Perú

Crimen en SJL: mujer asesinó a su pareja a puñaladas frente a sus hijos poco antes de San Valentín

El coronel Jorge Barrantes informó que la pareja tenía antecedentes por denuncias de violencia familiar y detenciones previas

Guardar
Una mujer de 25 años fue detenida por la policía de San Juan de Lurigancho tras ser acusada de asesinar a su pareja con un arma blanca. El crimen ocurrió en su vivienda y se reporta que ambos tenían antecedentes por violencia familiar. (Crédito: América Noticias)

Un crimen ocurrido en el distrito de San Juan de Lurigancho ha generado conmoción entre vecinos luego de que un joven fuera hallado sin vida dentro de la vivienda que compartía con su pareja. El hecho se produjo en el interior de una habitación, donde la víctima presentaba múltiples heridas causadas con un arma blanca, según reportes policiales y de medios locales.

El fallecido fue identificado como Jorge Gamarra Guerrero, de 26 años, mientras que la principal sospechosa es su conviviente, Sheyla Príncipe Marín, de 25. De acuerdo con las primeras indagaciones, el ataque se habría producido durante una discusión entre ambos, que terminó en una violenta gresca dentro del domicilio.

Sheyla Príncipe Marín habría confesado
Sheyla Príncipe Marín habría confesado asesinato y luego alegó defensa propia, según investigación de la Policía. (Foto composición: Infobae Perú/FB: Difusión)

Pareja detenida y antecendentes

El terrible ataque que ocurrió a poco de San Valentín, la mujer abandonó la vivienda con rumbo desconocido. Sin embargo, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), desplegaron un operativo que permitió ubicarla y detenerla pocas horas después en las inmediaciones de la zona. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la comisaría de La Huayrona, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

El coronel Jorge Barrantes informó que la pareja registraba antecedentes por violencia familiar y protagonizaba constantes discusiones. Según la autoridad, ambos habían sido detenidos anteriormente por incidentes similares, lo que forma parte de la línea de investigación que busca esclarecer el contexto previo al crimen.

Sheyla Príncipe Marín habría confesado
Sheyla Príncipe Marín habría confesado asesinato y luego alegó defensa propia, según investigación. (Foto: Captura video/América de Noticias)

Dos menores en orfandad

Durante las inspecciones en el inmueble, los agentes encontraron dentro de la vivienda a dos menores de edad, hijos de la víctima. Las primeras informaciones indican que los niños habrían presenciado el momento del ataque, situación que generó preocupación entre los intervinientes y motivó la activación de protocolos de protección para determinar su situación legal y custodia.

Peritos de criminalística acudieron al lugar para recoger evidencias y efectuar el levantamiento del cuerpo conforme a los procedimientos legales. Las autoridades indicaron que la gravedad de las heridas habría impedido que la víctima pudiera defenderse durante la agresión.

Familia de Jorge Gamarra Guerrero
Familia de Jorge Gamarra Guerrero cuestiona versión de la acusada y afirma que fue atacado mientras dormía. (Foto: FB/@Difusión)

Investigación en curso

La detenida permanece bajo custodia policial mientras continúan las diligencias preliminares. Posteriormente será puesta a disposición del Ministerio Público, entidad encargada de evaluar los elementos reunidos y determinar su responsabilidad penal en el caso.

Según informó el medio Perú 21, Sheyla Príncipe Marín habría reconocido inicialmente su responsabilidad en el crimen durante el interrogatorio policial y expresó arrepentimiento por lo ocurrido. Sin embargo, posteriormente cambió su versión y sostuvo que actuó en defensa propia.

Policía Nacional del Perú detiene
Policía Nacional del Perú detiene a mujer acusada de matar a su conviviente tras discusión. (Foto: Captura video/América Televisión)

Frente a esta declaración, familiares de la víctima, Jorge Gamarra Guerrero, cuestionaron la nueva versión. La hermana del fallecido afirmó que existen contradicciones de las declaraciones de la detenida y aseguró que su hermano habría sido atacado mientras dormía, lo que —según su testimonio— descartaría que se trate de un caso de legítima defensa.

Relación conflictiva

Los familiares de Jorge Abelardo Gamarra Guerrero, de 25 años, solicitan apoyo solidario para cubrir los gastos de velatorio y entierro en Iquitos, tras su fallecimiento ocurrido en Lima. Según indicaron, la familia ya asumió el costo del traslado del cuerpo hasta su ciudad de origen, por lo que actualmente no cuentan con recursos suficientes para financiar el sepelio.

La hermana mayor del joven señaló que la relación sentimental que él mantenía con Sheyla Prince era conflictiva y que, desde el inicio, la familia no estaba de acuerdo debido a constantes problemas entre ambos. Asimismo, afirmó que el padre de la mujer lo habría amenazado anteriormente por desaprobar el vínculo amoroso. Los allegados recordaron que el joven viajó a la capital con el objetivo de trabajar y mantener a sus dos hijos, de 12 y 8 años, quienes ahora quedan en situación de orfandad.

Temas Relacionados

San ValentínAsesinatoSan Juan de LuriganchoLimaperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima 0-0 Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Paolo Guerrero quedó en el banco de suplentes, mientras que el ‘9′ es Luis Ramos. Otro que perdió la titularidad es Gaspar Gentile. Los ‘blanquiazules’ obligados a ganar. Sigue las incidencias del encuentro

Alianza Lima 0-0 Alianza Atlético

Archivada en Argentina la denuncia en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por abuso sexual: el caso seguirá su curso en Uruguay

“La totalidad de los hechos denunciados se produjeron fuera del territorio argentino, lo que impide la continuación de la investigación y el posterior juzgamiento del hecho en este país”, suscribe el fallo judicial

Archivada en Argentina la denuncia

Universitario vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Tras el inesperado tropiezo ante Atenea, las ‘pumas’ buscan recuperar el paso firme esta noche en Villa El Salvador frente a un Circolo Sportivo Italiano que llega entonado tras vencer sin ceder sets en la jornada anterior

Universitario vs Circolo EN VIVO

Doble asesinato en el Rímac: sicarios matan a un joven y a un vecino que intentó salvarlo

Ambos hombres fueron llevados de urgencia al hospital Cayetano Heredia, pero la gravedad de las heridas provocadas por el violento ataque de sicarios en motocicleta hizo imposible que los médicos lograran estabilizarlos

Doble asesinato en el Rímac:

La reacción de Alessia Rovegno luego de que Hugo García confirmara que será papá con Isabella Ladera

La expareja de “Baby Hugo” compartió imágenes desde Miami y Nueva York, recibiendo mensajes de apoyo y admiración de sus seguidores.

La reacción de Alessia Rovegno
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiorella Molinelli Aristondo: Perfil y

Fiorella Molinelli Aristondo: Perfil y hoja de vida de la candidata de Fuerza y Libertad

Renovación Popular acusa a Fuerza Popular de “avalar la corruptela” al blindar a José Jerí

Debate Presidencial 2026: JNE revela las 6 fechas y detalles del evento que podría definir el voto de los peruanos

El 3 de marzo inicia el juicio contra Fernando Rospigliosi por difamación a Delia Espinoza

Ministerio Público reactiva fiscalías en Condorcanqui tras denuncias por riesgo de impunidad

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Alessia Rovegno

La reacción de Alessia Rovegno luego de que Hugo García confirmara que será papá con Isabella Ladera

Día de San Valentín 2026: Conciertos, eventos y más actividades para celebrar el día del amor

Samahara Lobatón es sorprendida por Youna con tierno detalle por San Valentín: “Todo va a salir bien”

Pamela Franco y Christian Cueva celebran San Valentín con mensajes llenos de amor: “Nadie te ha amado ni te amará así”

Youna le declara su amor a Samahara Lobatón y ella responde: “Te amo”

DEPORTES

Archivada en Argentina la denuncia

Archivada en Argentina la denuncia en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por abuso sexual: el caso seguirá su curso en Uruguay

Universitario vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima 0-0 Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Ignacio Buse deberá aguardar por rival procedente de las clasificatorias o ‘lucky loser’ en primera ronda del ATP 500 de Río

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 7 - Fase 2