Elecciones 2026: Así se realizará el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de votación

El sorteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que determinará la ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de votación para las elecciones generales en Perú se realizará el 12 de febrero de 2026 en la sede central de la institución.

Según las autoridades electorales, el procedimiento será público y completamente aleatorio, bajo la supervisión de un notario y la presencia de representantes de las organizaciones políticas.

En esta ocasión, la elección será excepcional, ya que la cédula permitirá seleccionar la fórmula presidencial, senadores por distrito único y múltiple, diputados y miembros del Parlamento Andino; es decir, se elegirán a cinco tipos de representantes en un solo acto.

Así será el sorteo

De acuerdo con RPP, la ONPE organizará a las agrupaciones políticas por orden alfabético y les asignará un número correlativo. Estos números se representarán mediante bolillos, que se mostrarán y verificarán públicamente. Un servidor de la ONPE mezclará y extraerá los bolillos uno a uno; el orden de salida determinará la posición de cada partido en la cédula.

Así se realizará el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de votación. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Todo el proceso se documentará digitalmente y será validado por un notario. La decisión será inapelable al finalizar el sorteo. El sistema se rige por normas internas de la ONPE que buscan evitar cualquier margen de discrecionalidad. Según RPP, si una organización política no completa la inscripción de sus candidatos, se retira o desiste de participar, la ubicación asignada pasará automáticamente a la agrupación situada en el lugar inmediato inferior del orden obtenido.

El Jurado Nacional de Elecciones validará y entregará la versión definitiva de la cédula treinta días antes de los comicios, incluyendo solo a las organizaciones formalmente inscritas.

Así será la cédula en las Elecciones 2026

Respecto al diseño físico de la cédula, la versión aprobada mide 44 centímetros por 42 centímetros y se distribuye en cinco columnas. Este formato es referencial y podría modificarse según el número final de partidos y candidatos admitidos. Un vocero de la ONPE detalló que, hasta la fecha, el diseño contempla la presencia de treinta y nueve agrupaciones, aunque esta cifra podría variar según las inscripciones definitivas.

El tamaño de la cédula y la concentración de cinco elecciones simultáneas constituyen retos para la ciudadanía y la organización del proceso. De acuerdo con Panamericana y especialistas de la ONPE, la Ley Orgánica de Elecciones establece que cada elector dispone de un máximo de 60 segundos para ingresar a la cámara secreta y marcar sus preferencias.

La identificación rápida del partido o candidato deseado puede resultar compleja con tantas opciones disponibles. Por este motivo, las autoridades planean extender el horario de cierre de mesas para facilitar el flujo de votantes y evitar demoras en el escrutinio.

Si alguna organización no formaliza su candidatura o retira su postulación antes de la fecha límite, la disposición en la cédula se ajustará automáticamente, reasignando el espacio vacante a la agrupación que corresponda según el orden del sorteo y garantizando la continuidad del proceso electoral.