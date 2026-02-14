Fiscalía abre investigación a Gonzalo Núñez por insultos racistas contra el futbolista Eryc Castillo

Fiscalía abre investigación contra Gonzalo Núñez por comentarios discriminatorios en un programa en vivo.

La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad abrió una investigación preliminar contra el comunicador Gonzalo Núñez. La medida, impulsada por el Primer Despacho, responde al presunto delito de discriminación en agravio del delantero de Alianza Lima, Eryc Castillo, y de la población afroperuana en su conjunto. El fiscal provincial Luis Valdivia ha ordenado diligencias urgentes, que incluyen declaraciones de los involucrados y una pericia psicológica obligatoria para el investigado.

El incidente se originó durante la emisión del programa Exitosa Deportes, mientras se analizaba la eliminación del club íntimo de la Copa Libertadores 2026. Ante el penal errado por Castillo frente al club paraguayo 2 de Mayo, Núñez lanzó una serie de afirmaciones de corte pseudocientífico y racista. “Los negros se huevean un poco en los penales”, expresó inicialmente, para luego reafirmarse ante el cuestionamiento de sus panelistas: “El negro es menos fuerte de la cabeza que el blanco (...) hay un estudio al respecto”.

La intervención del Ministerio de Cultura

Esta decisión fiscal se produce luego de que la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura instara formalmente a la justicia a actuar bajo el artículo 323 del Código Penal. Dicha normativa sanciona los actos de discriminación e incitación a la misma con penas que pueden alcanzar los cuatro años de cárcel si se realizan a través de medios de comunicación.

Fiscalía inició investigación preliminar al comentarista deportivo Gonzalo Núñez por comentarios racistas tras un penal fallido de un futbolista de alianza. Foto: Composición Infobae

Para el Ministerio de Cultura, las palabras de Núñez no solo vulneran la identidad étnica y la dignidad humana, sino que atentan contra el principio constitucional de igualdad. Estas expresiones se dieron en un contexto deportivo muy sensible, pues el penal fallado por Castillo selló la salida de Alianza Lima de toda competición internacional en lo que resta del 2026, dejando al club únicamente con la obligación de pelear el torneo local para frenar el tetracampeonato de Universitario de Deportes.

Fue suspendido de sus labores

Antes de que la Fiscalía formalizara la investigación, Gonzalo Núñez intentó un breve descargo en su canal de streaming “Erick y Gonzalo”. Lejos de una disculpa profunda, el comentarista justificó el retiro de sus palabras en la falta de fuentes para su supuesta teoría. “No encontré a un autor conocido, a la fuente, entonces lo retiro y listo”, sentenció, minimizando el impacto de su discurso.

Sin embargo, ante la presión de la opinión pública y el comunicado de rechazo de Alianza Lima, el medio radial para el que laboraba decidió suspenderlo de forma indefinida, calificando sus “excesos verbales” como inaceptables. Núñez, posteriormente, reconoció haber “fregado feo” la situación, ofreciendo disculpas a la sociedad y al propio Castillo, un ciudadano ecuatoriano que, en sus propias palabras, “recibió en país ajeno una ofensa”.

Cabe destacar que no es la primera vez que Núñez se ve envuelto en polémicas por sus comentarios. En 2023, desató una ola de críticas al cuestionar la existencia del Ministerio de la Mujer y minimizar los feminicidios en el país, así como desconocer la existencia de crímenes cometidos por razones de género. Estos antecedentes de comentarios hostiles hacia poblaciones vulnerables refuerzan la percepción de un patrón de conducta que hoy lo tiene bajo la lupa de la Fiscalía.

Hacia un precedente judicial en el deporte

Esta investigación marca un punto de inflexión en la impunidad con la que a menudo se emiten comentarios racistas en la prensa deportiva peruana. La Fiscalía no solo recogerá el testimonio de Castillo y de los representantes de la radio, sino que evaluará la responsabilidad del medio en la difusión de estos contenidos.

De hallarse responsabilidad penal, Núñez podría enfrentar una sentencia efectiva, dado que el uso de una plataforma masiva agrava la figura delictiva. La sociedad civil y las organizaciones afroperuanas permanecen vigilantes ante un caso que pone a prueba la capacidad del Estado para sancionar el racismo estructural que aún persiste en las pantallas y cabinas del país.