implica vivir con una enfermedad de este tipo.

El día del sorteo será anunciado en los próximos días a través de sus cuentas oficiales. Mientras tanto, Youna agradeció a quienes han mostrado interés en ayudar y reiteró su compromiso con la transparencia. “Gente, los quiero demasiado, muchísimas gracias por el apoyo. El yape está a mi nombre. El día del sorteo se estará publicando en el transcurso de los días”, escribió en un mensaje dirigido a quienes lo siguen.

