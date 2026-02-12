Perú

Resultados ganadores de la Tinka este 11 de febrero de 2026

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Revise si se rompió el pozo millonario

Guardar
El sorteo de la Tinka
El sorteo de la Tinka tiene un costo mínimo de un sol (Infobae/Jovani Pérez)

La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú, dio a conocer los resultados de sumás reciente sorteo. Descubra si obtuvo alguno de los premios millonarios.

Fecha del sorteo: miércoles 11 de febrero de 2026.

Número del sorteo: 1272.

Resultados: 23 44 11 15 5 34 y 22.

Cuándo se juega la Tinka

La Tinka realiza dos sorteos a la semana, los domingos y los miércoles.

Los números ganadores se difunden después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de La Tinka:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Es importante señalar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

Por qué centrarse sólo en premios grandes reduce tus chances en La Tinka

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Centrarse solo en premios grandes reduce tus chances de ganar en La Tinka porque los grandes pozos suelen atraer a un mayor número de jugadores, lo que incrementa la competencia y la probabilidad de que haya más ganadores compartiendo el premio.

Esto significa que aunque ganes, es más probable que tengas que dividir el premio con otros ganadores, disminuyendo el monto neto que recibes.

Además, enfocarse exclusivamente en grandes premios puede llevar a expectativas poco realistas y a jugar de manera irracional o a gastar más dinero en boletos, sin aumentar realmente las probabilidades de ganar.

En La Tinka, la probabilidad de ganar el premio mayor es muy baja (1 entre 8 millones aproximadamente) y tener más jugadores compitiendo para grandes pozos hace que la posibilidad de compartir el premio aumente.

Por eso, cuando los pozos están muy altos, más personas juegan y la competencia es mucho mayor. Además, el premio mayor está sujeto a una retención del 10% en impuestos, por lo que ganar no siempre implica recibir el total del monto anunciado.

¿Cómo se juega La Tinka?

Como cada miércoles, se llevó
Como cada miércoles, se llevó a cabo un sorteo de La Tinka (Pixabay)

Para jugar Tinka se tiene que entrar a esta página de internet, donde se podrá elegir la combinación con un costo mínimo de cinco soles.

El siguiente paso en el juego es escoger seis números de una lista que va del 1 de 48, los cuales conformarán la jugada.

Se puede elegir cualquier número sin repetir, si no se sabe qué elegir, existe la opción "Al Azar” y el sistema los escogerá de forma aleatoria.

Si existe un error a la hora de elegir la apuesta, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya elegido los números de la combinación, hay que hacer clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de La Tinka, el Pozo Millonario, la apuesta tiene que coincidir con los seis números del sorteo. Sin embargo, hay recompensas para aquellos que solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Para los que consiguieron de tres a cinco aciertos, se puede ganar de cinco a 50.000 soles; si son sólo dos, se obtiene una jugada gratis o una jugada al dos por uno.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)
¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

El premio más grande de la historia de la Tinka han sido de 20 millones de soles, obtenido por un arequipeño en 2019 y el de 9 millones de soles cuyo afortunado fue un cuzqueño, en octubre de 2020.

Temas Relacionados

Resultados Lotería La Tinka HoyÚltimas actualizacionesLoterías de PerúLa Tinka sorteo Perúperu-loterias

Más Noticias

PCM se pronuncia sobre proceso judicial de Cosco y advierte acciones legales por el Terminal Portuario de Chancay

El Gobierno reafirma la defensa de la inversión, la libre competencia y las competencias de las entidades supervisoras tras un comunicado oficial difundido en X

PCM se pronuncia sobre proceso

Samahara Lobatón revela que Youna intentó besarla en Estados Unidos, pero él aclara:“Intento es algo que no se logra”

La expareja volvió a generar polémica tras hablar de un supuesto beso y de los sentimientos que aún existirían entre ambos

Samahara Lobatón revela que Youna

Jorge Soto, inquieto por el difícil presente de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “No estamos pasando por un buen momento”

El asistente técnico de los ‘cerveceros’ ha demostrado su preocupación por la mala andadura del equipo en el Torneo Apertura. “Nos estamos haciendo goles nosotros mismos”, sostuvo

Jorge Soto, inquieto por el

Escándalos de José Jerí: Desde denuncia de violación, reuniones clandestinas, polémicas contrataciones y fiesta en Cieneguilla

El deterioro de la imagen presidencial se refleja en encuestas, donde la desaprobación del jefe de Estado aumentó 20 puntos en un mes

Escándalos de José Jerí: Desde

Congresistas ya tienen más de 75 firmas para convocar Pleno extraordinario, pero ¿hay votos para la vacancia de José Jerí?

Parlamentarios están a punto de lograr el respaldo necesario para forzar un debate sobre la continuidad del mandatario, quien afronta una investigación fiscal y fuertes cuestionamientos por reuniones clandestinas con empresarios chinos y contrataciones

Congresistas ya tienen más de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Escándalos de José Jerí: Desde

Escándalos de José Jerí: Desde denuncia de violación, reuniones clandestinas, polémicas contrataciones y fiesta en Cieneguilla

Congresistas ya tienen más de 75 firmas para convocar Pleno extraordinario, pero ¿hay votos para la vacancia de José Jerí?

Gobierno de José Jerí designa como jefe de Prensa de la PCM al abogado que agilizó el indulto de Alberto Fujimori

¿Quién sería el nuevo presidente si José Jerí renuncia o lo vacan? Perfil y polémicas de los voceados en el Congreso

No van más: JNE informa que 80 candidatos renunciaron y 27 gestionan su retiro de las elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón revela que Youna

Samahara Lobatón revela que Youna intentó besarla en Estados Unidos, pero él aclara:“Intento es algo que no se logra”

La revancha de Patricio Quiñones, un bailarín peruano en la élite internacional: “Vi llorar a mi madre de impotencia, hoy llora de orgullo”

Armonía 10, Hermanos Yaipén y José Luis Arroyo ‘El Lobo’ preparan una fiesta inolvidable en San Juan de Lurigancho

Valentino Palacios renunció a ‘Esto es Guerra’ y explica los motivos de su salida: “El programa me agotó”

Gaela Barraza cumple 18 años y recibe un carro de regalo de su padre Tomate Barraza: “Me enseñaste a ser papá”

DEPORTES

Jorge Soto, inquieto por el

Jorge Soto, inquieto por el difícil presente de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “No estamos pasando por un buen momento”

El gol de penal de 2 de Mayo ante Alianza Lima que silenció Matute por la Copa Libertadores 2026

La eufórica celebración de 2 de Mayo tras eliminar a Alianza Lima: la hazaña consumada en un Matute enmudecido

Eryc Castillo falló penal clave en Alianza Lima vs 2 de Mayo en Matute por fase 1 vuelta de Copa Libertadores 2026

Alianza Lima eliminado de la Copa Libertadores 2026: goles y resumen del duro empate ante 2 de Mayo en Matute