Perú

Elecciones 2026: Así se realizará el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de votación

El proceso se realizará el próximo 12 de febrero de 2026 y será validado por un notario, además de representantes de todas las organizaciones políticas

Guardar
ONPE da a conocer la
ONPE da a conocer la cédula oficial de votación: esto cambia para las Elecciones 2026| ONPE

El sorteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que determinará la ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de votación para las elecciones generales en Perú se realizará el 12 de febrero de 2026 en la sede central de la institución.

Según las autoridades electorales, el procedimiento será público y completamente aleatorio, bajo la supervisión de un notario y la presencia de representantes de las organizaciones políticas.

En esta ocasión, la elección será excepcional, ya que la cédula permitirá seleccionar la fórmula presidencial, senadores por distrito único y múltiple, diputados y miembros del Parlamento Andino; es decir, se elegirán a cinco tipos de representantes en un solo acto.

Así será el sorteo

De acuerdo con RPP, la ONPE organizará a las agrupaciones políticas por orden alfabético y les asignará un número correlativo. Estos números se representarán mediante bolillos, que se mostrarán y verificarán públicamente. Un servidor de la ONPE mezclará y extraerá los bolillos uno a uno; el orden de salida determinará la posición de cada partido en la cédula.

Así se realizará el sorteo
Así se realizará el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de votación. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Todo el proceso se documentará digitalmente y será validado por un notario. La decisión será inapelable al finalizar el sorteo. El sistema se rige por normas internas de la ONPE que buscan evitar cualquier margen de discrecionalidad. Según RPP, si una organización política no completa la inscripción de sus candidatos, se retira o desiste de participar, la ubicación asignada pasará automáticamente a la agrupación situada en el lugar inmediato inferior del orden obtenido.

El Jurado Nacional de Elecciones validará y entregará la versión definitiva de la cédula treinta días antes de los comicios, incluyendo solo a las organizaciones formalmente inscritas.

Así será la cédula en las Elecciones 2026

Respecto al diseño físico de la cédula, la versión aprobada mide 44 centímetros por 42 centímetros y se distribuye en cinco columnas. Este formato es referencial y podría modificarse según el número final de partidos y candidatos admitidos. Un vocero de la ONPE detalló que, hasta la fecha, el diseño contempla la presencia de treinta y nueve agrupaciones, aunque esta cifra podría variar según las inscripciones definitivas.

El tamaño de la cédula y la concentración de cinco elecciones simultáneas constituyen retos para la ciudadanía y la organización del proceso. De acuerdo con Panamericana y especialistas de la ONPE, la Ley Orgánica de Elecciones establece que cada elector dispone de un máximo de 60 segundos para ingresar a la cámara secreta y marcar sus preferencias.

ONPE da a conocer la
ONPE da a conocer la cédula oficial de votación: esto cambia para las Elecciones 2026| ONPE

La identificación rápida del partido o candidato deseado puede resultar compleja con tantas opciones disponibles. Por este motivo, las autoridades planean extender el horario de cierre de mesas para facilitar el flujo de votantes y evitar demoras en el escrutinio.

Si alguna organización no formaliza su candidatura o retira su postulación antes de la fecha límite, la disposición en la cédula se ajustará automáticamente, reasignando el espacio vacante a la agrupación que corresponda según el orden del sorteo y garantizando la continuidad del proceso electoral.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026JNEJurado Nacional de Eleccionesperu-politica

Más Noticias

Uso de plaguicidas en frutas y verduras: mitos y realidades

¿Qué son realmente estos insumos y por qué han sido utilizados durante tanto tiempo en la agricultura?

Uso de plaguicidas en frutas

¿Trabajas en Navidad 2025 o Año Nuevo 2026? Esto es lo que deben pagarte según Sunafil

La normativa laboral establece una remuneración especial para quienes laboren el 25 de diciembre o el 1 de enero sin descanso sustitutorio, que puede equivaler a tres pagos diarios por cada jornada. Conoce aquí cómo calcular el monto

¿Trabajas en Navidad 2025 o

Pamela López acepta reunirse con Christian Cueva para llegar a un acuerdo de divorcio

La trujillana, a través de su abogado, mencionó que está dispuesta al diálogo con el fin de apresurar el proceso de divorcio, luego de que el futbolista presentara una demanda

Pamela López acepta reunirse con

Senamhi: Escasez de lluvia, bajas temperaturas y otros fenómenos afectan desarrollo de campaña agrícola en tres regiones

La escasez de lluvias, las heladas y otros fenómenos extremos impactan la campaña agrícola 2025–2026 en el sur del Perú, afectando la producción de alimentos y el sustento de miles de familias rurales

Senamhi: Escasez de lluvia, bajas

Recalentados de Navidad: ¿Qué envases plásticos debes evitar para guardar y recalentar la comida?

El Minsa advierte que algunos envases plásticos pueden liberar sustancias químicas asociadas al desarrollo de enfermedades como el cáncer

Recalentados de Navidad: ¿Qué envases
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga negaría el

Rafael López Aliaga negaría el indulto a Pedro Castillo y critica a Dina Boluarte por frenar la seguridad ciudadana

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

Elecciones 2026: Cómo consultar los planes de gobierno de los partidos políticos

General Arriola refuerza vigilancia de la Embajada de México para evitar un posible escape de Betssy Chávez

Navidad 2025: El Gobierno de José Jerí pide unidad a los peruanos en mensaje por Nochebuena

ENTRETENIMIENTO

Pamela López acepta reunirse con

Pamela López acepta reunirse con Christian Cueva para llegar a un acuerdo de divorcio

Navidad 2025 de la farándula peruana: Famosos peruanos envían sus deseos por 25 de diciembre

Nelly Rossinelli es viral en TikTok por su receta del pavo de Navidad, pero usuarios le recuerdan a Magaly Medina

Final de Esto es Guerra 2025: Los ‘Combatientes’ vencieron a los ‘Guerreros’ y ganaron la temporada

Nelly Rossinelli se defiende de comparaciones por receta del pavo: “Nada que ‘Magaly 2025′ que los mando ya saben donde"

DEPORTES

Alianza Lima oficializó préstamo de

Alianza Lima oficializó préstamo de delantero tras llegada de Federico Girotti: “Que esta etapa sume experiencia y crecimiento”

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison Flores y otros futbolistas desearon buenos deseos por Navidad 2025

Jaime de la Pava, anunciado como nuevo entrenador del Sport Boys a puertas del centenario institucional

Javier Rabanal interactúa en redes sociales con un saludo de Navidad para la afición de Universitario

Alexis Arias, a un paso de irse de Melgar: el ‘Chaka’ orillado a abandonar el club insignia de Arequipa por medida de Juan Reynoso