“Improvisación e ineptitud”: Ola de críticas tras la instalación de puentes provisionales en la Vía Expresa Sur

Video institucional de la Municipalidad de Surco sobre la instalación del primer puente peatonal provisional en la Vía Expresa Sur, tras la muerte de una persona.

La mañana del 3 de febrero, el montaje del primer puente peatonal provisional en la calle Esteban Cámere, en el distrito de Surco, fue presentado por la Municipalidad Metropolitana de Lima como el inicio de una solución a la crítica falta de conectividad en la Vía Expresa Sur. Sin embargo, lo que para la gestión municipal y la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) representa un avance, para los residentes de la zona es la prueba definitiva de una planificación deficiente e “improvisada” que priorizó el tránsito vehicular sobre la vida del peatón.

A través de las redes sociales, la indignación ciudadana no tardó en opacar las fotografías oficiales del izaje de las estructuras metálicas. El principal reclamo de la comunidad apunta a la inauguración de la Vía Expresa Sur, la cual fue abierta al público en septiembre de 2025 sin puentes, sin iluminación adecuada y sin señalización reglamentaria. Esta carencia transformó la vía rápida en una trampa mortal para quienes, por necesidad, intentan cruzarla a pie diariamente hacia sus centros de labores o estudios.

Etiquetan de improvisación

Los residentes coinciden en que la responsabilidad por la inseguridad vial es compartida entre la MML y la gestión distrital de Surco. “Los puentes definitivos debieron estar listos antes de la ‘inauguración’, así como el alumbrado público que hace medio año no existe. Al poner estructuras provisionales solo se evidencia la improvisación e ineptitud de la Municipalidad de Lima y la de Surco por permitirlo", sentenció un vecino.

Usuarios en red social X (antes Tiwtter) expresan su rechazo ante los puentes provisionales para la obra Vía Expresa Sur. (Captura de pantalla)

El malestar ciudadano también apunta a Renovación Popular, partido al que pertenece la actual gestión del MML. “Por hacer las cosas rápidas, la gestión de Rafael López Aliaga de la Vía Expresa Sur se olvidó de los peatones que tienen que cruzar, y de la seguridad vial y puentes”, denunció otro usuario, quien recordó que la Municipalidad de Surco ha tenido que “exigir” estas pasarelas recién después de que ocurrieran varios accidentes.

Sin embargo, para otros ciudadanos, la postura de la comuna de Surco resulta contradictoria. Un sector de la población critica que el municipio distrital no haya puesto frenos antes: “‘Exigiendo’ dicen, cuando fueron comparsa y aplauso de una obra que no debió inaugurarse hasta tener un mínimo de seguridad”, reclamó un ciudadano.

“Si bien la obra es competencia de la MML, la responsabilidad por el funcionamiento en su jurisdicción sin medidas mínimas les alcanza (Surco). Tuvo que ocurrir una muerte para que actúen“, lamentó un usuario, haciendo referencia al atropello mortal de la mujer de 66 años que perdió la vida intentando cruzar esta vía que, irónicamente, fue presentada como una solución para la ciudad.

Usuarios en red social X (antes Tiwtter) expresan su rechazo ante los puentes provisionales para la obra Vía Expresa Sur. (Captura de pantalla)

Seis meses más de espera para obras definitivas

Durante la supervisión de los trabajos, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que estas estructuras temporales cuentan con certificación técnica para garantizar la transitabilidad de niños y adultos. Según detalla la comuna, los puentes definitivos de concreto contarán con escaleras, rampas y ascensores, y estarán concluidos en un plazo de seis meses. La inversión anunciada para estas obras finales asciende a 28 millones de soles.

El cronograma establecido por Emape señala que el proceso de instalación de los puentes provisionales, de unos 60 metros de largo cada uno, continuará en otros tres puntos de la vía: la calle Doña Elsa, el jirón García García y la calle Los Vicus. En estos sectores ya se realizan excavaciones y preparación del terreno para el armado de las torres de soporte, buscando completar el circuito de pasarelas metálicas en un plazo de 20 días. Mientras tanto, los residentes deben conformarse con una solución parcial. Aunque la presencia de equipos técnicos y maquinaria de alto tonelaje sugiere celeridad, el sentimiento de inseguridad persiste.

Puente Peatonal Provisional Vía Expresa Sur. Foto: Municipalidad de Surco