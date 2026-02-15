¿Qué pasará hoy con el clima en Lima? Senamhi revela su pronóstico para este 15 de febrero

De acuerdo con el Senamhi, el sector de Lima Oeste y Callao registra cielo cubierto en la mañana y variaciones a cielo nublado parcial durante la jornada. (Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima presenta este domingo 15 de febrero condiciones diferenciadas entre el este y el oeste de la ciudad, con temperaturas máximas de 30 ℃ en Lima Este y 25 ℃ en Lima Oeste y Callao, y mínimas de 21 ℃ en ambas zonas.

Según el reporte oficial, la capital experimenta cielo nublado con neblina en las primeras horas de la mañana, especialmente en Lima Este, donde el pronóstico incluye nubes dispersas en la tarde y probabilidad de cielo nublado parcial con lluvias ligeras por la noche.

De acuerdo con el Senamhi, el sector de Lima Oeste y Callao registra cielo cubierto en la mañana y variaciones a cielo nublado parcial durante la jornada, con lluvias intermitentes. Las diferencias térmicas entre el este y el oeste se mantienen, con valores levemente más altos en Lima Este. Este patrón climático responde a la dinámica costera y la influencia de la humedad del océano Pacífico, que condiciona la presencia de neblinas y nubosidad en la capital.

Para Lima Oeste y Callao, la autoridad meteorológica detalló que el cielo nublado prevaleció en las primeras horas. (Andina)

El organismo precisó que la tendencia para los próximos días señala la persistencia de temperaturas máximas en torno a los 30℃ en Lima Este y 26℃ en Lima Oeste, manteniéndose el predominio de nubosidad parcial y ráfagas de viento por la tarde. El Senamhi recomienda a la población estar atenta a sus actualizaciones, especialmente ante la ocurrencia de lluvias ligeras y cambios en las condiciones atmosféricas.

Cambio climático

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima en Lima.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

La predicción del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se registran 12 tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad a lo largo del año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca alrededor de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El Senamhi recomienda a la población tomar precauciones habituales ante los cambios de nubosidad y temperatura durante el día. (Andina)

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

(EFE)

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.