Perú

Más de 20 candidatos a la presidencia marcan menos de 1% de intención de voto rumbo a las Elecciones 2026, según Datum

La dispersión de candidaturas y el alto número de indecisos marcan una elección impredecible. Los punteros no alcanzan ventajas amplias y la mayoría enfrenta márgenes mínimos de crecimiento

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La última encuesta de Datum
La última encuesta de Datum revela que casi la mitad del electorado votaría en blanco, viciado o no sabe por quién optar. Solo 30% mantiene una decisión firme, mientras la mayoría de postulantes no logra despegar. (Infobae)

La carrera hacia las Elecciones Generales de 2026 entra en su tramo decisivo con un escenario fragmentado y marcado por la incertidumbre. A menos de dos meses de la primera vuelta, el mapa electoral muestra un electorado disperso y una larga lista de postulantes que no logra despegar en las preferencias. El dato más elocuente no está en la punta de la tabla, sino en la base: más de veinte aspirantes a la presidencia registran menos del 1% de intención de voto.

La fotografía más reciente, elaborada por Datum Internacional, sitúa la indecisión como el principal actor de la contienda. Un 42.5% del electorado declara que votaría en blanco, viciado, por ninguno o que aún no sabe por quién optar. En paralelo, solo el 30% afirma tener decidido su voto y no cambiarlo, un incremento frente a enero, cuando apenas el 12% aseguraba tener definida su elección.

En ese contexto, los nombres que encabezan la intención de voto no superan el umbral de los dos dígitos con amplitud. Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, alcanza 11.9%, mientras que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, obtiene 9.2%. La distancia entre ambos y el resto confirma un escenario abierto, donde la dispersión de candidaturas y la alta proporción de indecisos condicionan cualquier proyección.

Más de veinte candidaturas sin despegar

Una persona deposita su voto
Una persona deposita su voto en una urna de la ONPE ante la mirada de los miembros de mesa durante las elecciones presidenciales de Perú 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato que marca la contienda es la cantidad de postulantes que no superan el 1% de intención de voto. De los 36 candidatos en competencia, 24 se ubican por debajo de ese nivel, y 16 ni siquiera alcanzan el 0.5%, pese a lo avanzado del proceso electoral.

  1. Vladimir Cerrón: 0,8%
  2. Rosario Fernández: 0,8%
  3. Paul Jaimes: 0,8%
  4. Wolfgang Grozo: 0,7%
  5. Rafael Belaúnde: 0,7%
  6. Carlos Espá: 0,7%
  7. Francisco Diez Canseco: 0,6%
  8. Roberto Chiabra: 0,5%
  9. José Williams: 0,4%
  10. Fernando Olivera: 0,4%
  11. Armando Massé: 0,4%
  12. Ronald Atencio: 0,3%
  13. Mesías Guevara: 0,3%
  14. Fiorella Molinelli: 0,3%
  15. Carlos Jaico: 0,3%
  16. Alex Gonzales: 0,3%
  17. Jorge Nieto: 0,3%
  18. Walter Chirinos: 0,2%
  19. Napoleón Becerra: 0,2%
  20. Herbert Caller: 0,2%
  21. Charlie Carrasco: 0,2%
  22. Álvaro Paz: 0,2%
  23. Marisol Pérez: 0,1%
  24. Antonio Ortiz: 0,1%

La magnitud de esta dispersión plantea interrogantes sobre la viabilidad de varias candidaturas y sobre el impacto real de sus campañas en el tramo final. Con un número tan amplio de postulantes por debajo del 1%, la competencia se concentra en pocos nombres mientras el resto enfrenta un margen mínimo de crecimiento.

¿Cuándo será el debate presidencial?

Ciudadano deposita su voto en
Ciudadano deposita su voto en la urna transparente de la ONPE durante las elecciones presidenciales de Perú 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reveló que el esperado encuentro entre los candidatos se desarrollará entre el 23 y el 30 de marzo. Esta decisión responde a la necesidad de ajustar el calendario tradicional, privilegiando la transparencia y la pluralidad en un contexto de alta fragmentación y escepticismo ciudadano. “Normalmente el debate se realiza unos 10 días o 2 semanas antes del Día D, el 12 de abril“, señaló.

El JNE ya ha iniciado el despliegue logístico necesario para habilitar instalaciones, equipos y conectividad, así como la coordinación con medios de comunicación nacionales y regionales. Burneo confirmó la asistencia de observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y el Centro Carter, quienes se sumarán a veedores de la región para monitorear el desarrollo y la imparcialidad del debate.

“El trabajo de los observadores es independiente. Ellos deciden a qué lugares del país se desplazarán y qué aspectos priorizarán durante su labor de supervisión”, puntualizó.

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