Perú

Alcalde de Lima confirma instalación de puentes peatonales provisionales en la Vía Expresa Sur

La primera víctima mortal, y los constantes accidentes vehiculares, reavivó los reclamos vecinales y la presión sobre las autoridades para mejorar la ruta

Guardar
Obras de la Expresa Grau
Obras de la Expresa Grau obligan desvíos en la intersección de Grau y Aviación. (Foto: Agencia Andina)

La Vía Expresa Sur se convirtió en escenario de alarma ciudadana tras registrar su primera víctima por accidente de tránsito, menos de cuatro meses después de su inauguración.

Una mujer de 66 años perdió la vida al intentar cruzar la vía en un tramo sin infraestructura peatonal terminada. El vehículo involucrado desobedeció las indicaciones de los inspectores municipales y avanzó, provocando la tragedia que puso en evidencia las condiciones de riesgo para peatones.

El hecho reactivó las críticas de vecinos, padres de familia y autoridades distritales sobre la falta de medidas de seguridad en la zona. Desde la apertura de la obra, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) declaró en emergencia el tramo, ante la ausencia de los puentes peatonales prometidos y la insuficiente señalización.

Cinco puentes se encuentran en proceso de construcción, pero la entrega está prevista recién para antes de la quincena de marzo, coincidiendo con el inicio de clases escolares.

La regidora Giuliana Calambrogio explicó que los puentes estarán ubicados en puntos críticos: la calle García y García, el colegio Hiram Bingham, el colegio Champagnat, la parroquia San Roque y un espacio solicitado por usuarios frecuentes.

Mientras tanto, la mayoría de peatones cruza la vía a nivel, apoyados por inspectores y equipos de serenazgo, en condiciones que los distritos consideran insuficientes para garantizar la seguridad.

La Municipalidad de Santiago de Surco difundió un comunicado dirigido a Emape y la MML, exigiendo la instalación inmediata de puentes peatonales y la mejora de la señalización.

Mujer falleció atropellada en la
Mujer falleció atropellada en la Vía Expresa Sur

Puentes provisionales

En respuesta a la emergencia y al reclamo de la Municipalidad de Surco, el alcalde de LimaRenzo Reggiardo, confirmó a través de sus redes sociales que se instalarán puentes peatonales provisionales en la Vía Expresa Sur.

De acuerdo a su publicación, la decisión se tomó tras una reunión con el alcalde de Surco, Carlos Bruce, y busca mitigar los riesgos mientras se concluyen las obras definitivas.

“Vengo conversando con mi amigo Carlos Bruce para tomar acción próximamente en el Cerro Centinela y le he anunciado que hoy comenzarán los trabajos de los puentes peatonales provisionales en la Vía Expresa Sur”, publicó Reggiardo en su cuenta de X.

Cerro Centinela

En paralelo, creció la preocupación por la ocupación ilegal de terrenos en el Cerro Centinela, zona considerada área protegida y propiedad de la MML

Según el municipio surcano, la presencia de invasores se ha intensificado en los últimos meses, en particular tras la remoción de paneles publicitarios dañados por el viento, lo que dejó sectores vulnerables y facilitó nuevas ocupaciones.

Las autoridades de Surco insisten en que la Municipalidad de Lima no ha actuado de manera efectiva para frenar el avance de estas ocupaciones, a pesar de los reiterados pedidos de intervención.

A través de un comunicado, se advierte que esta situación representa un riesgo para la seguridad ciudadana y el orden urbano, además de amenazar el valor paisajístico y ambiental de la zona.

Vecinos y autoridades temen que la consolidación de invasiones genere daños irreversibles al entorno natural y provoque un desorden urbano difícil de revertir. Ante ello, la comuna distrital exige una acción urgente y coordinada para recuperar el control del Cerro Centinela.

Temas Relacionados

MMLLima MetropolitanaSurcoVía Expresa Surperu-noticias

Más Noticias

Resultados del Gana Diario este 23 de enero

Como cada viernes, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4470

Resultados del Gana Diario este

Álvaro Barco reveló que César Inga podría quedarse en Universitario en el 2026: “Hay un tema personal”

El director deportivo de la ‘U’ destapó los desacuerdos que existen entre el entorno del futbolista y Kansas City de la MLS

Álvaro Barco reveló que César

Adulto mayor droga a un hombre con una gaseosa y roba su vivienda en Miraflores: víctima estuvo seis días inconsciente

Entre los objetos sustraídos durante el robo están celulares, computadoras, tabletas, relojes y documentos personales, además de la apertura de cuentas bancarias a nombre de la víctima

Adulto mayor droga a un

Noche Crema y Tarde Blanquiazul: Gobierno lanza mensaje para pedir respeto y convivencia a hinchas de ambos equipos

El Ejecutivo intensifica su llamado a la calma y lanzan una campaña institucional para evitar enfrentamientos en una jornada histórica para el fútbol nacional

Noche Crema y Tarde Blanquiazul:

Sismo de magnitud 4.2 sacude a Pisco, Ica

A lo largo de su historia, la nación ha enfrentado diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Sismo de magnitud 4.2 sacude
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí solicitó al Congreso

José Jerí solicitó al Congreso autorizar el ingreso de un buque, helicóptero y personal militar de China al Perú

Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema: Junta Nacional de Justicia voto por unanimidad

Condenan a exgobernador de Madre de Dios por sobornar a consejero regional con 20 mil soles

Carlos Jaico y Zully Pinchi quedan fuera definitivamente de la contienda electoral por el Senado

Fernando Rospigliosi: “Ya están voceando nombres para reemplazar a José Jerí, la presidencia se ha convertido en un sorteo semanal”

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani debutará en la

Suheyn Cipriani debutará en la conducción junto a Miguel Arce en reality de citas ‘Esto sí es amor’ por ATV

Mamá de Sergio Peña defiende a su hijo y comparte fuerte mensaje: “Cuando destruyas a alguien, recuerda que se devuelve”

Jefferson Farfán y cómo luce su mall ‘KM 40′ luego de un año de inaugurado: “No hay nadie”

‘Chiquito’ Flores y su lamentable comentario sobre acusación por abuso sexual contra Zambrano, Trauco y Peña: “Si vas a un hotel, es por algo”

Top de las mejores películas de Netflix en Perú

DEPORTES

Álvaro Barco reveló que César

Álvaro Barco reveló que César Inga podría quedarse en Universitario en el 2026: “Hay un tema personal”

Octavio Rivero, delantero de la U. de Chile, confirmó conversaciones con Universitario durante gestiones que no llegaron a buen puerto

Oliver Sonne se perfila como refuerzo del FC Copenhague vía cesión y coincidiría en el plantel con Marcos López

El futuro de Kevin Serna en Boca Juniors pasa por Alianza Lima: la particular decisión motivada por el agente

Cambio en Alianza Lima vs Circolo por adelanto de la Noche Blanquiazul 2026: nueva programación de Latina TV para duelo de la Liga Peruana de Vóley