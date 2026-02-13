Isabella Ladera cuenta cómo vive la emoción de su embarazo junto a Hugo García: “Me dan hasta ganas de llorar”

Isabella Ladera compartió en sus redes un video donde se le ve junto a Hugo García siendo cariñoso con su pancita, así como algunas imágenes de la sesión de fotos que tuvo con la revista ¡Hola!. Instagram Isabella Ladera

La influencer y modelo venezolana Isabella Ladera ha decidido abrir su corazón y compartir públicamente la felicidad que la embarga tras confirmar que espera un hijo junto al modelo peruano Hugo García. Después de meses de rumores y especulaciones, la pareja anunció la esperada noticia con una fotografía en la que ambos aparecen abrazados, sosteniendo la ecografía del bebé, y un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”.

Isabella Ladera revela cómo vivió sus primeros meses de gestación

En una entrevista exclusiva para la revista ¡Hola!, Isabella Ladera relató las emociones que la atraviesan en esta etapa y cómo ha vivido el proceso de su segundo embarazo, manteniéndolo en la más estricta intimidad hasta sentirse lista para compartirlo.

“Me dan hasta ganas de llorar. Muchas gracias por esta oportunidad. Mi primera portada, mi primera foto con mi pancita. Ansiosa por ver el resultado, la verdad”, confesó la influencer, visiblemente emocionada.

Isabella explicó que aún no sabe cuántos meses exactos de gestación tiene, ya que ha elegido vivir este proceso con privacidad y cautela. “Puede que tenga cinco, seis, siete, ocho meses, pero como era algo que estaba buscando tanto tiempo, prefiero mantenérmelo para mí”, señaló, reafirmando su decisión de proteger este momento tan especial de la exposición mediática que suele rodear su vida pública.

La influencer venezolana revela que vivió los primeros meses de gestación en estricta privacidad, priorizando su bienestar familiar. (Instagram / Revista ¡Hola!)

Isabella Ladera: Las reacciones de su madre, su hija y de Hugo García

La noticia fue, en primer lugar, cuidadosamente compartida con su madre, quien, según Ladera, recibió la información con una felicidad desbordante y la mejor disposición de abuela orgullosa.

“Ella es una abuela chocha. Creo que es su rol favorito, su papel favorito en la vida. Entonces, me enorgullece mucho que también haya sentido ese instinto de querer contarle primero a ella y que lo haya recibido de la misma manera que yo”, expresó Isabella, destacando la cercanía y confianza que mantiene con su familia.

Otro de los momentos más emotivos fue la reacción de su hija, Mía Antonella, quien se convertirá en hermana mayor. La influencer compartió que la pequeña recibió la noticia con ilusión y madurez, lo que le genera aún más tranquilidad en esta nueva etapa.

“Me emociona tanto verla en esta nueva etapa como hermana mayor. Me emociona que lo haya recibido de una manera tan bonita, que haya entendido tanto, porque yo soy una mami que siempre le está hablando, siempre converso con ella, no importa la edad que tenga”, contó Isabella, quien se mostró agradecida por la forma en que su hija ha asumido el cambio familiar.

Isabella Ladera compartió con alegría la sesión de fotos que le realizó la revista ¡Hola!, dejando ver su avanzado embarazo. (Revista ¡Hola!)

Respecto a la reacción de Hugo García al enterarse de la noticia, Isabella narró el instante. “Estábamos en un parque, yo le doy la noticia y el niño se queda como en shock. Me dice: ‘¡No puede ser, no puede ser! Tanto tiempo esperando esta noticia’, y se pone a llorar un rato. Ya después de dársela, agradecido, muy feliz. Desde ese momento no hemos dejado de hablar de la llegada de nuestro bebé y de todos los planes que tenemos”, relató emocionada.

Isabella Ladera brinda detalles de su embarazo

En cuanto al sexo del bebé, la pareja aún no lo conoce y está considerando nombres que sirvan tanto para niño como para niña. “Tenemos muchos nombres que nos gustan y la decisión es que el que escojamos sirva para niño o para niña”, explicó, dejando en claro que todo el proceso ha sido llevado con ternura y complicidad.

Isabella también habló sobre los desafíos físicos y emocionales que ha enfrentado durante la gestación. “Nunca había sufrido tanto de dolores de cabeza, unas náuseas que me dejan mal. He estado durmiendo demasiado. Emocionalmente, me ha dado duro en el sentido de que me ha cambiado muchísimo el cuerpo”, confesó, agregando que este embarazo ha sido más complicado que el primero, pero que cuenta con el acompañamiento de su pareja y su círculo cercano.

Isabella Ladera y Hugo García anuncian con gran emoción la llegada de su primer hijo, compartiendo imágenes de ecografías y un retrato de la futura madre. (Instagram / Revista ¡Hola!)

Finalmente, la influencer compartió un mensaje de gratitud y aprendizaje para quienes la siguen: “Vivan en gratitud, aprendan de los errores, aprendan de los demás, lean muchísimo. Siento que eso te expande demasiado y haz lo que amas. Mientras no le hagas daño a nadie y te hagas feliz a ti, vas por el camino correcto. Confiar en uno es clave, el amor propio es clave. Y eso es lo que realmente salva la vida”.

Con esta actitud de apertura y honestidad, Isabella Ladera demuestra que, más allá de la exposición mediática, la maternidad puede vivirse como un proceso consciente, íntimo y lleno de significado personal.