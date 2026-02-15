Doble asesinato en el Rímac: sicarios matan a un joven y a un vecino que intentó salvarlo

Un violento ataque con armas de fuego cobró la vida de dos hombres en los exteriores de una licorería en el asentamiento humano Ramón Castilla, en el Rímac. Las víctimas fueron atacadas por sujetos a bordo de una motocicleta. Fuente: Latina Noticias

Un nuevo caso de violencia letal sacudió al distrito del Rímac la noche del jueves, cuando dos hombres fueron asesinados a tiros por sicarios en los exteriores de una licorería. El ataque, que dejó a una familia destrozada y a un barrio sumido en el miedo, tuvo como blanco a un joven, mientras que la segunda víctima perdió la vida al intentar intervenir ante los atacantes.

El crimen registrado en la calle 7 del asentamiento humano Ramón Castilla se inscribe en una creciente ola de atentados perpetrados por bandas de sicarios y extorsionadores en diversos puntos de la ciudad.

Para muchos residentes del Rímac, este doble asesinato no es un hecho aislado, sino parte de una serie de episodios violentos que han venido escalando en frecuencia y brutalidad. Los testimonios recogidos reflejan el temor de los ciudadanos, quienes prefieren guardar silencio ante lo ocurrido por miedo a represalias de las bandas criminales que operan en la zona.

Violento ataque armado deja dos muertos en el Rímac

El doble homicidio ocurrió en los exteriores de una licorería ubicada en la calle 7 del asentamiento humano Ramón Castilla, un punto conocido del Rímac. Según las primeras informaciones, dos sujetos a bordo de motocicletas irrumpieron en la zona y abrieron fuego contra dos hombres que se encontraban en el establecimiento.

Kevin Meléndez Zárate y José Luis Huamaní Munaya, víctimas de un doble asesinato por sicarios en motocicleta en el asentamiento humano Ramón Castilla, Rímac, aparecen junto a la escena del crimen. ((Foto: Composición Infobae Perú))

Las víctimas fueron identificadas como Kevin Meléndez Zárate, el principal objetivo del ataque, y José Luis Huamaní Munaya, un hombre de mayor edad que, según relataron algunos vecinos, se encontraba en la licorería y decidió enfrentar a los agresores. Esta acción, lejos de amedrentar a los sicarios, desencadenó una respuesta violenta: ambos hombres resultaron gravemente heridos por los disparos.

De inmediato, los heridos fueron trasladados al hospital Cayetano Heredia, donde los médicos intentaron salvarles la vida. Sin embargo, las lesiones resultaron fatales y ambos fallecieron poco después de su ingreso. La brutalidad del ataque y la rapidez de la acción criminal confirmaron la letalidad con la que operan estos grupos dedicados al sicariato.

En la zona del crimen se encuentran instaladas varias cámaras de videovigilancia, tanto en la vía pública como en el propio local comercial. Las imágenes captadas por estos dispositivos se perfilan como piezas clave para reconstruir el momento en que los atacantes llegaron y perpetraron el asesinato. La policía espera que estas pruebas audiovisuales permitan identificar a los responsables y esclarecer los detalles de la emboscada.

Doble homicidio incrementa la alarma y el pedido de seguridad en el Rímac

La investigación policial se encuentra en curso y hasta el momento no se ha determinado el móvil exacto del doble asesinato. Las diligencias buscan esclarecer si el ataque se debió a un ajuste de cuentas, una venganza o alguna disputa previa.

Agentes de la Policía Nacional acordonan la escena de un doble asesinato en el asentamiento humano Ramón Castilla, Rímac, donde Kevin Meléndez Zárate y José Luis Huamaní Munaya fueron abatidos por sicarios en motocicleta. ((Foto: Captura Latina Noticias))

El uso de motocicletas para perpetrar el ataque ha sido una constante en otros hechos delictivos recientes, lo que dificulta la identificación rápida de los autores. Sin embargo, la existencia de videograbaciones podría facilitar la labor de los agentes responsables del caso.

El temor se ha apoderado de los vecinos del asentamiento humano Ramón Castilla, quienes han optado por el silencio. Nadie se atreve a brindar información por miedo a ser blanco de los delincuentes, situación que complica aún más la tarea de la policía. La sensación generalizada de impotencia ante la presencia de bandas armadas ha llevado a los residentes a exigir mayor presencia policial y acciones concretas para frenar la ola de violencia.

La reiteración de crímenes similares en el Rímac y otros distritos de Lima ha puesto en evidencia la urgencia de reforzar la seguridad ciudadana. Los vecinos reclaman la instalación de más cámaras, patrullaje constante y estrategias efectivas para desarticular a las organizaciones criminales que operan con total impunidad. Mientras tanto, los familiares de las víctimas y los habitantes del barrio esperan respuestas y justicia tras una noche marcada por el terror y la muerte.