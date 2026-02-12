Armonía 10, Hermanos Yaipén y José Luis Arroyo ‘El Lobo’ preparan una fiesta inolvidable en San Juan de Lurigancho

Los músicos de Armonía 10, Hermanos Yaipén y José Luis Arroyo ‘El Lobo’ se alistan para su esperado concierto en San Juan de Lurigancho.

La cumbia peruana vivirá una noche histórica el sábado 28 de febrero cuando tres de sus agrupaciones más emblemáticas —Armonía 10, Hermanos Yaipén y José Luis Arroyo ‘El Lobo’ con la Sociedad Privada— se reúnan en el megaevento ‘Te Pone Cumbia’. El espectáculo, que se llevará a cabo en el Parque Zonal Wiracocha de San Juan de Lurigancho, promete más de seis horas de música ininterrumpida celebrando el legado, la diversidad y la energía inigualable del género tropical más querido del país.

Un festival para la historia: tres leyendas de la cumbia en un mismo escenario

La organización de ‘Te Pone Cumbia’, a cargo de Eventop, destaca la importancia de esta reunión: “No es solo un concierto, es un festival que celebra nuestra identidad. Queremos que San Juan de Lurigancho viva una noche segura, llena de ritmo y con la mejor calidad de sonido para disfrutar de los tres exponentes más grandes de nuestra cumbia”.

La cita será a partir de las 6:00 p.m. en el Parque Zonal Wiracocha, uno de los espacios más grandes y emblemáticos del distrito más populoso de Lima. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Quehay.com y la expectativa entre los fanáticos es altísima, pues será una oportunidad única para ver a estas leyendas en un mismo show.

Armonía 10: el regreso triunfal a San Juan de Lurigancho

‘La universidad de la cumbia’, como es conocida Armonía 10 de Piura, regresa a San Juan de Lurigancho tras varios meses de ausencia. La agrupación, con más de 50 años de historia y éxitos como “Cervecero”, “Tu amor fue una mentira” y “Me emborracho por tu amor”, sigue vigente en todo el Perú y el extranjero.

Armonía 10 ha demostrado su capacidad de reinventarse y mantenerse relevante a pesar de los desafíos que enfrenta el circuito musical, incluyendo la preocupación por la seguridad en los conciertos, un tema que la orquesta ha tomado con responsabilidad en sus recientes presentaciones.

La agrupación piurana ha sido ejemplo de resiliencia, presentándose incluso en circunstancias adversas y fortaleciendo la confianza de su público con medidas de resguardo y profesionalismo. Su presencia en ‘Te Pone Cumbia’ será, además de un reencuentro con su fiel audiencia limeña, una muestra del compromiso con la cultura popular y el espectáculo en vivo.

Hermanos Yaipén: celebración y trayectoria en la cumbia nacional

Walter y Javier Yaipén, fundadores de la Orquesta Hermanos Yaipén, llegan al festival en un año especial tras celebrar sus 25 años como agrupación independiente. Nacidos en Monsefú, cuna de la cumbia norteña, los Yaipén han marcado una época con su estilo romántico y sus impecables coreografías. Temas como “Lárgate”, “Necesito un amor” y “A llorar a otra parte” son parte de la banda sonora de varias generaciones de peruanos.

El grupo, que mantiene una estrecha relación con otras agrupaciones emblemáticas como Orquesta Candela, se ha posicionado como un referente de la música tropical y del espectáculo en vivo. Su presencia garantiza una puesta en escena vibrante y un repertorio que invita al baile de principio a fin.

José Luis Arroyo “El Lobo” y la Sociedad Privada: la voz sentimental de Tingo María

El toque amazónico llega de la mano de José Luis Arroyo ‘El Lobo’ y la Sociedad Privada, agrupación que ha conquistado el corazón del Perú con su fusión de cumbia romántica y sabor selvático. Arroyo, originario de Végueta pero adoptado artísticamente por Tingo María, es reconocido como el cantante limeño predilecto de la selva central. Canciones como “Ajena”, “Luciérnaga” y “Te he visto llorar” forman parte del repertorio que lo ha llevado a recorrer todos los rincones del país.

El Lobo representa el esfuerzo y la autenticidad del músico peruano, que a base de trabajo y perseverancia ha conseguido que su música sea parte de la identidad cultural de regiones enteras. Sus conciertos en la selva central son multitudinarios y su carisma en el escenario es garantía de emoción y fiesta.

El festival ‘Te Pone Cumbia’ no solo apuesta por la música, sino también por la experiencia del público. Los organizadores han puesto énfasis en la seguridad y en brindar condiciones óptimas para que familias y amantes de la cumbia disfruten del espectáculo sin preocupaciones.

La presencia de tres de los nombres más importantes del género asegura una velada inolvidable, donde la emoción, la nostalgia y el ritmo se fundirán en una sola celebración. Con la venta de entradas ya disponible y la promesa de un show histórico, el 28 de febrero San Juan de Lurigancho volverá a ser el epicentro de la cumbia peruana.