Fabiola Silva, madre de Hugo García, reacciona ante rumores de embarazo de Isabella Ladera: “Recontra feliz”

La reacción de la madre de Hugo García ante la noticia de un posible embarazo de Isabella Ladera. Video: América Hoy

La aparición de nuevos rumores sobre un posible embarazo de Isabella Ladera, pareja de Hugo García, volvió a situar a la familia del exintegrante de ‘Esto es guerra’ en el centro de la atención mediática. En medio de la ola de especulaciones y los videos virales que circularon recientemente en redes sociales mostrando a la influencer venezolana en celebraciones infantiles en Miami, la opinión de Fabiola Silva —madre del modelo— fue fundamental.

Ante el contacto de América hoy, Fabiola Silva no evitó la pregunta y respondió con claridad que, de confirmarse la noticia, su reacción sería plenamente positiva. “Si es verdad, yo estaría recontra feliz, pero eso es asunto de ellos. Yo sería feliz, imagínate. ¿Quién no va a ser feliz con un nieto o una nieta? Ya tengo dos ya”, afirmó Fabiola Silva al espacio matutino, desmarcándose de cualquier intento de confirmar o desmentir el supuesto embarazo.

La empresaria mantuvo el mismo tono amable y reservado, recalcando que la decisión y la comunicación respecto a una eventual llegada de un nuevo miembro a la familia corresponde única y exclusivamente a la pareja: “Si es verdad yo estaría recontra feliz, pero ese es asunto de ellos. Yo sería feliz”, reiteró en ese espacio.

Desde la perspectiva personal, Silva enfatizó su apertura ante el posible sexo del bebé, desvinculándose de cualquier preferencia. “Lo que Dios mande. Si hay, la bendición que Dios mande”, sostuvo, al ser consultada sobre si quisiera un nieto o una nieta. El mensaje fue claro: para ella, cualquier noticia de ese tipo constituiría una alegría genuina, aunque la comunicación de tal evento debe partir de los propios Hugo García e Isabella Ladera.

Una serie de registros audiovisuales tomados en Miami bastó para que seguidores y comentaristas digitales empezaran a vincular a Isabella Ladera con un posible embarazo. (Instagram)

La cobertura de América hoy mostró que los indicios del posible embarazo partieron de la interpretación del público tras observar a Ladera en videos rodeada de menores y con una figura que algunos calificaron como “levemente abultada”. La reportera del programa explicó que en las imágenes “lo que más nos llama la atención no es la fiestita ni los niños, sino esa barriguita y esas caderas que no pasan desapercibidas”.

Pese a la presión mediática, ni Isabella Ladera ni Hugo García han manifestado hasta el momento alguna confirmación sobre el estado de gestación. Por el momento, la familia ha optado por guardar silencio y evitar alimentar versiones sin fundamento, mientras la expectativa continúa creciendo entre su base de seguidores y el público.

Isabella Ladera y los rumores de un posible embarazo tras imágenes en Miami

Hace algunos días se evidenciaron unas imágenes en Miami que muestran a Isabella Ladera en un espacio público, acompañada de su hija y en contacto con varios bebés, activando una ola de especulaciones sobre un posible embarazo. La publicación de ese contenido disparó los comentarios en redes sociales y multiplicó las referencias directas a Hugo García como eventual padre del futuro hijo de la artista.

El material audiovisual, que incluyó fotografías y video, condujo a que “la artista dará la bienvenida a un nuevo integrante en su familia”, según la interpretación de numerosos seguidores.

Las plataformas digitales registraron rápidamente la escalada del rumor. Diversos mensajes y opiniones se difundieron en torno a la interpretación de las imágenes, mientras algunos usuarios insistieron en que la gestualidad y actitud de Isabella Ladera representaban “una señal de embarazo”. Esa escena, documentada inicialmente por terceros y sin un comunicado oficial, se volvió viral y avivó el debate.

El programa 'Arriba Mi Gente' analiza las nuevas imágenes que han salido a la luz, donde se ve a Isabela Ladera, pareja de Hugo García, con una sospechosa 'pancita' en una fiesta infantil, avivando los rumores de un posible embarazo. Video: Arriba mi gente

En ese contexto, el periodista e influencer Oswaldo Villalobos se sumó a la conversación y sostuvo en redes sociales que “ella estaría embarazada, aunque no habría hecho un anuncio público debido a una supuesta estrategia vinculada a la venta de una exclusiva”. Además, Villalobos afirmó haber publicado distintas fotografías que acreditarían su versión.

La posibilidad de una operación comercial alrededor del anuncio se intensificó y la pareja estaría esperando el interés de alguna revista internacional para confirmar la noticia. Integrantes del entorno digital comentaron que las negociaciones no progresaron, ya que “no habrían avanzado debido al alto costo que, según versiones, Isabella Ladera suele manejar para este tipo de revelaciones”.

Este cruce de afirmaciones añadió un componente de especulación empresarial a la historia y explicaría la ausencia, por el momento, de una confirmación oficial.

Voces del sector catalogaron los registros visuales como “reveladores”, mientras un sector señaló la ausencia de “sustento confirmado” y ratificó el carácter interpretativo del rumor. El ciclo mediático se renovó al recoger otra declaración en transmisión digital: “Se supone que ya estaría en los meses para efectivamente contar si es que en verdad está o no embarazada”.

Diversos comentarios incluyeron la frase: “Hugo García, felicitaciones, vas a ser padre”. Esas expresiones, repetidas en diferentes plataformas, ubicaron a García como figura central en el rumor y aumentaron la presión sobre su entorno. Hasta ahora, él no realizó ninguna declaración pública sobre el tema. Las interpretaciones sobre su silencio oscilaron entre quienes lo ven como una estrategia para no amplificar rumores y aquellos que aluden a una posible negociación previa al anuncio.