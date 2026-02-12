Perú

Nuevas placas para motos: MTC aprueba especificaciones técnicas excepcionales

La reciente resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones detalla las características que tendrán las matrículas de motocicletas y otros vehículos durante los próximos meses

placa - MTC
placa - MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó este miércoles 11 de febrero la aprobación de especificaciones técnicas excepcionales para las placas de motocicletas y vehículos menores en Perú, una decisión que impacta a miles de usuarios y fabricantes.

Según informó el diario oficial El Peruano, la medida quedó establecida mediante la Resolución Directoral Nº 006-2026-MTC/18 y tiene como objetivo mantener la identificación y circulación formal de estos vehículos en todo el país.

Esta regulación surge después de que la Dirección General de Autorizaciones en Transportes y la Dirección de Circulación Vial detectaran una imposibilidad material para entregar las placas conforme al formato regular.

El proceso habitual se vio afectado, requiriendo una intervención urgente para evitar la paralización del sistema de identificación de motos, mototaxis, trimotos y ciclomotores, todos ellos incluidos en la categoría L de la normativa vigente.

(Foto: Agencia Andina)
(Foto: Agencia Andina)

Características técnicas de las nuevas placas

Las nuevas placas para motocicletas presentan dimensiones de 17 cm de largo por 20 cm de alto, con seis caracteres que aumentan el tamaño y el contraste sobre un fondo blanco.

Según detalla el diario oficial El Peruano, estas placas poseen elementos de seguridad como un holograma y un código de seguridad grabado con láser. Este diseño busca reforzar la identificación rápida y segura de cada unidad, tal como explicó el ministro Aldo Prieto.

El propósito de estas medidas excepcionales responde a la necesidad de proteger a los usuarios frente a la inseguridad y mantener la trazabilidad de los vehículos menores que circulan por las vías públicas.

La emisión de estas placas no implicará costos adicionales para los propietarios, ya que los montos se mantendrán igual que para la Placa Única Nacional de Rodaje según la normativa vigente.

La resolución del MTC también prevé que la vigencia de estas especificaciones será de hasta cuatro meses, o hasta que se restablezca el abastecimiento habitual de placas, lo que ocurra primero. Este plazo se fijó para asegurar la continuidad del servicio y evitar perjuicios a los propietarios de estos vehículos.

Acceso público

El anexo técnico y el texto completo de la resolución pueden consultarse en la sede digital del Ministerio de Transportes y Comunicaciones desde el día de su publicación. Así, tanto fabricantes como entidades del sector y ciudadanos tienen acceso directo a los detalles respecto a las especificaciones técnicas aprobadas.

La medida se fundamenta en la Décima Disposición Complementaria Final del Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje, incorporada por el Decreto Supremo Nº 005-2026-MTC, que otorga al MTC la potestad de actuar de manera excepcional cuando se presentan obstáculos materiales en la entrega de placas.

La Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal respaldó la decisión para garantizar la continuidad del sistema de identificación vehicular y la protección de los intereses de los usuarios.

La acción del MTC mantiene la alineación con la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que define como prioridad la seguridad de los usuarios y la protección de la comunidad. La resolución y su anexo estarán disponibles para consulta pública, permitiendo que todos los interesados conozcan las obligaciones y derechos que se desprenden de la nueva disposición.

