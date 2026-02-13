Alcalde de Lima critica plan de seguridad de José Jerí: “No me convence, contiene generalidades”

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, expresa su descontento con el plan de seguridad ciudadana que presentará el Gobierno, calificándolo de 'generalidades' y pidiendo 'hechos más firmes y concretos'. Además, destaca el liderazgo del gobierno de El Salvador como ejemplo a seguir. (Crédito: Canal N)

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, cuestionó el plan de seguridad ciudadana presentado por el gobierno de José Jerí y afirmó que el documento no lo convence porque, según indicó, contiene lineamientos generales y carece de medidas concretas. “Hemos visto el proyecto del plan y la verdad que tengo que ser muy sincero, no me termina de convencer lo que se está tomando en cuenta. Son generalidades”, declaró al referirse a la propuesta que será debatida en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

El burgomaestre sostuvo que espera que el debate permita establecer acciones más firmes frente a la inseguridad. “Yo quisiera hechos mucho más firmes y concretos y posturas que marquen un liderazgo definido”, señaló, al tiempo que confirmó su participación en la sesión convocada para analizar el contenido del plan. Añadió que la discusión servirá para precisar una posición institucional más clara sobre la estrategia gubernamental.

Alcalde de Lima cuestiona estrategia de seguridad del Gobierno y pide liderazgo firme frente a la inseguridad. (Foto composición: Infobae Perú/Presidencia/Agencia Andina)

Expectativas de cambios

Reggiardo explicó que el análisis del documento se realizará en el marco del CONASEC, espacio donde autoridades nacionales y locales revisarán las medidas planteadas. Según indicó, el intercambio permitirá evaluar si el proyecto incorpora propuestas efectivas para enfrentar la criminalidad y responder a la demanda ciudadana de mayor seguridad.

En ese contexto, el alcalde mencionó como referencia la experiencia de Nayib Bukele, señalando que en ese país se aplicaron decisiones firmes para reducir la violencia. “Con mucha firmeza y con mucha decisión fueron tomando las medidas que hoy están disfrutando los ciudadanos de ese país”, expresó, al señalar que la población peruana también espera señales claras de liderazgo en materia de seguridad.

Alcalde destaca modelo de Bukele y pide medidas firmes contra la criminalidad en Perú. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video Canal N/Difusión)

Firmas en el Congreso

El alcalde también se pronunció sobre la recolección de firmas en el Parlamento para convocar sesiones destinadas a debatir distintos temas políticos. Indicó que este mecanismo es parte del funcionamiento democrático y que su uso resulta legítimo. “Estas son las firmas que se generan para poder tener una sesión y discutir los temas que tengan que ver con posibles escenarios. Conseguirlas me parece saludable y necesario”, afirmó.

Respecto a la coyuntura política, consideró que sería conveniente que el presidente participe directamente en el debate parlamentario para informar al país. “Si se pudiera contar con la presencia del propio presidente ante el pleno, sería mucho mejor. Como máximo representante de la nación, tiene que ser transparente en la comunicación”, manifestó.

El presidente interino de Perú, José Jerí, en una fotografía de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

Responsabilidad institucional

El alcalde agregó que el Congreso de la República está cumpliendo su rol al activar mecanismos previstos en la ley y sostuvo que el desarrollo posterior de estos procesos deberá evaluarse con cautela. Según dijo, la deliberación parlamentaria forma parte del sistema democrático y debe llevarse adelante con responsabilidad.

En ese sentido, pidió prudencia a las autoridades y actores políticos ante el escenario actual. “Esperemos que haya responsabilidad y sensatez”, declaró en conferencia de prensa, reiterando que las decisiones que se adopten en materia de seguridad y gobernabilidad deben responder a las expectativas de la ciudadanía y a la necesidad de fortalecer la institucionalidad.

Conasec presentó plan de seguridad

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana presentó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra la Criminalidad 2026–2028, documento que plantea acciones inmediatas del Estado para enfrentar la inseguridad y el crimen organizado. La propuesta fue expuesta durante la primera sesión ordinaria del Conasec de 2026, acto inaugurado por el presidente José Jerí y que contó con la participación de autoridades del Ejecutivo y representantes de instituciones vinculadas al sistema de seguridad.

La sesión fue encabezada por el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien adelantó que el plan será evaluado en una próxima reunión del Consejo de Ministros antes de su presentación oficial. “Mañana se va a realizar un Consejo de Ministros y posterior a ello se va a presentar el plan nacional de seguridad a cargo del señor presidente”, declaró durante el encuentro.

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana sería aprobado mañana en Consejo de Ministros luego de ser presentado ante el CONASEC. (Foto: Presidencia Perú)

En su intervención, el jefe del Gabinete subrayó que la seguridad constituye un eje central de la función estatal y remarcó su relación con la estabilidad institucional y el desarrollo. “Uno de los deberes primordiales del Estado es proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, pues no hay desarrollo posible ni democracia sólida si la seguridad no está asegurada”, afirmó.