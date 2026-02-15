Crimen en SJL: mujer asesinó a su pareja a puñaladas frente a sus hijos poco antes de San Valentín

Una mujer de 25 años fue detenida por la policía de San Juan de Lurigancho tras ser acusada de asesinar a su pareja con un arma blanca. El crimen ocurrió en su vivienda y se reporta que ambos tenían antecedentes por violencia familiar. (Crédito: América Noticias)

Un crimen ocurrido en el distrito de San Juan de Lurigancho ha generado conmoción entre vecinos luego de que un joven fuera hallado sin vida dentro de la vivienda que compartía con su pareja. El hecho se produjo en el interior de una habitación, donde la víctima presentaba múltiples heridas causadas con un arma blanca, según reportes policiales y de medios locales.

El fallecido fue identificado como Jorge Gamarra Guerrero, de 26 años, mientras que la principal sospechosa es su conviviente, Sheyla Príncipe Marín, de 25. De acuerdo con las primeras indagaciones, el ataque se habría producido durante una discusión entre ambos, que terminó en una violenta gresca dentro del domicilio.

Pareja detenida y antecendentes

El terrible ataque que ocurrió a poco de San Valentín, la mujer abandonó la vivienda con rumbo desconocido. Sin embargo, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), desplegaron un operativo que permitió ubicarla y detenerla pocas horas después en las inmediaciones de la zona. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la comisaría de La Huayrona, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

El coronel Jorge Barrantes informó que la pareja registraba antecedentes por violencia familiar y protagonizaba constantes discusiones. Según la autoridad, ambos habían sido detenidos anteriormente por incidentes similares, lo que forma parte de la línea de investigación que busca esclarecer el contexto previo al crimen.

Dos menores en orfandad

Durante las inspecciones en el inmueble, los agentes encontraron dentro de la vivienda a dos menores de edad, hijos de la víctima. Las primeras informaciones indican que los niños habrían presenciado el momento del ataque, situación que generó preocupación entre los intervinientes y motivó la activación de protocolos de protección para determinar su situación legal y custodia.

Peritos de criminalística acudieron al lugar para recoger evidencias y efectuar el levantamiento del cuerpo conforme a los procedimientos legales. Las autoridades indicaron que la gravedad de las heridas habría impedido que la víctima pudiera defenderse durante la agresión.

Investigación en curso

La detenida permanece bajo custodia policial mientras continúan las diligencias preliminares. Posteriormente será puesta a disposición del Ministerio Público, entidad encargada de evaluar los elementos reunidos y determinar su responsabilidad penal en el caso.

Según informó el medio Perú 21, Sheyla Príncipe Marín habría reconocido inicialmente su responsabilidad en el crimen durante el interrogatorio policial y expresó arrepentimiento por lo ocurrido. Sin embargo, posteriormente cambió su versión y sostuvo que actuó en defensa propia.

Frente a esta declaración, familiares de la víctima, Jorge Gamarra Guerrero, cuestionaron la nueva versión. La hermana del fallecido afirmó que existen contradicciones de las declaraciones de la detenida y aseguró que su hermano habría sido atacado mientras dormía, lo que —según su testimonio— descartaría que se trate de un caso de legítima defensa.

Relación conflictiva

Los familiares de Jorge Abelardo Gamarra Guerrero, de 25 años, solicitan apoyo solidario para cubrir los gastos de velatorio y entierro en Iquitos, tras su fallecimiento ocurrido en Lima. Según indicaron, la familia ya asumió el costo del traslado del cuerpo hasta su ciudad de origen, por lo que actualmente no cuentan con recursos suficientes para financiar el sepelio.

La hermana mayor del joven señaló que la relación sentimental que él mantenía con Sheyla Prince era conflictiva y que, desde el inicio, la familia no estaba de acuerdo debido a constantes problemas entre ambos. Asimismo, afirmó que el padre de la mujer lo habría amenazado anteriormente por desaprobar el vínculo amoroso. Los allegados recordaron que el joven viajó a la capital con el objetivo de trabajar y mantener a sus dos hijos, de 12 y 8 años, quienes ahora quedan en situación de orfandad.