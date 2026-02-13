Perú

Tomás Gálvez denuncia constitucionalmente a Juan José Santiváñez por tráfico de influencias

Por las presuntas gestiones ilícitas en el TC, el INPE y el Ministerio de Justicia para favorecer a su excliente ‘El Diablo’

Guardar
Tomás Gálvez pide levantar el
Tomás Gálvez pide levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, presentó una denuncia constitucional contra el exministro del Interior y candidato al Senado, Juan José Santiváñez, por presunto tráfico de influencias agravado. Así lo informó el fiscal adjunto supremo Wilfredo Rivera en una audiencia.

Se trata de la investigación contra Santiváñez por la presunta entrega de dinero para influir sobre magistrados del Tribunal Constitucional, el uso de contactos en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y la presunta intervención ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Todo esto para beneficiar a su excliente Marcelo Salirrosas, expolicía condenado a más de 27 años de prisión por integrar una facción de la organización criminal Los Pulpos.

Justamente, en el marco de esta investigación, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dictó 18 meses de prisión preventiva contra el extitular del Mininter al considerar que había riesgo de que huya de la acción de la justicia.

Como parte de este caso, la defensa de Santiváñez requirió al Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria que ordene el cierre de la investigación al haberse vencido el plazo.

No obstante, durante la audiencia del pasado 6 de febrero, el fiscal adjunto supremo Wilfredo Rivera informó que la Fiscalía de la Nación ya había procedido a dar por concluida la investigación preliminar y formular la denuncia constitucional ante el Congreso de la República.

Ahora es responsabilidad del Parlamento dar la autorización para la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra Juan José Santiváñez.

Peligro de fuga

En junio de 2025, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dispuso 18 meses de impedimento de salida del país para el exministro del Interior Juan José Santiváñez, medida que estará vigente hasta diciembre de 2026. La decisión responde a la investigación por presunto tráfico de influencias agravado que enfrenta el exfuncionario.

El tribunal supremo consideró que existe un auténtico riesgo de fuga asociado a la posición laboral de Santiváñez, ya que en ese momento ocupaba el cargo de jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, catalogado como un puesto de confianza que puede ser revocado en cualquier momento, lo que efectivamente sucedió. A esto se suma la dificultad de ubicar el estudio de abogados del investigado, debido a la expiración de los contratos de alquiler entre 2023 y 2024, así como la existencia de supuestas sedes en Perú, Chile, México, Colombia, Costa Rica y Honduras, vinculadas con su historial migratorio.

La resolución de la Corte Suprema revoca la decisión del juez Juan Carlos Checkley y declara fundado el pedido de la Fiscalía de la Nación, que requirió la restricción para facilitar los “actos de investigación indispensables”, entre ellos una pericia fonética y acústica sobre grabaciones entregadas por testigos protegidos.

El tribunal justificó la decisión resaltando que la medida resulta “la menos gravosa, la más idónea de acuerdo a la fase preliminar en la que se encuentra la investigación y proporcional a los fines para los que es requerida”. La pena contemplada en el caso podría alcanzar los 12 años de prisión.

Temas Relacionados

Tomás GálvezJuan José SantiváñezMinisterio Públicoperu-politica

Más Noticias

Alianza Lima fue categórico por comentarios racistas de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo: “Inaceptable”

El periodista deportivo está en el ojo de la tormenta por realizar una opinión sobre el color de piel de la ‘Culebra’ luego de fallar penal en Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima fue categórico por

Desde el 25 de febrero, peruanos que necesiten visa para el Reino Unido por estudios o trabajo recibirán eVisa, no documento físico

La embajada británica en Lima anunció la digitalización del control migratorio: un certificado reemplaza las visas tradicionales

Desde el 25 de febrero,

Vanessa López revela que ‘Tomate’ Barraza le negó vínculo con la expareja de su primo: “Me dijo que estaba loca”

La modelo afirmó en el programa de Magaly Medina que Carlos Barraza rechazó haber tenido un “affaire” con Andrea Muñoz, pese a que después se confirmaron versiones sobre el encuentro.

Vanessa López revela que ‘Tomate’

Beca para estudiar maestría o doctorado en Corea: conoce los requisitos y el link de postulación

La beca cubre todos los gastos académicos, pasaje aéreo de ida y vuelta y un año de curso intensivo de idioma coreano

Beca para estudiar maestría o

Empresarios piden eliminar seis feriados nacionales: La lista de los que quedarían

En una nueva carta a la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, la Cámara de Comercio de Lima recalca en la propuesta para aumentar la “productividad”

Empresarios piden eliminar seis feriados
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía abre investigación a José

Fiscalía abre investigación a José Jerí por contrataciones de mujeres que visitaron Palacio

Darwin Espinoza: autorizan levantamiento del secreto de comunicaciones del congresista por caso ‘Ley del Atún’

PCM y Fuerza Popular en contra de la vacancia de José Jerí por basarse en hechos “sin pruebas” y “elucubraciones”

Kelly Portalatino tiene fuerte altercado con médica en hospital de Arequipa: personal de salud la increpó y la tildó de ‘corrupta’

Roberto Kamiche retira respaldo al Pleno extraordinario y Fernando Rospigliosi afirma que solo 28 firmas son válidas: ¿qué pasó?

ENTRETENIMIENTO

Vanessa López revela que ‘Tomate’

Vanessa López revela que ‘Tomate’ Barraza le negó vínculo con la expareja de su primo: “Me dijo que estaba loca”

Estado de salud de Laura Spoya tras aparatoso accidente: En UCI, vértebras comprometidas y será sometida a operación

Suheyn Cipriani anuncia que Macarius terminó su relación en una fecha especial para ella: “Estoy soltera”

Laura Spoya sufre brutal accidente en Surco: chocó su camioneta contra muro y presenta golpes en el cuerpo

Maju Mantilla lanza promoción de podcast anunciando que romperá su silencio sobre rumores: “¿Terminaron de hablar de mí?”

DEPORTES

Alianza Lima fue categórico por

Alianza Lima fue categórico por comentarios racistas de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo: “Inaceptable”

Reimond Manco fue contundente con Paolo Guerrero tras negativa de patear penal en Alianza Lima: “Tuvo miedo de ser el villano”

Universitario vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¿Pablo Guede continuará en Alianza Lima?: la firme postura de Franco Navarro tras eliminación de Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Universitario vs Cienciano HOY: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026