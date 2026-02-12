Perú

Fujimorista Carlos Tubino desata repudio por minimizar violaciones de menores: “A veces son noches de placer, puede suceder”

El excongresista y candidato al Senado también puso en duda las denuncias de abuso sexual a menores al ser consultado sobre las sobrevivientes forzadas a gestar en el albergue fundado por Milagros Jáuregui

Carlos Tubino, candidato al Senado
Carlos Tubino, candidato al Senado por Fuerza Popular, minimizó los embarazos por violación y puso en duda las denuncias de abuso sexual contra menores

El candidato al Senado por Fuerza Popular, Carlos Tubino, provocó este miércoles una ola de repudio tras expresar su postura sobre el aborto terapéutico, legal en el país desde hace un siglo, y minimizar los casos de violación de menores.

Durante un podcast transmitido por Latina, el exlegislador afirmó que la única solución ante el embarazo en niñas y adolescentes debe centrarse en la educación y no en la interrupción del embarazo, incluso en casos de violación, pese a que el Comité de Derechos Humanos de la ONU considera esta negativa una forma de tortura.

“Con relación al embarazo infantil, que es un problema que lo he visto de cerca en la región Ucayali, acá tiene que haber todo un trabajo importante de educación (...) en un mundo donde hoy hay tanta competencia para conseguir un trabajo, para salir de la pobreza, con puestos de trabajo dignos, es un tema que sí se tiene que encarar, pero sobre todo con educación”, señaló.

Al consultarle sobre el aborto terapéutico, en especial cuando el riesgo de vida de las menores está en juego, Tubino ratificó su postura contraria: “No creo en el aborto por violación, porque inclusive cuando se juegan los temas de violación judicialmente, hay muchas cosas que quedan con trapo suelto por acá, trapo suelto por allá... acusaciones a veces falsas”, dijo.

Tubino sostuvo que la única
Tubino sostuvo que la única respuesta ante el embarazo infantil debe ser la educación, rechazando el aborto terapéutico

Tubino cuestionó además la veracidad de las denuncias de abuso sexual en menores embarazadas. “No siempre son violaciones. A veces también son noches de placer y después se hace la denuncia de violación”, sostuvo. La conductora le subrayó entonces que las niñas legalmente no pueden consentir relaciones sexuales. “Puede suceder, he dicho”, agregó.

Solo en 2025, 993 menores de entre 0 y 14 años enfrentaron embarazos forzados; una de ellas tenía apenas 10 años. Para enero de este año, la cifra ya supera los 40 casos y, entre ellos, se reportó que al menos una niña fue obligada a convivir con su agresor.

El aspirante emitió estas declaraciones en un bloque que abordó la difusión de imágenes de menores obligadas a gestar, publicadas en las redes sociales del albergue gestionado por la congresista y pastora Milagros Jáuregui, también candidata al Senado.

En los últimos días, una serie de fotografías generó indignación al mostrar a un grupo de menores en fila frente a un escenario junto a Jáuregui, quien aparece sonriendo ante las cámaras. Varias de las niñas cargan en brazos a sus hijos, nacidos de embarazos impuestos tras la negativa al aborto legal.

Las declaraciones se dieron luego
Las declaraciones se dieron luego de que se difundieran imágenes de niñas obligadas a gestar en un albergue gestionado por la también candidata Milagros Jáuregui

Otras cubren sus rostros mientras las exponen ante el público para respaldar un discurso antiderechos. La legisladora afirmó que la actividad fue “privada” y que consistió en un evento donde se reunió el coro del refugio ‘La Casa del Padre’, que recibió en agosto de 2025 la visita de la entonces ministra de la Mujer, Ana Peña.

Posición del fujimorismo

El candidato a la segunda vicepresidencia en la fórmula presidencial de Keiko Fujimori por Fuerza Popular, Miguel Torres, ha calificado lo ocurrido como “terrible e indignante”.

“El uso de niñas violentadas cruza una línea que ninguna persona, ningún político, ningún adulto responsable debería cruzar. A las niñas no se les expone, no se les utiliza, no se les instrumentaliza para imponer visiones personales, religiosas o políticas. No se puede normalizar lo inaceptable”, declaró en un clip difundido en X.

