Romeo Santos y Prince Royce logran primer sold out y abren segunda fecha en Estadio Nacional de Lima. Teleticket

La bachata vive un momento histórico en el Perú. Los íconos Romeo Santos y Prince Royce anunciaron una segunda fecha de concierto en Lima, tras agotar rápidamente las localidades para su primera presentación en el Estadio Nacional.

El nuevo espectáculo se llevará a cabo el 12 de septiembre de 2026, y ha sido confirmado luego de la abrumadora demanda y el fervor mostrado por los fans peruanos.

Un fenómeno de convocatoria: el furor por la bachata en Perú

El anuncio de la gira mundial 'Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026′, que une sobre el mismo escenario al “Rey de la Bachata” y al “Príncipe de la Bachata”, desató desde el primer minuto una ola de entusiasmo en redes sociales y plataformas de venta de entradas.

La primera fecha del show, pactada para el 11 de septiembre, colapsó el sistema de ventas y se convirtió en sold out en tiempo récord, consolidando el poder de convocatoria de ambos artistas en el país.

La respuesta del público no dejó lugar a dudas: miles de mensajes, hashtags y solicitudes de una nueva oportunidad inundaron las redes de la productora y de los propios artistas. Atendiendo al reclamo de los seguidores, la organización decidió abrir una segunda fecha para que más peruanos puedan disfrutar en vivo de un espectáculo sin precedentes en la historia de la bachata en Lima.

Dos noches únicas con los reyes de la bachata

Con la apertura de la segunda fecha, Romeo Santos y Prince Royce prometen dos noches inolvidables en el Estadio Nacional, donde presentarán un repertorio extendido que recorrerá los grandes éxitos de sus carreras y los temas de su reciente colaboración.

Canciones como “Propuesta Indecente”, “Eres Mía”, “Darte un Beso” y otras favoritas del público serán parte del setlist que hará vibrar a miles de asistentes.

La gira “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026” arrancará el 1 de abril en Estados Unidos y viajará por Europa y Latinoamérica, con Perú como una de las paradas más esperadas del recorrido internacional.

Según la productora Tropimusic, el show contará con una producción audiovisual de primer nivel, sistemas de luces de última generación y efectos visuales diseñados para elevar el estándar de los espectáculos en vivo en la capital.

Captura de video cedida por Sony Music Latin que muestra a los cantantes Prince Royce (i) y Romeo Santos (d), durante el video de la canción 'Better Late Than Never'. EFE/Sony Music Latin

Entradas para la segunda fecha: todo lo que debes saber

Las entradas para el concierto del 12 de septiembre ya están disponibles a través de Teleticket, con todos los métodos de pago habilitados y en diversas zonas del Estadio Nacional.

La organización advirtió que, por la magnitud del evento y la complejidad del montaje, no será posible abrir funciones adicionales, por lo que esta segunda fecha representa una última oportunidad para quienes no lograron conseguir su pase en la primera preventa.

La expectativa crece con cada día, y los fanáticos de la bachata ya se preparan para vivir dos noches históricas junto a los máximos exponentes del género. El despliegue tecnológico y artístico promete una experiencia completa, donde la emoción, el romanticismo y la energía se apoderarán del público limeño.

Los precios de las entradas para la segunda fecha de Romeo Santos y Prince Royce. Teleticket

La conexión de Romeo Santos y Prince Royce con el público peruano

Tanto Romeo Santos como Prince Royce han forjado una relación especial con su audiencia en Perú y Latinoamérica. Santos ha sido reconocido por su capacidad para fusionar la bachata tradicional con sonidos urbanos y sus colaboraciones con artistas de distintos géneros, consolidando su figura como referente global. Por su parte, Royce ha sabido conquistar el mercado internacional con baladas románticas y una evolución constante en su estilo musical.

Ambos artistas han batido récords de asistencia en presentaciones anteriores en Lima y han dejado huella con espectáculos de gran producción y cercanía con el público, lo que explica la rápida respuesta ante el anuncio de su regreso conjunto.

Prince Royce y Romeo Santos llega a Lima para brindar un esperado concierto.