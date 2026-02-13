Perú

La berma no es carril: Así puedes tomar acción y denunciar infracciones de tránsito en carreteras a nivel nacional

Miles de reportes impulsan el control en las carreteras, donde la ocupación ilegal de bermas y vías auxiliares puede tener consecuencias directas para la seguridad vial y la atención de emergencias

Carretera del Perú.
Las carreteras del país han sido escenario de un incremento en el flujo vehicular durante la temporada de verano. En medio de esta realidad, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), recuerda a los usuarios que existe un canal digital para reportar infracciones: la plataforma “Denuncia Servicios Fiscalizados – SUTRAN”.

De acuerdo con información de la propia entidad, este sistema permite que cualquier persona reporte en línea conductas que afectan la seguridad vial en la Red Vial Nacional.

La práctica de utilizar la berma como carril alterno, o bloquear el paso de vehículos de emergencia, vuelve a colocarse en el centro del debate público. La SUTRAN registró en 2025 un total de 478 denuncias ciudadanas relacionadas con la circulación indebida en espacios reservados para peatones o vehículos de auxilio.

Cada notificación activa un procedimiento que inicia con la verificación de la información, el análisis de la evidencia y, de ser necesario, la apertura de un proceso sancionador.

Gilmer Álvarez Zapata, superintendente de la SUTRAN, señala que “la seguridad vial es una responsabilidad compartida. Cada ciudadano que reporta una infracción contribuye a prevenir accidentes y a proteger vidas en nuestras carreteras”.

Las denuncias pueden realizarse desde cualquier lugar del país, sin costo alguno, a través de la web oficial de la entidad. Para reportar el uso indebido de bermas o bloqueos, el denunciante debe ingresar detalles como la fecha, hora y lugar del hecho, y adjuntar evidencia fotográfica o audiovisual que permita identificar la placa y la infracción cometida.

La efectividad de este sistema se refleja en los resultados. Durante el año 2025, ocho de cada diez denuncias concluyeron en una acción sancionadora. De los 478 reportes, más de 250 infractores llegaron a etapa de cobranza coactiva, mientras que 82 casos terminaron con una sanción firme y 63 conductores pagaron la multa correspondiente. El resto de los expedientes sigue en trámite administrativo.

Aumentan los viajes y Sutran
Aumentan los viajes y Sutran refuerza controles en carreteras de acceso a Lima

No son un atajo

El Reglamento Nacional de Tránsito establece que las bermas y vías auxiliares no están autorizadas para el tránsito vehicular ordinario.

Su función prioritaria es permitir la circulación de peatones y garantizar el paso de unidades de emergencia, como ambulancias o bomberos. Cuando estos espacios son ocupados ilegalmente, no solo se infringe la normativa, sino que se limita la capacidad de atención ante accidentes o situaciones críticas.

La problemática trasciende la infracción individual y evidencia el impacto colectivo. De acuerdo con el MTC y la Sutran, la utilización irregular de estos espacios puede marcar la diferencia en la rapidez con que una ambulancia o un equipo de rescate llegue al lugar de un siniestro. Por esta razón, la autoridad insiste en que toda denuncia ciudadana fortalece el control y la fiscalización en la red vial.

El procedimiento de revisión tras una denuncia se desarrolla bajo los parámetros del debido proceso, con notificación al presunto infractor y la posibilidad de presentar descargos.

La Sutran destaca que la participación activa de los ciudadanos amplía la capacidad de detección de conductas de riesgo y consolida la aplicación de la normativa vigente.

