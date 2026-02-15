Suheyn Cipriani rompe en llanto tras admitir que aún ama a Macarius pero “así se han dado las cosas”

La modelo confesó que, por momentos, prefiere hablar con su público antes que distanciarse por completo, reflejando la compleja relación que mantiene con sus redes sociales en medio de su duelo sentimental (TikTok / @ronal_bardales2)

Suheyn Cipriani volvió a exponerse ante su comunidad digital después de confirmar que su romance con el creador de contenido Macarius llegó a su fin. La conductora de ATV realizó una transmisión en vivo en TikTok donde no pudo contener el llanto al hablar de sus sentimientos.

La ruptura se produjo en una fecha cercana a San Valentín y coincidió con el cumpleaños de su hija, situación que ella calificó como dolorosa.

En su intervención reconoció que todavía ama al joven streamer y que atraviesa un momento de profunda tristeza. También explicó que decidió desactivar sus redes sociales, aunque luego reconsideró esa decisión tras recibir un consejo cercano.

Confesión entre lágrimas en plena transmisión

Suheyn Cipriani apareció en un en vivo y, visiblemente afectada, admitió que continúa enamorada de Macarius, tras una ruptura que ocurrió en una fecha especial para ella. (TikTok / @ronal_bardales2)

La exmiss Perú de 29 años se conectó con sus seguidores para aclarar su situación sentimental y terminó mostrando su lado más vulnerable. Con la voz quebrada, admitió que la separación le afecta más de lo que esperaba. “Sí, estoy triste, ya me vieron llorar porque me da pena, lo extraño y claro que estoy enamorada, pero así se han dado las cosas”, expresó durante el en vivo.

La conductora de Esto, sí es amor relató que el término de la relación ocurrió en una fecha que para ella tenía un significado especial, ya que celebraba el cumpleaños de su hija y se aproximaba el Día de San Valentín. Por ese motivo describió la decisión como “cruel”.

En otro momento de la transmisión reconoció que, de no estar tan involucrada emocionalmente, el impacto habría sido menor. “Si no hubiera estado tan enamorada como estoy no me importaría. Estoy enamorada y es una joda de verdad, el amor es hermoso pero al mismo tiempo te hace débil”, afirmó ante cientos de espectadores que la acompañaban con mensajes de apoyo.

La modelo sostuvo que su intención al compartir lo que siente responde a su forma directa de comunicarse. “Muchos me cuestionan porque lo cuento todo en las redes sociales, pero soy transparente”, manifestó. Añadió que su psicóloga le ha señalado lo intensa que puede resultar su manera de procesar las emociones y admitió que suele deprimirse con facilidad.

Cierre temporal de redes y llamado de atención de una amiga

Tras admitir su tristeza, Suheyn anunció que cerró sus redes sociales por el impacto emocional, aunque una amiga la instó a no abandonar su trabajo digital. (Facebook / Suheyn Cipriani)

En medio del desahogo, Cipriani reveló que tomó la decisión de cerrar sus plataformas digitales al sentirse abrumada por la ruptura. Explicó que el impacto emocional la llevó a querer alejarse del entorno virtual, donde también recibe comentarios críticos.

Sin embargo, contó que una amiga cercana la llamó para hacerla reflexionar. “Una amiga me llamó para cuadrarme y me dijo: ‘Tú trabajas con tus redes sociales, así que desah… y sigue en lo tuyo, llora lo que tengas que llorar y punto’”, relató. Ese consejo la llevó a reconsiderar su determinación de desaparecer por completo.

Durante otra transmisión, anunció que evaluaba apartarse unos días para concentrarse en sus responsabilidades y en sus hijos. “Voy a dedicarme a trabajar que es lo que mejor sé hacer y a mis hijos”, señaló. También admitió que los comentarios del público influyen en su estado anímico. Reconoció que transmitir en vivo puede resultar complicado debido a la sensibilidad que experimenta frente a las opiniones externas.

La conversación tomó un giro inesperado cuando su amiga Anneth Thorsen se sumó al en vivo. Lejos de limitarse a consolarla, le planteó preguntas directas sobre su tristeza. “¿Me puedes explicar por qué estás triste? Está bien, uno puede estar enamorada, ilusionado, pero ¿de qué debes estar triste? Tus hijos están bien, tú estás bien, trabajas. No te me vas a morir porque se va o no se va, puedes buscar otro feo”, le dijo, generando sorpresa entre los usuarios conectados.

La reacción de Macarius y el pedido a sus seguidores

Macarius también se pronunció en redes, aseguró que aún ama a Suheyn y pidió a sus seguidores que no la ataquen tras la ruptura. (Facebook / Suheyn Cipriani)

El streamer arequipeño, cuyo nombre es Diego Aguilar, también utilizó sus espacios digitales para pronunciarse tras la ruptura. Sin detallar los motivos de la separación, aseguró que conserva sentimientos por la modelo y pidió respeto hacia ella.

“Solo puedo decir que estoy enamorado de ella, que la extraño y la quiero mucho, pero a ella no le digan nada, por favor, no la molesten, es una gran persona”, manifestó. Sus palabras evidenciaron que el quiebre no fue sencillo para ninguna de las partes.

El creador de contenido, conocido por su desempeño en el videojuego Dota, afirmó que se siente afectado tanto por la separación como por los mensajes negativos que ha recibido en redes. “Me siento mal, triste, en las redes me están llenando con comentarios feos, yo no hice nada malo”, indicó.

También confesó que no sabe cómo actuar en este momento. “Ahorita no sé qué hacer, no quiero llamarla porque me puede reñir y me asusta cuando lo hace, no puedo viajar a Lima, si algo le dicen yo me desaparezco de su vida”, precisó. El influencer fue objeto de críticas tras conocerse que decidió poner fin al vínculo sentimental.

La ruptura entre Suheyn Cipriani y Macarius continúa generando repercusión en plataformas digitales. Ambos reconocen que el afecto persiste, mientras enfrentan el impacto emocional y la exposición pública que acompaña a su separación.