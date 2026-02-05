Perú

“Improvisación e ineptitud”: Ola de críticas tras la instalación de puentes provisionales en la Vía Expresa Sur

Pese a que la Municipalidad de Lima y Surco presentaron la estructura como un avance, los vecinos denuncian que la obra se inauguró sin medidas mínimas de seguridad y tras la muerte de una adulta mayor

Guardar
Video institucional de la Municipalidad de Surco sobre la instalación del primer puente peatonal provisional en la Vía Expresa Sur, tras la muerte de una persona.

La mañana del 3 de febrero, el montaje del primer puente peatonal provisional en la calle Esteban Cámere, en el distrito de Surco, fue presentado por la Municipalidad Metropolitana de Lima como el inicio de una solución a la crítica falta de conectividad en la Vía Expresa Sur. Sin embargo, lo que para la gestión municipal y la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) representa un avance, para los residentes de la zona es la prueba definitiva de una planificación deficiente e “improvisada” que priorizó el tránsito vehicular sobre la vida del peatón.

A través de las redes sociales, la indignación ciudadana no tardó en opacar las fotografías oficiales del izaje de las estructuras metálicas. El principal reclamo de la comunidad apunta a la inauguración de la Vía Expresa Sur, la cual fue abierta al público en septiembre de 2025 sin puentes, sin iluminación adecuada y sin señalización reglamentaria. Esta carencia transformó la vía rápida en una trampa mortal para quienes, por necesidad, intentan cruzarla a pie diariamente hacia sus centros de labores o estudios.

Etiquetan de improvisación

Los residentes coinciden en que la responsabilidad por la inseguridad vial es compartida entre la MML y la gestión distrital de Surco. “Los puentes definitivos debieron estar listos antes de la ‘inauguración’, así como el alumbrado público que hace medio año no existe. Al poner estructuras provisionales solo se evidencia la improvisación e ineptitud de la Municipalidad de Lima y la de Surco por permitirlo", sentenció un vecino.

Usuarios en red social X
Usuarios en red social X (antes Tiwtter) expresan su rechazo ante los puentes provisionales para la obra Vía Expresa Sur. (Captura de pantalla)

El malestar ciudadano también apunta a Renovación Popular, partido al que pertenece la actual gestión del MML. “Por hacer las cosas rápidas, la gestión de Rafael López Aliaga de la Vía Expresa Sur se olvidó de los peatones que tienen que cruzar, y de la seguridad vial y puentes”, denunció otro usuario, quien recordó que la Municipalidad de Surco ha tenido que “exigir” estas pasarelas recién después de que ocurrieran varios accidentes.

Sin embargo, para otros ciudadanos, la postura de la comuna de Surco resulta contradictoria. Un sector de la población critica que el municipio distrital no haya puesto frenos antes: “‘Exigiendo’ dicen, cuando fueron comparsa y aplauso de una obra que no debió inaugurarse hasta tener un mínimo de seguridad”, reclamó un ciudadano.

“Si bien la obra es competencia de la MML, la responsabilidad por el funcionamiento en su jurisdicción sin medidas mínimas les alcanza (Surco). Tuvo que ocurrir una muerte para que actúen“, lamentó un usuario, haciendo referencia al atropello mortal de la mujer de 66 años que perdió la vida intentando cruzar esta vía que, irónicamente, fue presentada como una solución para la ciudad.

Usuarios en red social X
Usuarios en red social X (antes Tiwtter) expresan su rechazo ante los puentes provisionales para la obra Vía Expresa Sur. (Captura de pantalla)

Seis meses más de espera para obras definitivas

Durante la supervisión de los trabajos, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que estas estructuras temporales cuentan con certificación técnica para garantizar la transitabilidad de niños y adultos. Según detalla la comuna, los puentes definitivos de concreto contarán con escaleras, rampas y ascensores, y estarán concluidos en un plazo de seis meses. La inversión anunciada para estas obras finales asciende a 28 millones de soles.

El cronograma establecido por Emape señala que el proceso de instalación de los puentes provisionales, de unos 60 metros de largo cada uno, continuará en otros tres puntos de la vía: la calle Doña Elsa, el jirón García García y la calle Los Vicus. En estos sectores ya se realizan excavaciones y preparación del terreno para el armado de las torres de soporte, buscando completar el circuito de pasarelas metálicas en un plazo de 20 días. Mientras tanto, los residentes deben conformarse con una solución parcial. Aunque la presencia de equipos técnicos y maquinaria de alto tonelaje sugiere celeridad, el sentimiento de inseguridad persiste.

Puente Peatonal Provisional Vía Expresa
Puente Peatonal Provisional Vía Expresa Sur. Foto: Municipalidad de Surco

Temas Relacionados

Municiaplidad de LimaVía Expresa SurSurcoEmapeMunicipalidad de SurcoRenzo Reggiardoperu-noticias

Más Noticias

JNE confirma que Alejandro Aguinaga vulneró la neutralidad electoral

La resolución ratifica que el legislador utilizó símbolos partidarios en campañas médicas difundidas en redes sociales durante funciones oficiales

JNE confirma que Alejandro Aguinaga

Adiós al papel: pasajeros del Aeropuerto Jorge Chávez solo recibirán comprobantes electrónicos por estos servicios, anuncia SUNAT

Una medida recientemente publicada busca reemplazar los documentos impresos por comprobantes electrónicos, pero solo para servicios específicos. ¿Incluye a la TUUA?

Adiós al papel: pasajeros del

San Marcos: ATU modernizará la Clínica Universitaria UNMSM

La intervención responde tanto a la reparación de daños por las obras del Metro de Lima como a la necesidad de ampliar la capacidad de atención en salud y bienestar para la comunidad universitaria

San Marcos: ATU modernizará la

DT de 2 de Mayo le deja lección a Alianza Lima tras victoria en Copa Libertadores 2026: “No se juega con la camiseta, pudimos hacer más goles”

Eduardo Ledesma destacó que la solidaridad y el juego en equipo fueron determinantes para superar a los ‘blanquiazules’ en el duelo de ida de la primera fase, sin importar la diferencia de presupuesto entre ambos planteles

DT de 2 de Mayo

Desempleo juvenil e informalidad afectan a más del 80% de jóvenes en Lima y Callao: lanzan iniciativa gratuita de becas laborales

El 17% de jóvenes peruanos no estudia ni trabaja y enfrenta un mayor riesgo de exclusión social, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática

Desempleo juvenil e informalidad afectan
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE confirma que Alejandro Aguinaga

JNE confirma que Alejandro Aguinaga vulneró la neutralidad electoral

Miguel del Castillo niega que su renuncia sea por escándalo con la franja: “Mi interés es la precandidatura a Lima”

El contundente descargo de País para Todos ante denuncias por mal uso de franja electoral: “Nunca se ha recibido un sol”

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo

No solo fue Primero la Gente: Nativa recibirá casi 2,5 millones de soles por franja de 6 partidos

ENTRETENIMIENTO

Milo J en Perú: precios

Milo J en Perú: precios de entradas, lugar y todo sobre el concierto del ‘Niño terrible’ en Lima el 17 de abril de 2026

Milo J traslada su concierto en Lima al Estadio Nacional ante la alta demanda de entradas

Milo J: quién es y por qué causa tanto furor su llegada a Lima para dar un concierto

Miguel Arce expone conflicto con Magaly Medina en Latina tras la difusión de audios privados: “Le levantaron el programa”

Lima es la segunda ciudad a nivel mundial que más vistas le dio a BTS en YouTube durante el 2026

DEPORTES

DT de 2 de Mayo

DT de 2 de Mayo le deja lección a Alianza Lima tras victoria en Copa Libertadores 2026: “No se juega con la camiseta, pudimos hacer más goles”

¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar a Fase 2 tras derrota frente 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026?

Pablo Guede increpó a Mr Peet tras derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo: “Cuestionas a un equipo que generó 4 situaciones de gol”

Paolo Guerrero reveló su charla con Federico Girotti tras fallar varios goles en Alianza Lima vs 2 de Mayo: “Le pedí que se concentrara”

Bayern Múnich cede a Felipe Chávez: volante peruano seguirá su carrera en el histórico Colonia de la Bundesliga