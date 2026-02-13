Intercorp responde por cierre de Cineplanet, Oechsle, Interbank, Bembos, Vivanda y otras de sus tiendas en Miraflores

Grupo Intercorp responde por el cierre de sus tiendas por parte de la Municipalidad de Miraflores. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: X/@jsudaka)

El grupo Intercorp emitió un comunicado ante la clausura de 15 tiendas, entre los que se encuentran reconocidos establecimientos como Cineplanet, Oechsle, Interbank, Bembos y Vivanda. Según la compañía, los cierres se realizaron en menos de una semana y obedecieron a múltiples acciones de fiscalización de la Municipalidad de Miraflores.

En un comunicado difundido este 13 de febrero de 2026, Intercorp aseguró que las sanciones “no tienen sustento técnico ni jurídico, ya que dichos establecimientos cuentan con los permisos reglamentarios y certificados necesarios para su normal funcionamiento”. La empresa indicó que estas medidas afectaron tanto a sus negocios de servicios financieros y retail como a restaurantes y cines.

Intercorp reclama a Municipalidad por clausura de locales emblemáticos en Miraflores. (Foto: Intercorp)

Coordinación e inmediatez de operativos

Intercorp también cuestionó la rapidez y la focalización de los operativos de fiscalización. La empresa señaló que “sorprende la inmediatez y coordinación de los operativos de fiscalización de la Municipalidad que cerraron los 15 locales en tan corto plazo y de manera focalizada en las empresas de Intercorp”.

La compañía enfatizó que estas acciones se realizaron de manera selectiva, afectando exclusivamente a sus negocios, lo que ha generado preocupación sobre la equidad en la aplicación de las normas municipales.

Municipalidad de Miraflores clausuró la tienda Bembos y banco Interbank. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: X/@jsudaka)

Controversia contractual

El comunicado de Intercorp subraya que los cierres coinciden con un contexto de controversia contractual. La disputa estaría relacionada con el convenio de colaboración social sobre el Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla, firmado entre un consorcio de cuatro empresas de Intercorp, liderado por Urbi Propiedades, y la Municipalidad de Miraflores.

Según la empresa, esta coincidencia temporal ha generado suspicacias sobre la motivación detrás de las clausuras, aunque no se han detallado acciones legales inmediatas. Intercorp manifestó que la situación afecta no solo la operación de sus locales, sino también la percepción de estabilidad y seguridad jurídica para sus inversiones en el distrito.

Clausuran 15 locales de Intercorp en Miraflores y empresa advierte irregularidades en operativos. (Foto: X/@jsudaka)

Llamado a la Municipalidad

Frente a estos hechos, Intercorp hizo un llamado directo a las autoridades municipales para resolver la situación. En el comunicado, la empresa instó a la municipalidad a “restaurar la legítima licencia para operar de nuestras empresas en el distrito”.

La compañía advirtió que continuará monitoreando la aplicación de las normas y espera que se eviten medidas que puedan afectar a sus clientes y trabajadores, reafirmando su compromiso con la legalidad y el cumplimiento de todos los requisitos municipales para el funcionamiento de sus establecimientos.

Municipalidad de Miraflores clausuró 15 tiendas del grupo Intercorp en el distrito. (Foto: Difusión)

“Alguna falta u omisión”

Según información difundida por el diario Gestión, la Municipalidad de Miraflores indicó que, por el momento, no cuenta con mayores detalles sobre la situación relacionada con los recientes cierres de establecimientos en el distrito. La entidad señaló que el caso aún no tiene precisiones adicionales que puedan ser comunicadas públicamente.

No obstante, desde la comuna se precisó que cada clausura o multa responde a un procedimiento administrativo sustentado en un expediente técnico. En ese sentido, remarcaron que estas medidas se aplican cuando se detecta “alguna falta u omisión de parte de los administrados”, en referencia a los responsables de los locales fiscalizados.