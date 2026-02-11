PNP revela que presuntos miembros de ‘Los Pulpos’ detenidos en Chile enviaban dinero ilegal a Trujillo para mantener crimenes

Un megaoperativo en Santiago desbarató una célula de la organización criminal peruana 'Los Pulpos'. Este hecho se enmarca en un contexto de creciente inseguridad en Chile, donde los delitos violentos han aumentado drásticamente en la última década. (Crédito: X/@dw_espanol)

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que parte de los presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Pulpos’, detenidos recientemente en Chile, habrían enviado dinero obtenido de actividades ilícitas hacia la ciudad de Trujillo con el fin de sostener y expandir sus operaciones delictivas. El caso se desarrolla en el marco de una investigación internacional que involucra a autoridades policiales de ambos países y a organismos de cooperación global.

Según información policial, la captura de 34 sospechosos en territorio chileno fue ejecutada por la Policía de Investigaciones (PDI) de ese país, que los vincula con diversos delitos cometidos en esa jurisdicción. Las autoridades peruanas destacaron que este operativo representa un golpe importante contra la estructura criminal, ya que afecta a una red que operaba de manera transnacional y que presuntamente mantenía conexiones activas con el norte del Perú.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno Panta, explicó que el dinero obtenido mediante actividades ilícitas en el extranjero era remitido hacia Trujillo para mantener activa la estructura criminal en territorio peruano. “Estas divisas que ellos obtienen en el extranjero las mandan a Trujillopara que siga sobreviviendo esta organización criminal. Es muy importante que le hayan dado un duro golpe a estos 38 delincuentes que se encuentran afincados en Santiago de Chile, obteniendo divisas ilegales, economía ilegal que después desvían a Trujillo para continuar con el caos. Hemos cruzado información con nuestros pares del PDI para ver los antecedentes de esta organización", expresó.

Coordinación internacional

El alto mando policial precisó que existe un trabajo coordinado entre la PNP y la PDI chilena para intercambiar información sobre los detenidos, con el objetivo de verificar antecedentes, roles dentro de la organización y posibles vínculos con hechos criminales ocurridos en Perú. Este intercambio forma parte de los mecanismos de cooperación internacional que se aplican en investigaciones de crimen organizado.

Asimismo, se informó que Interpol participa en las labores de búsqueda y localización de integrantes clave de la organización. Las autoridades consideran que la articulación entre agencias es fundamental para desarticular redes que operan simultáneamente en más de un país y que utilizan rutas internacionales para movilizar dinero y recursos.

Dentro de este contexto, la Policía continúa la búsqueda de Johnsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonson Pulpo”, señalado como presunto cabecilla de la organización criminal. De acuerdo con la información policial, el investigado se encontraría fuera del Perú y su paradero estaría en territorio chileno, lo que ha motivado acciones coordinadas para su ubicación.

Líder prófugo y recompensa vigente

Johnson Smith Cruz Torres se encuentra prófugo de la justicia peruana tras haber sido condenado a cadena perpetua por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo. Debido a su condición de fugitivo, el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior ofrece 500 mil soles a quienes brinden información que permita su captura.

Las autoridades sostienen que la detención del presunto líder es considerada clave para debilitar de manera significativa la estructura de ‘Los Pulpos’, ya que, según las investigaciones, tendría un rol central en la toma de decisiones y en la coordinación de operaciones criminales.

Intervenciones en Trujillo

En paralelo a los operativos internacionales, la Policía informó que en las últimas 24 horas fueron intervenidos cuatro jóvenes en Trujillo, señalados como presuntos integrantes del brazo armado de la organización. Estas detenciones se realizaron como parte de acciones de inteligencia orientadas a neutralizar a los remanentes del grupo.

Los arrestos se suman a la captura previa de Jhon Esneider Nureña Rojas, alias “JJ”, quien se encuentra recluido en el penal El Milagro cumpliendo nueve meses de prisión preventiva. Según la investigación fiscal, el detenido también estaría vinculado a las actividades criminales atribuidas a la organización.

La PNP indicó que las diligencias continúan tanto en Perú como en el extranjero con el objetivo de identificar a más implicados, determinar responsabilidades individuales y desarticular completamente la red.