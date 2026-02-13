Niño necesita cirugía al corazón en el INCOR: lleva dos años esperando porque médicos no pueden operarlo por falta de insumos

Una madre de familia denuncia la angustiante espera de dos años para la operación al corazón de su hijo en el hospital INCOR. La falta de insumos médicos y equipos inoperativos pone en riesgo la vida de cientos de pacientes que exigen una solución. Fuente: YouTube / Latina Noticias

Un niño de seis años enfrenta una prolongada espera de dos años para acceder a una cirugía vital al corazón en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) de Lima, centro médico que forma parte de EsSalud. La falta de insumos médicos esenciales ha impedido que se realice el procedimiento.

La madre del menor, Grace, detalló a Latina Noticias que la intervención pendiente corresponde a una operación de Fontán, necesaria para dar continuidad al tratamiento cardíaco iniciado en la primera infancia. El procedimiento busca evitar el desgaste de las venas pulmonares y mantener viable la opción de un futuro trasplante de corazón.

“El médico me explicó que falta un tubo especial y, por esa razón, no se pueden programar las operaciones de Fontán”, relató Grace a Latina Noticias. La madre indicó que aunque su hijo se mantiene estable, la espera comenzó en 2024, cuando debía realizarse un cateterismo previo a la operación, pero el INCOR informó que no había insumos y que el retraso podría extenderse días, meses o años.

Un niño de seis años permanece en lista de espera desde 2024 para una cirugía vital al corazón en el INCOR, el único centro de EsSalud que realiza este procedimiento en Perú. La intervención sigue sin fecha debido a la falta de insumos médicos esenciales, lo que pone en riesgo su salud y limita futuras opciones de tratamiento. (Composición Infobae Perú)

Durante este periodo, Grace ha presentado documentos y reclamos ante el hospital en busca de una solución. Recibió como respuesta que los insumos se gestionarían “a la brevedad”, sin precisiones sobre fechas. Según relató, en septiembre de 2024 su hijo ocupaba el puesto 32 en la lista de espera y desconoce cuántos niños más han sido afectados desde entonces.

“Consulté si se podía hacer la compra por nuestra cuenta, pero me indicaron que no era posible”, señaló Grace, quien ha buscado alternativas en otros hospitales sin éxito, ya que el INCOR es el único centro en el país que realiza este procedimiento específico.

La situación genera incertidumbre para la familia. “Me respondieron que la compra se gestionó, pero hasta diciembre de 2025 no había novedades. Todo sigue igual y esperan que para 2026 se agilice el proceso”, agregó Grace, quien expresó frustración por la falta de avances y respuestas claras. El caso de su hijo ilustra la angustia de muchas familias que, aun con aportes regulares a la seguridad social, no pueden acceder a tratamientos urgentes debido a problemas de gestión hospitalaria.

La necesidad de acceder a la operación de Fontán responde a criterios médicos que recomiendan realizarla entre los dos y seis años de edad en casos complejos. “Pasados los seis años, se evalúa cada caso por la complejidad del postoperatorio”, explicó Grace, citando a los especialistas que atienden a su hijo. La falta de insumos, en este caso un tipo de tubo indispensable para la cirugía, impide programar las intervenciones.

La madre del menor relata que los médicos le informaron que no pueden programar la operación porque falta un insumo clave, un tubo necesario para la cirugía de Fontán.(Composición Infobae Perú)

De acuerdo con la información recogida por Latina Noticias, el INCOR confirmó que el desabastecimiento se reportó formalmente en octubre, sin precisar el año exacto, y que la solución dependería de la gestión administrativa. La madre recibió documentos firmados por autoridades del INCOR, donde se menciona la compra del insumo a través de una empresa, pero sin fechas concretas de entrega ni de reprogramación de las cirugías.

El retraso agrava la condición de los pacientes, ya que el desgaste de las venas pulmonares podría inhabilitar la opción de un trasplante cardíaco en el futuro, según advirtieron los médicos tratantes a Grace. “Cada día que pasa, la situación de los niños se agrava”, afirmó la madre. Además, señaló que el INCOR es el único centro donde se realiza esta operación, por lo que no existe una alternativa real en el sistema público de salud.

El desabastecimiento de insumos médicos en el Instituto Nacional Cardiovascular afecta a pacientes que requieren intervenciones urgentes. Esta problemática no responde a la falta de especialistas ni de fondos, sino a dificultades en la gestión administrativa y en los procesos de compra. “No es un tema de camas ni de médicos, porque los profesionales son de excelente calidad. Es un tema de gestión”, puntualizó Grace.

El INCOR concentra los casos más complejos de cardiopatías congénitas en el país y, según el reporte de Latina Noticias, cientos de pacientes dependen de la disponibilidad de materiales quirúrgicos y equipos específicos. La lista de espera crece, mientras los pacientes y sus familias enfrentan incertidumbre ante la falta de información sobre cuándo se regularizará el suministro. “Me dijeron que gestionaron la compra, pero hasta la fecha no hay avances concretos”, aseguró Grace.

Los hospitales militares podrán hacer operaciones al corazón. - crédito Andina

La situación genera reclamos y consultas de pacientes que, como la familia de Grace, buscan alternativas en vano en otros hospitales. El INCOR, al ser el único hospital que realiza este tipo de intervención, concentra la demanda sin poder responder por la falta de insumos. “No entiendo cómo, si yo puedo gestionar una compra como particular, una institución no puede hacerlo para salvar vidas”, cuestionó la madre, reflejando la frustración generalizada entre los usuarios del sistema.

El caso del hijo de Grace pone de relieve la vulnerabilidad de los pacientes más jóvenes frente a las fallas de gestión en el sistema público. Mientras tanto, la familia permanece a la espera de una solución que permita acceder a la cirugía y evitar complicaciones irreversibles para el menor.