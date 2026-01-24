Alcalde de Lima confirma instalación de puentes peatonales provisionales en la Vía Expresa Sur

Obras de la Expresa Grau obligan desvíos en la intersección de Grau y Aviación. (Foto: Agencia Andina)

La Vía Expresa Sur se convirtió en escenario de alarma ciudadana tras registrar su primera víctima por accidente de tránsito, menos de cuatro meses después de su inauguración.

Una mujer de 66 años perdió la vida al intentar cruzar la vía en un tramo sin infraestructura peatonal terminada. El vehículo involucrado desobedeció las indicaciones de los inspectores municipales y avanzó, provocando la tragedia que puso en evidencia las condiciones de riesgo para peatones.

El hecho reactivó las críticas de vecinos, padres de familia y autoridades distritales sobre la falta de medidas de seguridad en la zona. Desde la apertura de la obra, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) declaró en emergencia el tramo, ante la ausencia de los puentes peatonales prometidos y la insuficiente señalización.

Cinco puentes se encuentran en proceso de construcción, pero la entrega está prevista recién para antes de la quincena de marzo, coincidiendo con el inicio de clases escolares.

La regidora Giuliana Calambrogio explicó que los puentes estarán ubicados en puntos críticos: la calle García y García, el colegio Hiram Bingham, el colegio Champagnat, la parroquia San Roque y un espacio solicitado por usuarios frecuentes.

Mientras tanto, la mayoría de peatones cruza la vía a nivel, apoyados por inspectores y equipos de serenazgo, en condiciones que los distritos consideran insuficientes para garantizar la seguridad.

La Municipalidad de Santiago de Surco difundió un comunicado dirigido a Emape y la MML, exigiendo la instalación inmediata de puentes peatonales y la mejora de la señalización.

Mujer falleció atropellada en la Vía Expresa Sur

Puentes provisionales

En respuesta a la emergencia y al reclamo de la Municipalidad de Surco, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó a través de sus redes sociales que se instalarán puentes peatonales provisionales en la Vía Expresa Sur.

De acuerdo a su publicación, la decisión se tomó tras una reunión con el alcalde de Surco, Carlos Bruce, y busca mitigar los riesgos mientras se concluyen las obras definitivas.

“Vengo conversando con mi amigo Carlos Bruce para tomar acción próximamente en el Cerro Centinela y le he anunciado que hoy comenzarán los trabajos de los puentes peatonales provisionales en la Vía Expresa Sur”, publicó Reggiardo en su cuenta de X.

Cerro Centinela

En paralelo, creció la preocupación por la ocupación ilegal de terrenos en el Cerro Centinela, zona considerada área protegida y propiedad de la MML

Según el municipio surcano, la presencia de invasores se ha intensificado en los últimos meses, en particular tras la remoción de paneles publicitarios dañados por el viento, lo que dejó sectores vulnerables y facilitó nuevas ocupaciones.

Las autoridades de Surco insisten en que la Municipalidad de Lima no ha actuado de manera efectiva para frenar el avance de estas ocupaciones, a pesar de los reiterados pedidos de intervención.

A través de un comunicado, se advierte que esta situación representa un riesgo para la seguridad ciudadana y el orden urbano, además de amenazar el valor paisajístico y ambiental de la zona.

Vecinos y autoridades temen que la consolidación de invasiones genere daños irreversibles al entorno natural y provoque un desorden urbano difícil de revertir. Ante ello, la comuna distrital exige una acción urgente y coordinada para recuperar el control del Cerro Centinela.