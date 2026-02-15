Senamhi reporta lluvia de verano en Lima: Miraflores, Surco, La Molina y otros distritos con nubosidad

La inusual lluvia de verano sorprendió a distritos como Miraflores, Santiago de Surco y La Molina, alterando la rutina en Lima Metropolitana. (Senamhi)

Una lluvia de verano sorprendió la mañana de este domingo 15 de febrero a varios distritos de Lima Metropolitana, entre ellos Miraflores, Santiago de Surco, San Juan de Lurigancho y La Molina, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). La presencia de nubosidad y precipitaciones ligeras alteró la rutina de vecinos y conductores,

El fenómeno meteorológico, registrado desde la madrugada de hoy, marcó la jornada en diferentes puntos de la capital peruana, donde la humedad y el cielo cubierto se volvieron protagonistas.

Según información oficial del organismo, la ciudad de Lima experimentó desde las primeras horas del día cielo cubierto y lluvias ligeras, con mayor incidencia en las localidades de la cuenca media del río Rímac.

La Calle 2 de Mayo, en el distrito limeño de Miraflores, en una mañana de llovizna de invierno | Foto: Infobae Perú / Edwin Montesinos

Estas precipitaciones, reportadas por la red de estaciones de la plataforma ISAAC, fueron atribuidas a la humedad proveniente de la sierra, tal como se anticipó en los avisos vigentes.

El Senamhi detalló que los acumulados de lluvia alcanzaron 2 mm en Santa Eulalia y 1,8 mm en La Libertad, cifras que reflejan la magnitud del evento y la necesidad de mantener la vigilancia frente a la posible activación de quebradas en la región.

La institución remarcó que las condiciones meteorológicas actuales están generando un escenario de nubosidad persistente y lluvias ligeras, fenómeno poco frecuente en la capital durante el verano.

El impacto

Durante la mañana, Infobae Perú realizó un recorrido por Miraflores, distrito costero donde la lluvia se detuvo cerca de las 9:30 a. m., pero retornó con mayor intensidad pasada las 10:00 a. m. Esta alternancia de lloviznas generó sorpresa entre transeúntes y automovilistas, quienes no esperaban la manifestación climática en pleno mes de febrero.

En otros sectores como Santiago de Surco, La Molina, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, la situación fue similar. Imágenes de cámaras urbanas y reportes de redes sociales mostraron avenidas mojadas, tráfico lento y un ambiente inusual para la época del año.

De acuerdo con el monitoreo de la plataforma ISAAC, la vigilancia meteorológica se mantiene activa para detectar cualquier variación que pueda derivar en riesgos adicionales, especialmente en zonas vulnerables a desbordes o activación de quebradas.

Pronóstico para Lima

El nuevo pronóstico oficial del Senamhi señala que la tendencia de nubosidad y lluvias ligeras continuará en Lima en los días venideros. Para Lima Este, se espera cielo nublado con neblina en las primeras horas de la mañana y lluvias ligeras durante la noche.

Lima experimentó cobertura nubosa y posibles lloviznas aisladas, especialmente en las primeras horas de la mañana. - Crédito: Infobae Perú

Las temperaturas oscilarán entre 30°C (86°F) como máxima y 21°C (69,8°F) como mínima. El lunes 16 y martes 17, el cielo permanecerá nublado, con posibilidad de lloviznas aisladas y ráfagas de viento.

En el caso de Lima Oeste y Callao, el pronóstico indica cielo cubierto al inicio del día, con variaciones a cielo nublado parcial y lluvias intermitentes. Las temperaturas máximas se ubicarán en 25°C a 26°C (77°F a 78,8°F), mientras que las mínimas permanecerán cercanas a los 21°C (69,8°F). El martes y miércoles se prevé cielo nublado, nubosidad parcial y ráfagas de viento por la tarde, manteniendo el ambiente húmedo y fresco.

Recomendaciones y vigilancia

El Senamhi advirtió que estas lluvias podrían persistir en los próximos días, especialmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana. Recomendó a la población de Lima Metropolitana y zonas cercanas estar preparada ante posibles eventos de mayor intensidad, sugiriendo organizar mochilas de emergencia y coordinar rutas de evacuación.

Acumulados de lluvia alcanzaron 2 mm en Santa Eulalia y 1,8 mm en La Libertad, según la red de estaciones de la plataforma ISAAC.

Por su parte, plataformas como ISAAC y redes de monitoreo meteorológico continúan reportando el desarrollo del fenómeno, mientras entidades como El Tiempo +51 y ASISMET coincidieron en resaltar el ingreso de humedad del este y la formación de nubosidad con desarrollo vertical, factores que contribuyeron a la ocurrencia de las lluvias estivales.

El registro de este evento refuerza la importancia de la vigilancia meteorológica constante y la atención a los avisos oficiales, ya que la variabilidad climática puede generar episodios atípicos en la capital peruana durante la temporada de verano 2026.