México

Aldo de Nigris boxeará contra Nicola Porcella, destapan nueva pelea en ‘Ring Royale’: precio de los boletos

Los ex habitantes de ‘La casa de los famosos’ se verán las caras en una pelea que enciende a los fans y promete sacar chispas, animando a Monterrey con su enfrentamiento cara a cara

El combate entre Aldo de
El combate entre Aldo de Nigris y Nicola Porcella, ex La Casa de los Famosos México, concentra altas expectativas entre los fans (IG)

La Arena Monterrey se convertirá el 15 de marzo de 2026 en escenario de uno de los eventos más anticipados del entretenimiento digital mexicano: Ring Royale, una función que reunirá a figuras mediáticas en el cuadrilátero y promete combinar espectáculo, rivalidad y polémica en igual medida.

La cita, pautada para las 18:00 horas, será impulsada por Poncho de Nigris, quien busca posicionar el encuentro como respuesta local a producciones internacionales como Supernova Strikers y La Velada del Año. La preventa de entradas ya está disponible en Superboletos.com, con precios que oscilan entre $628 y 6.820 pesos.

Uno de los motivos centrales de expectativa reside en el combate entre Aldo de Nigris y Nicola Porcella, exintegrantes de La Casa de los Famosos México, quienes se medirán en el cuadrilátero ante el fervor de sus seguidores y el guiño provocador de los organizadores.

Poncho de Nigris impulsa Ring Royale
Poncho de Nigris impulsa Ring Royale, que busca superar producciones internacionales como La Velada del Año y Supernova Strikers (IG)

La noticia, oficializada recientemente, generó enseguida una andanada de reacciones en redes sociales, con memes, teorías sobre el resultado y una adhesión masiva al evento.

Aldo de Nigris, sobrino del organizador, respondió a la confirmación del evento y a la presión mediática a través de su cuenta de Instagram. En tono desafiante, subrayó: “Nadie me obligó” a aceptar el desafío, dejando ver que afronta la pelea por convicción propia, pese a las expectativas generadas.

Por su parte, Nicola Porcella tendrá que enfrentar la complejidad de medirse ante un rival local, respaldado por la “dinastía” De Nigris y la afición de Monterrey.

En la etapa final del anuncio, De Nigris reveló una parte clave de la cartelera: la pelea estelar protagonizada por Karely Ruiz y Marcela Mistral, esposa del anfitrión, es considerada por los organizadores como el “duelo de divas”.

La Arena Monterrey acogerá el Ring Royale
La Arena Monterrey acogerá el Ring Royale el 15 de marzo con un gran espectáculo de boxeo y entretenimiento digital (IG)

Este enfrentamiento revive una tensión mediática que se remonta a 2020, cuando ambas cruzaron declaraciones en el reality Mitad y Mitad.

La cartelera de Ring Royale aún no está cerrada, pero se han confirmado otros duelos que combinan el mundo del espectáculo con el deporte. Abelito, también parte de La Casa de los Famosos México, se enfrentará a Bull Terrie, según anunció Poncho de Nigris en sus plataformas oficiales.

“Ya viene en camino su rey favorito, en esta noche nos revela la siguiente pelea: ABELITO VS BULL TERRIE ¿Y ustedes hicieron su carta?”.

El evento ampliará su propuesta más allá del boxeo, con anuncios de más enfrentamientos entre influencers, además de espectáculos musicales para mantener la atención de una audiencia heterogénea y cautiva.

El Patrón enfrentará a Chuy Almada
El Patrón enfrentará a Chuy Almada el 15 de marzo en la Arena Monterrey.

Ring Royale buscará, así, superar los niveles previos de popularidad de competencias similares, apelando tanto a la potencia de los puños como al magnetismo de las figuras en redes sociales.

La presencia de Karely Ruiz acapara parte del interés, dado su regreso a los rings luego de vencer a Karina García en el Stream Fighters 4, realizado en octubre de 2023 en Bogotá, Colombia.

En aquel entonces, Ruiz había expresado reservas sobre volver a competir; sin embargo, la posibilidad de enfrentar a Marcela Mistral en su ciudad natal reactivó su entusiasmo.

A la espera de la cartelera definitiva, la Arena Monterrey anticipa una jornada en la que el deporte y la controversia mediática compartirán protagonismo bajo la mirada atenta de quienes siguen de cerca el pulso del entretenimiento digital mexicano.

Arena Monterrey será testigo de
Arena Monterrey será testigo de una noche donde influencers y polémica se roban el protagonismo (Foto: @arenamtyoficial/ Instagram)

Lista de precios para ‘Ring Royale’ en la Arena Monterrey

  • Vip: $6,820
  • Ring Side: $5,600
  • Diamante: $4,746
  • Retractil Oro: $3,263
  • Doritos: $2,259
  • Osel: $2,259
  • Coke Studio: $2,259
  • Mccormick: $2,259
  • Barrera Platino: $2,259
  • Megacable: $1,946
  • Plus Ultra: $1,946
  • Banco Azteca: $1,946
  • Barrera Oro: $1,946
  • Bar & Grill Oro: $1,569
  • Bar & Grill Platino: $1,569
  • Butaca Oro: $1,381
  • Butaca Platino: $1,381
  • Super Palco: $1,381
  • Preferente Platino: $1,130
  • Preferente Oro: $1,130
  • Luneta Platino: $879
  • Luneta Oro: $879
  • Discapacitados: $879
  • Balcon: $628

