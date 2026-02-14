Perú

Senamhi advierte radiación UV “extremadamente alta” este domingo 15 de febrero en algunas playas de Lima

Especialistas advierten que la combinación de calor intenso y radiación extrema puede causar daños graves en la piel, acelerar el envejecimiento y elevar la incidencia de cáncer cutáneo

La exposición sin protección puede provocar desde irritaciones leves hasta quemaduras severas, además de aumentar el riesgo de enfermedades crónicas - Créditos: Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las playas del litoral de Lima enfrentarán este domingo 15 de febrero niveles muy altos a extremadamente altos de radiación ultravioleta. Esta situación que incrementa el riesgo para la salud de quienes acudan a estos espacios recreativos.

De acuerdo con el reporte emitido por el organismo especializado, los valores del índice UV variarán según la ubicación geográfica de cada zona costera.

En el sector norte de la costa limeña, el Senamhi prevé que la radiación alcance los10 puntos en la escala UV, acompañada por temperaturas de 20 °C a 26 °C. Para la franja central, que abarca playas como La Punta, Costa Verde, Agua Dulce y La Chira, la exposición solar se intensificará, situándose en 11 unidades en el índice ultravioleta, con marcas térmicas previstas entre 21 °C y 26 °C. En la zona sur, los valores máximos llegarán igualmente a 11, mientras que las temperaturas oscilarán entre 19 °C y 25 °C.

La clasificación internacional considera que una radiación UV de 8 a 10 es muy alta, mientras que 11 o más es extremadamente alta y requiere máxima precaución - Créditos: Andina.

La clasificación internacional del Índice de Radiación Ultravioleta establece que los valores ubicados en el rango de 8 a 10 corresponden a niveles muy altos, mientras que aquellos a partir de 11 se consideran extremadamente altos.

Este último escenario exige una mayor precaución, ya que eleva la probabilidad de daños cutáneos y oculares si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas.

Las personas expuestas sin protección pueden experimentar desde irritaciones leves hasta quemaduras severas, así como un aumento en la posibilidad de desarrollar afecciones crónicas.

Recomendaciones para protegerse ante el calor

Ante este panorama, el Senamhi recomienda evitar el sol durante las horas de mayor radiación, entre las 9 h y las 4 h. El organismo recomienda el uso de sombreros de ala ancha, gafas con filtro UV, vestimenta que cubra la mayor parte del cuerpo y la aplicación frecuente de protector solar.

La exposición sin protección puede provocar desde irritaciones leves hasta quemaduras severas, además de aumentar el riesgo de enfermedades crónicas - Créditos: Andina.

Además, enfatiza la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre las condiciones climáticas.

Especialistas en salud pública advierten que la combinación de temperaturas elevadas y radiación ultravioleta extrema puede originar quemaduras graves, acelerar el proceso de envejecimiento de la piel y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer cutáneo.

Por eso, se recalca la necesidad de acatar las recomendaciones brindadas y adoptar hábitos de protección solar para reducir los riesgos asociados a la exposición prolongada durante la temporada de verano en Lima.

Funciones del Senamhi

  • Monitorear y pronosticar el estado del tiempo, así como los fenómenos meteorológicos y climáticos en todo el territorio peruano.
  • Evaluar y difundir información hidrológica, como el comportamiento de ríos, lagos y embalses, para prevenir riesgos asociados a inundaciones o sequías.
  • Emitir alertas y avisos sobre eventos extremos, como lluvias intensas, heladas, radiación ultravioleta y otros peligros naturales.
  • Desarrollar estudios e investigaciones sobre el clima, el agua y la atmósfera para apoyar la toma de decisiones en sectores como agricultura, salud y gestión de desastres.
  • Capacitar y asesorar a instituciones públicas y privadas en el uso de la información meteorológica e hidrológica.
  • Promover la educación ambiental y la conciencia sobre los riesgos climáticos en la población.

