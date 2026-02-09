Agua Dulce podría ser cerrada indefinidamente y no solo este domingo 15, advierte el alcalde de Chorrillos

En plena temporada de verano, la Municipalidad de Chorrillos advirtió que el cierre de la playa Agua Dulce podría ser definitivo y no limitarse únicamente al domingo 15 de febrero, si los visitantes persisten en arrojar basura y contaminar el área.

Así lo afirmó el alcalde del distrito, Richard Cortez Melgarejo, quien explicó que la medida busca proteger la salud pública, el medio ambiente y la convivencia en uno de los balnearios más emblemáticos de Lima. El anuncio se realizó en el marco de una convocatoria de prensa oficial.

Cortez Melgarejo sostuvo que el comportamiento de los bañistas ha llevado a la municipalidad a considerar acciones más severas. “La razón específica y tácita es que la gente no ha aprendido absolutamente nada. Llevamos años. Esto no es una situación de un verano, esto es una situación de concientización que lleva más de veinticinco años sin que se haya tomado la decisión más clara. Y el mejor mensaje de enviarle a nuestros visitantes es el cierre de la playa. No lleguemos al punto del cierre absoluto”, declaró.

La medida de cierre programada para el 15 de febrero busca concientizar sobre la importancia del cuidado ambiental en playas urbanas de Lima. (REUTERS/Sebastian Castaneda)

La Municipalidad de Chorrillos detalló en su convocatoria oficial que el cierre programado para el domingo 15 de febrero de 2026 responde a motivos de salubridad, tras la acumulación constante de basura en la zona costera. Las autoridades remarcaron que no se contemplan prórrogas ni excepciones para el acceso ese día.

Impacto social y económico

El alcalde subrayó que detrás de la actividad comercial en Agua Dulce existe una estructura social compuesta por cerca de sesenta y cinco comerciantes, lo que representa aproximadamente a cien familias que dependen de la playa para generar ingresos.

“En toda la playa trabajan mucho más de cien familias. Entonces, el impacto es fuerte, sí, pero para problemas tan complicados, necesitamos decisiones drásticas y esto es algo drástico”, enfatizó Cortez Melgarejo.

La decisión municipal tomó en cuenta la participación de los comerciantes en reuniones previas, buscando reducir el impacto negativo en su economía, aunque priorizando la necesidad de garantizar la limpieza y el bienestar colectivo.

La Municipalidad de Chorrillos dispuso el cierre de la playa para el próximo 15 de febrero. - Agencia Andina

Problema persistente

Durante sus intervenciones, Richard Cortez Melgarejo insistió en que la problemática responde a una falta de educación ciudadana, señalando que “la gente realmente es cochina”.

El alcalde remarcó que el personal de limpieza municipal trabaja desde las cuatro de la mañana para mantener la playa en condiciones adecuadas, pero la acumulación de residuos sigue superando los esfuerzos institucionales.

“El único y mejor mensaje es el cierre de la playa”, reiteró el alcalde, quien recalcó que la medida busca marcar un precedente social y ambiental para todo el litoral limeño, no solo para Agua Dulce.

La Municipalidad de Chorrillos advierte que el cierre total de la playa Agua Dulce podría ampliarse si persiste la contaminación.

Cifras alarmantes

De acuerdo con declaraciones de Cortez Melgarejo recogidas por Canal N, durante un fin de semana se recolectan cerca de veinte toneladas de basura, mientras que desde diciembre se han acumulado aproximadamente doscientas cincuenta toneladas en la arena. Estos residuos incluyen desde desechos plásticos y orgánicos hasta pañales y materiales arrastrados por la marea.

El alcalde señaló que la playa se encuentra contaminada desde diciembre, lo que representa un riesgo para la salud pública y la fauna marina. “Cuando la marea sube, arrastra residuos y la corriente marítima hace que llegue a la playa Agua Dulce e incluso pescadores con ciertos residuos fecales”, puntualizó.

Sin excepciones

La Municipalidad de Chorrillos reiteró en su comunicado que la medida será estricta y no se considerarán excepciones para el ingreso a la playa el 15 de febrero. Las autoridades esperan que este cierre sirva como un llamado de atención para modificar conductas y evitar la adopción de medidas más extremas en el futuro.

Más de cien familias dependen económicamente de las actividades comerciales en Agua Dulce, lo que intensifica el impacto social del cierre. (Andina)

El caso de Agua Dulce se presenta como un ejemplo emblemático de los desafíos que enfrentan las playas urbanas en materia de gestión de residuos y educación ambiental, según lo expuesto por el propio alcalde.

De otro lado, la preocupación empieza a crecer entre los vecinos y autoridades municipales del distrito vecino de Barranco por temor a que una de su más emblemáticas playas, Los Yuyos, se ve a abarrotada por los bañistas que suelen ir a Agua Dulce.

Piden más tachos

En las últimas horas, algunos veraneantes pidieron que las autoridades ediales colocar más tachos recolectores de basura en el balneario. ““Tenemos una bolsita, pero veo que hay hasta comida por ahí. No hay una cultura de cuidar el medio ambiente. Lo otros es que deberían haber más tachos”, dijo una madre de familia.

En los años 70 y 80, Agua Dulce era reconocida por la limpieza de sus aguas y su ambiente familiar. - Agencia Andina

El problema con la basura y la contaminación de residuos sólidos trasciende a algunas calles del distrito. Hasta hace poco, el municipio contaba con solo tres camiones recolectores para atender a más de 300 mil habitantes, una insuficiencia que ha provocado que residuos se acumulen críticamente en avenidas como Santa Teresa de Villa, obligando a los peatones a caminar por la pista.

La Defensoría del Pueblo exhortó al municipio a garantizar la limpieza pública, mientras las autoridades locales anuncian un nuevo sistema de recojo con tres turnos y una flota de 16 camiones compactadores.