Samahara Lobatón revela que Youna intentó besarla en Estados Unidos, pero él aclara:“Intento es algo que no se logra”

Entre risas, tensión y declaraciones directas, ambos revelaron detalles inéditos de su reciente reencuentro en EE.UU. TikTok / @clipsgeorge1.

La relación entre Samahara Lobatón y Youna vuelve a estar en el centro de la conversación digital. Esta vez, no por enfrentamientos ni acusaciones públicas como en el pasado, sino por una inesperada confesión que dejó en shock a miles de usuarios durante una transmisión en vivo en TikTok. Lo que comenzó como un intercambio aparentemente distendido terminó convirtiéndose en una revelación que abrió nuevamente la puerta a especulaciones sobre un posible ‘remember’ entre la expareja.

Desde hace algunas semanas, ambos han sorprendido a sus seguidores al mostrarse cordiales, incluso cómplices, en distintos en vivos. La química que proyectan contrasta con los años de conflictos mediáticos que protagonizaron tras su separación. En ese contexto de aparente armonía, Youna lanzó una frase que encendió las alertas.

De manera desafiante y ante miles de espectadores conectados, el barbero recordó la visita que Samahara realizó a Estados Unidos junto a la hija que tienen en común. “Hemos estado 15 días juntos en una casa, ¡durmiendo juntos en una casa!”, exclamó, enfatizando la cercanía que compartieron durante ese viaje.

¿Hubo beso?

La afirmación generó reacciones inmediatas en el chat en vivo. La insinuación era evidente: convivencia bajo el mismo techo durante más de dos semanas. Sin embargo, Samahara intervino de inmediato para matizar la declaración. Visiblemente incómoda, aclaró: “Hemos estado juntos por nuestra hija, pero no durmiendo juntos”. Con esa precisión buscó disipar cualquier interpretación romántica o íntima.

El momento que realmente detonó la polémica llegó en una transmisión posterior. En un tono directo, casi inquisitivo, la influencer lanzó una pregunta que dejó a Youna sin margen para evadir el tema: “¿Intentaste besarme en Estados Unidos?”. La interrogante tomó por sorpresa a muchos de los seguidores que presenciaban el live, quienes no esperaban una acusación tan frontal.

Lejos de negar de forma categórica, Youna respondió con una frase ambigua que elevó aún más la tensión: “Intento es algo que no se logra”. La respuesta, lejos de cerrar el asunto, pareció confirmar que al menos existió una intención de acercamiento. La ambigüedad fue interpretada por muchos usuarios como una admisión implícita.

Ante esa contestación, Samahara decidió ofrecer más detalles. Entre risas nerviosas, pero firme en su versión, relató el episodio que habría ocurrido durante una celebración familiar. “Él me agarró a la fuerza delante de toda la fiesta de mi hija”, aclaró. La escena descrita por la influencer situaba el presunto intento de beso en un contexto público, lo que añadió un matiz aún más incómodo a la revelación.

La reacción en redes no se hizo esperar. Algunos usuarios interpretaron el relato como una muestra de que aún existiría tensión sentimental entre ambos. Otros cuestionaron el tono distendido con el que fue contado un episodio que, según sus propias palabras, implicó que ella tuviera que esquivarlo físicamente.

Más allá del supuesto beso, la transmisión continuó y tomó un giro emocional cuando Samahara decidió poner nuevamente en aprietos a su expareja. Sin rodeos, le preguntó si todavía la amaba. La consulta generó una reacción inmediata: una sonrisa imposible de disimular en el rostro de Youna.

Samahara, atenta a ese gesto, aseguró haber notado señales claras en su reacción. Frente a los espectadores, expresó que la sonrisa decía más que cualquier respuesta elaborada. El ambiente oscilaba entre la complicidad y la tensión, mientras los comentarios en el chat se multiplicaban.

Finalmente, Youna optó por responder con una explicación extensa y matizada. “A comparación tuya, yo sí, yo sí me río, ¿me entiendes? Y yo sí te respondo con la verdad. No, no es que te ame porque creo que amarte sería ya mucho de mi parte con todos los problemas que hemos tenido, pero sí te quiero mucho”, sostuvo.

Su declaración no terminó ahí. Con un tono más reflexivo, añadió: “Te quiero, te quiero mucho porque eres la madre de mi hija y te quiero muchísimo, por haberme dado una hija tan hermosa como la que tengo. Te quiero muchísimo por hacer los valores de mi hija tan hermosos como es. Te quiero muchísimo porque a lo largo de mi vida me enseñaste cómo ser padre”.

Samahara Lobatón y Youna aparecen sonrientes en una transmisión en vivo, donde ella le hizo una inesperada pregunta que generó revuelo. (TikTok | Samahara Lobatón Klug)