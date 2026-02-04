Perú

Romeo Santos regresa a Lima con Prince Royce: fecha, lugar y más detalles

Los artistas confirmaron su única presentación en Perú, donde repasarán sus éxitos y nuevos lanzamientos en una noche que promete marcar la agenda musical del año

Romeo Santos regresa a Lima
Romeo Santos regresa a Lima con Prince Royce para brindar único concierto.

Los máximos exponentes de la bachata a nivel internacional, el cantante estadounidense de origen dominicano Romeo Santos y el artista neoyorquino Prince Royce, confirmaron su llegada a Perú con su gira mundial “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026”.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Romeo Santos y Prince Royce?

Ambos cantantes ofrecerán un único concierto el 11 de septiembre de 2026 en el Estadio Nacional de Lima, según anunció la empresa productora Tropimusic.

Durante la presentación en Lima, Romeo Santos y Prince Royce repasarán los principales éxitos de sus trayectorias y presentarán nuevos temas incluidos en sus recientes producciones discográficas.

Uno de los más destacados es el álbum “BLTN”, que debutó en los primeros lugares de ventas y posicionó el sencillo “Dardos” en los rankings musicales más importantes de Latinoamérica y España. Según cifras aportadas por El Comercio, el disco recibió certificación de Disco de Oro en España y su tema principal se mantiene entre los más reproducidos en plataformas digitales como Spotify.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La preventa de entradas para el espectáculo comenzará los días 10 y 11 de febrero, a través de la plataforma Teleticket, con acceso desde las 10:00 a. m. y la posibilidad de compra con cualquier medio de pago. El evento contará con una infraestructura audiovisual diseñada exclusivamente para la gira, lo que impedirá la repetición del show en otra ciudad del país.

Romeo Santos, conocido como “El Rey de la Bachata” y apodado también “El Chico de las Poesías”, regresa a Lima tras batir récords de asistencia en sus presentaciones anteriores. El artista se convirtió en el único en realizar cinco conciertos totalmente agotados durante un solo año en Perú, incluyendo varias funciones en el Estadio Nacional y una fecha con localidades agotadas en Arequipa. Estas cifras consolidan su impacto en el público peruano y su vigencia en la industria musical latinoamericana.

Su última visita en Lima
Su última visita en Lima logró sold outs en sus presentaciones. (Crédito: Manuel Vélez)

Prince Royce, catalogado como “El Príncipe de la Bachata”, suma a su carrera un Récord Guinness por su sencillo “Carita de Inocente”, que se mantuvo 29 semanas consecutivas en el primer puesto del Billboard Tropical Airplay.

Royce ha sido galardonado con Premios Lo Nuestro, Billboard de la Música Latina y cuenta con varias nominaciones al Latin Grammy. La ciudad de Nueva York, además, le ha dedicado un día oficial en reconocimiento a su trayectoria y aportes al género.

Prince Royce llegará a Lima
Prince Royce llegará a Lima con Romeo Santos. (Foto AP/John Locher, archivo)

“Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026” comenzará el 1 de abril en Estados Unidos, recorrerá Europa y llegará a diversos países de Latinoamérica. Perú será uno de los destinos privilegiados de una gira que, según la productora Tropimusic, promete un despliegue tecnológico y artístico de alto nivel. El montaje incluye sistemas de luces, sonido y efectos visuales que elevarán el estándar de los espectáculos en vivo en la capital peruana.

El espectáculo del 11 de septiembre ha generado gran expectativa entre los fanáticos peruanos de la bachata. La organización advirtió que la magnitud del evento y la infraestructura exclusiva impiden que se realicen funciones adicionales, por lo que se trata de una oportunidad única para presenciar en directo a los máximos exponentes del género.

Ambos artistas han cultivado un vínculo especial con el público latinoamericano. Romeo Santos ha sido reconocido por su capacidad para fusionar la bachata tradicional con influencias urbanas y por sus colaboraciones con figuras de distintos géneros musicales. Por su parte, Prince Royce ha consolidado su presencia en la escena internacional con baladas populares y una evolución constante en su estilo.

Prince Royce y Romeo Santos
Prince Royce y Romeo Santos llegan a Lima en septiembre. EFE/Sony Music Latin

