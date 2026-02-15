Perú

Redactar mensajes románticos con IA oculta vacíos emocionales y daña la confianza en la pareja, advierte el INSM

Desde el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi precisan que el problema no radica en la tecnología, sino en su uso cuando reemplaza habilidades fundamentales

(Imagen ilustrativa Infobae)
En San Valentín, es habitual que los enamorados compartan emotivos mensajes para describir su amor y reafirmar el vínculo con la pareja. Sin embargo, en los últimos años, algunas personas recurren a la inteligencia artificial para encontrar las “palabras exactas” y expresar sentimientos que no siempre logran comunicar por sí mismas. Aunque a primera vista puede parecer un recurso inofensivo, especialistas advierten que delegar la expresión afectiva a un algoritmo puede ocultar vacíos emocionales más profundos y generar riesgos para la confianza en la relación.

Esta preocupación fue planteada por el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi (INSM), que alertó sobre el uso creciente de herramientas de IA para redactar mensajes románticos sin una base emocional auténtica.

Desde la institución señalan que el problema no es la tecnología en sí, sino cuando reemplaza habilidades fundamentales como la comunicación directa, la empatía y la expresión genuina de sentimientos, esenciales para la salud mental y el bienestar en pareja.

En ese contexto, el INSM remarca que la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es clave para construir vínculos sólidos. Cuando los gestos digitales no se reflejan en el trato cotidiano, pueden aparecer frustración, desconfianza y desgaste emocional progresivo, especialmente en fechas simbólicas como el Día del Amor y la Amistad.

(Imagen ilustrativa Infobae)
Qué hay detrás de los mensajes románticos con IA

El doctor en Psicología Mauro Merma Paricahua, especialista del departamento de promoción de la DEIDAE de Salud Colectiva del INSM, explicó que delegar completamente la expresión afectiva a un algoritmo puede evidenciar inseguridad, baja autoestima o dificultades aprendidas para comunicar emociones desde etapas tempranas de la vida.

“La confianza en una relación se construye desde la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Si el mensaje romántico no corresponde con la conducta cotidiana, se genera frustración y desconfianza”, advirtió.

Asimismo, señaló que esta brecha entre lo digital y lo presencial puede provocar conflictos evitables. Mensajes elaborados con IA pueden crear expectativas irreales en la pareja, que luego no se sostienen en la convivencia diaria, generando decepción y dudas sobre la autenticidad del vínculo.

Un hombre observa el teléfono
Un hombre observa el teléfono móvil de su pareja mientras ella muestra incomodidad en el sofá de casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro pilares para prevenir relaciones tóxicas

El especialista enfatizó que una relación saludable debe sostenerse en cuatro pilares fundamentales:

  • Comunicación asertiva, que permita expresar emociones, desacuerdos y necesidades con respeto.
  • Autoestima sólida, para evitar la dependencia emocional y la necesidad constante de aprobación.
  • Regulación emocional y control de la ira, claves para manejar conflictos sin violencia.
  • Respeto e igualdad en la pareja, como base de un vínculo libre de control y posesividad.

Según explicó, estas habilidades deben fortalecerse desde la adolescencia para prevenir dinámicas de dependencia o violencia en la adultez. San Valentín, en ese sentido, puede convertirse en una oportunidad para reflexionar sobre la calidad del vínculo y no solo sobre los gestos románticos visibles.

Cuando la relación se mide en redes sociales

Respecto a la sobreexposición de la vida íntima en redes sociales, el especialista advirtió que la necesidad constante de validación pública puede estar asociada a vacíos emocionales o inseguridad personal. “La solidez de una relación no se mide por la cantidad de publicaciones, sino por la calidad del vínculo interno”, precisó.

Un hombre publica una foto
Un hombre publica una foto solo en una red social mientras su pareja lo observa con expresión de molestia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, alertó que el uso inadecuado de dispositivos móviles puede fomentar aislamiento incluso cuando la pareja comparte el mismo espacio físico. La falta de comunicación abierta favorece malentendidos, celos infundados y conductas de control, que no deben confundirse con muestras de amor.

Recomendaciones sobre ayuda profesional y recursos de orientación en salud mental

El INSM recomienda no esperar a que la relación llegue a una crisis para buscar orientación profesional. La llamada “higiene mental” es una medida preventiva que fortalece los vínculos y protege la estabilidad emocional.

Si una persona experimenta tristeza persistente, ansiedad, conflictos constantes o situaciones de violencia, puede comunicarse gratuitamente con la Línea 113, opción 5, donde profesionales brindan orientación especializada en salud mental. En este San Valentín, el mejor regalo no es un mensaje perfecto generado por IA, sino el compromiso de construir una relación basada en el respeto, la honestidad y el crecimiento personal conjunto.

