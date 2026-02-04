Perú

Fabiola Silva, madre de Hugo García, reacciona ante rumores de embarazo de Isabella Ladera: “Recontra feliz”

La madre del modelo sorprendió al compartir su postura sincera acerca de la posible llegada de un nuevo nieto, dejando claro que la felicidad sería total, aunque la noticia debe ser anunciada por la pareja

Guardar
La reacción de la madre de Hugo García ante la noticia de un posible embarazo de Isabella Ladera. Video: América Hoy

La aparición de nuevos rumores sobre un posible embarazo de Isabella Ladera, pareja de Hugo García, volvió a situar a la familia del exintegrante de ‘Esto es guerra’ en el centro de la atención mediática. En medio de la ola de especulaciones y los videos virales que circularon recientemente en redes sociales mostrando a la influencer venezolana en celebraciones infantiles en Miami, la opinión de Fabiola Silva —madre del modelo— fue fundamental.

Ante el contacto de América hoy, Fabiola Silva no evitó la pregunta y respondió con claridad que, de confirmarse la noticia, su reacción sería plenamente positiva. “Si es verdad, yo estaría recontra feliz, pero eso es asunto de ellos. Yo sería feliz, imagínate. ¿Quién no va a ser feliz con un nieto o una nieta? Ya tengo dos ya”, afirmó Fabiola Silva al espacio matutino, desmarcándose de cualquier intento de confirmar o desmentir el supuesto embarazo.

La empresaria mantuvo el mismo tono amable y reservado, recalcando que la decisión y la comunicación respecto a una eventual llegada de un nuevo miembro a la familia corresponde única y exclusivamente a la pareja: “Si es verdad yo estaría recontra feliz, pero ese es asunto de ellos. Yo sería feliz”, reiteró en ese espacio.

Desde la perspectiva personal, Silva enfatizó su apertura ante el posible sexo del bebé, desvinculándose de cualquier preferencia. “Lo que Dios mande. Si hay, la bendición que Dios mande”, sostuvo, al ser consultada sobre si quisiera un nieto o una nieta. El mensaje fue claro: para ella, cualquier noticia de ese tipo constituiría una alegría genuina, aunque la comunicación de tal evento debe partir de los propios Hugo García e Isabella Ladera.

Una serie de registros audiovisuales
Una serie de registros audiovisuales tomados en Miami bastó para que seguidores y comentaristas digitales empezaran a vincular a Isabella Ladera con un posible embarazo. (Instagram)

La cobertura de América hoy mostró que los indicios del posible embarazo partieron de la interpretación del público tras observar a Ladera en videos rodeada de menores y con una figura que algunos calificaron como “levemente abultada”. La reportera del programa explicó que en las imágenes “lo que más nos llama la atención no es la fiestita ni los niños, sino esa barriguita y esas caderas que no pasan desapercibidas”.

Pese a la presión mediática, ni Isabella Ladera ni Hugo García han manifestado hasta el momento alguna confirmación sobre el estado de gestación. Por el momento, la familia ha optado por guardar silencio y evitar alimentar versiones sin fundamento, mientras la expectativa continúa creciendo entre su base de seguidores y el público.

Isabella Ladera y los rumores de un posible embarazo tras imágenes en Miami

Hace algunos días se evidenciaron unas imágenes en Miami que muestran a Isabella Ladera en un espacio público, acompañada de su hija y en contacto con varios bebés, activando una ola de especulaciones sobre un posible embarazo. La publicación de ese contenido disparó los comentarios en redes sociales y multiplicó las referencias directas a Hugo García como eventual padre del futuro hijo de la artista.

El material audiovisual, que incluyó fotografías y video, condujo a que “la artista dará la bienvenida a un nuevo integrante en su familia”, según la interpretación de numerosos seguidores.

Las plataformas digitales registraron rápidamente la escalada del rumor. Diversos mensajes y opiniones se difundieron en torno a la interpretación de las imágenes, mientras algunos usuarios insistieron en que la gestualidad y actitud de Isabella Ladera representaban “una señal de embarazo”. Esa escena, documentada inicialmente por terceros y sin un comunicado oficial, se volvió viral y avivó el debate.
El programa 'Arriba Mi Gente' analiza las nuevas imágenes que han salido a la luz, donde se ve a Isabela Ladera, pareja de Hugo García, con una sospechosa 'pancita' en una fiesta infantil, avivando los rumores de un posible embarazo. Video: Arriba mi gente

En ese contexto, el periodista e influencer Oswaldo Villalobos se sumó a la conversación y sostuvo en redes sociales que “ella estaría embarazada, aunque no habría hecho un anuncio público debido a una supuesta estrategia vinculada a la venta de una exclusiva”. Además, Villalobos afirmó haber publicado distintas fotografías que acreditarían su versión.

La posibilidad de una operación comercial alrededor del anuncio se intensificó y la pareja estaría esperando el interés de alguna revista internacional para confirmar la noticia. Integrantes del entorno digital comentaron que las negociaciones no progresaron, ya que “no habrían avanzado debido al alto costo que, según versiones, Isabella Ladera suele manejar para este tipo de revelaciones”.

Este cruce de afirmaciones añadió un componente de especulación empresarial a la historia y explicaría la ausencia, por el momento, de una confirmación oficial.

Voces del sector catalogaron los registros visuales como “reveladores”, mientras un sector señaló la ausencia de “sustento confirmado” y ratificó el carácter interpretativo del rumor. El ciclo mediático se renovó al recoger otra declaración en transmisión digital: “Se supone que ya estaría en los meses para efectivamente contar si es que en verdad está o no embarazada”.

Diversos comentarios incluyeron la frase: “Hugo García, felicitaciones, vas a ser padre”. Esas expresiones, repetidas en diferentes plataformas, ubicaron a García como figura central en el rumor y aumentaron la presión sobre su entorno. Hasta ahora, él no realizó ninguna declaración pública sobre el tema. Las interpretaciones sobre su silencio oscilaron entre quienes lo ven como una estrategia para no amplificar rumores y aquellos que aluden a una posible negociación previa al anuncio.

Temas Relacionados

Hugo GarcíaIsabella Laderaperu-entretenimiento

Más Noticias

César Acuña lanza nueva frase: “No es mi interés ser presidente, mi interés son los 34 millones de peruanos”

El líder de APP aseguró desde Arequipa que no aspira a la Presidencia en 2026 y respondió a las críticas dirigidas a su partido por el respaldo brindado a la expresidenta Dina Boluarte

César Acuña lanza nueva frase:

Pago del retiro de AFP 2026: Estos afiliados reciben su primer depósito en febrero

El plazo para mandar solicitud de retiro de AFP ya expiró. Pero hasta los siguientes cuatro meses los afiliados que hayan pedido sus 4 UIT aún la estarán recibiendo

Pago del retiro de AFP

¿Cielo, San Mateo o San Luis? Esta es la marca de agua embotellada con mayor participación en el mercado peruano

El mercado peruano de agua embotellada dejó de ser un rubro plano: hoy combina márgenes elevados, bajo consumo per cápita y una competencia marcada por la distribución, el tipo de agua y la aparición de nuevas categorías que empiezan a ganar terreno

¿Cielo, San Mateo o San

Delia Espinoza tilda de “abominable” injerencia de Fernando Rospigliosi en el PJ: “Cree que está en una chacra”

La exfiscal cuestionó el accionar del presidente del Congreso. No solo mencionó que está cometiendo actos impropios de su investidura, sino que califican con delitos como abuso de autoridad

Delia Espinoza tilda de “abominable”

Dayron Martin confirma encuentros con Pamela López durante su relación con Anelhí Arias: “fue una cosa de momento”

Dayron Martín confirmó que sostuvo encuentros sentimentales con Pamela López en Trujillo entre 2009 y 2010, cuando aún mantenía una relación con Anelhí Arias, madre de sus hijas

Dayron Martin confirma encuentros con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña lanza nueva frase:

César Acuña lanza nueva frase: “No es mi interés ser presidente, mi interés son los 34 millones de peruanos”

Delia Espinoza tilda de “abominable” injerencia de Fernando Rospigliosi en el PJ: “Cree que está en una chacra”

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo, gobernador del Callao

Hildebrandt a Keiko Fujimori: “Va a perder por cuarta vez. Perú no quiere un apellido que el patriarca ensució con sus crímenes”

Ciro Castillo regresa al GORE Callao: Consejo Regional pide a la PNP y Fiscalía garantizar restitución del gobernador

ENTRETENIMIENTO

Dayron Martin confirma encuentros con

Dayron Martin confirma encuentros con Pamela López durante su relación con Anelhí Arias: “fue una cosa de momento”

Edson Dávila bromea a Xiomy Kanashiro tras el ‘live’ donde Jefferson Farfán vendió sus vestidos: “Lo obligaste”

Rodrigo González y Gigi Mitre no se guardan nada sobre el regreso de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi como dupla en ‘La Granja’: “el hambre y la necesidad”

El emotivo reencuentro de Erick Elera y Nataniel Sánchez que hizo vibrar la premiere de ‘Mi mejor enemiga’

María Pía Copello y las sorprendentes vistas que registró los primeros días de su streaming ‘Sin +Q Decir’

DEPORTES

José Manzaneda asume el mal

José Manzaneda asume el mal debut de Cusco FC en la Liga 1 y fija la mira en Universitario: “Tenemos que lavarnos la cara”

Alianza Lima inicia su camino en la Copa Libertadores 2026: los convocados de Pablo Guede ante 2 de Mayo

El ‘Diablo’ Etcheverry sueña con que Guillermo Viscarra trascienda en Alianza Lima: “Quiero que dé una historia importante en club”

Rodrigo Ureña la pasa mal lejos de Universitario: expulsión, sin victorias y en la parte baja de la tabla con Millonarios

Felipe Chávez se pone en marcha en Colonia: completó su primer entrenamiento con gol; apunta a debutar contra RB Leipzig en Bundesliga