Precio de Entradas, link y desde cuándo comprar boletos para el concierto de Prince Royce y Romeo Santos en Lima

Prince Royce y Romeo Santos llega a Lima para brindar un esperado concierto.

El anuncio de la llegada a Lima de Prince Royce y Romeo Santos, dos de los máximos exponentes de la bachata internacional, provocó una rápida reacción entre los fanáticos peruanos, quienes buscan asegurar su presencia en el concierto único que ambos ofrecerán el 11 de septiembre de 2026 en el Estadio Nacional.

La preventa de entradas para el espectáculo comenzará los días 10 y 11 de febrero a las 10:00 a. m., a través de la plataforma Teleticket, y permitirá la compra con cualquier medio de pago.

La empresa productora Tropimusic detalló que la presentación marcará el paso de la gira mundial “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026” por Perú, y resaltó que el evento contará con una infraestructura audiovisual exclusiva que no se replicará en otras ciudades del país.

La organización eligió el Estadio Nacional para garantizar capacidad y condiciones técnicas acordes al despliegue tecnológico requerido por el espectáculo.

Prince Royce, conocido como “El Príncipe de la Bachata”, y Romeo Santos, apodado “El Rey de la Bachata”, repasarán durante el show los temas más emblemáticos de sus trayectorias y presentarán nuevas producciones, entre ellas el álbum “BLTN”.

Romeo Santos regresa a Lima con Prince Royce para brindar único concierto.

Esta producción debutó en los primeros lugares de ventas y posicionó el sencillo “Dardos” entre los temas más reproducidos en plataformas digitales como Spotify, de acuerdo con cifras citadas por El Comercio. El disco recibió certificación de Disco de Oro en España y mantiene una alta rotación en rankings musicales de Latinoamérica.

Link y cómo para comprar

La venta de entradas se realizará exclusivamente en la web oficial de Teleticket (https://www.teleticket.com.pe/), donde los usuarios podrán acceder desde las 10:00 a. m. del 10 y 11 de febrero.

El procedimiento para adquirir los boletos contempla varios pasos:

Ingresa a la web oficial de Teleticket (www.teleticket.com.pe) desde las 10:00 a. m. del 10 y 11 de febrero. Busca el evento y selecciona la zona de tu preferencia. ‘Mejor tarde que nunca de Romeo Santos y Prince Royce’ y selecciona la zona de tu preferencia. Elige la cantidad de entradas. Recuerda que puedes acceder al descuento con cualquier medio de pago. Completa tus datos personales y realiza el pago online de manera segura. Guarda tu comprobante y espera la confirmación electrónica. Recuerda que la demanda será alta, por lo que se recomienda estar conectado antes de la hora de inicio.

La productora Tropimusic advirtió que la demanda será considerable, dado que la magnitud del evento y el montaje exclusivo impiden la programación de funciones adicionales. Esto convierte la fecha del 11 de septiembre en una oportunidad única para presenciar en directo a los dos grandes referentes de la bachata en un escenario emblemático de Lima.

Romeo Santos ostenta el récord de cinco presentaciones agotadas en un solo año en Perú, incluidas múltiples funciones en el Estadio Nacional y una fecha con localidades agotadas en Arequipa.

Romeo Santos y Prince Royce anuncian su gira 'Mejor tarde que nunca'. EFE/Sony Music Latin

Prince Royce, por su parte, suma a su trayectoria un Récord Guinness por el sencillo “Carita de Inocente”, que se mantuvo 29 semanas consecutivas en el primer puesto del Billboard Tropical Airplay. El artista ha sido galardonado con Premios Lo Nuestro y Premios Billboard de la Música Latina, además de acumular varias nominaciones al Latin Grammy. Según El Comercio, la ciudad de Nueva York le dedicó un día oficial en reconocimiento a su aporte al género bachata.

¿Cuánto cuestan las entradas?

PREVENTA. Cualquier medio de pago. Válido del 1/07/26 hasta el 11/07/26y/o agotar stock

Platinum: S/ 604.00

Super VIP: S/ 517.00

VIP: S/ 346.00

Oriente: S/ 517.00

Occidente: S/ 517.00

Norte: S/ 169.00

PRECIO FULL. Cualquier medio de pago. Válido una vez agotado el stock de preventa al 12/07/26hasta el 11/09/26y/o agotar stock

Platinum: S/ 695.00

Super VIP: S/ 595.00

VIP: S/ 399.00

Oriente: S/ 595.00

Occidente: S/ 595.00

Norte: S/ 194.00

CONADIS. Válido del 1/07/26 hasta el 11/09/26y/o agotar stock

Occidente: S/ 491.00

Precio de entradas para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce.

La gira “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026” comenzó el 1 de abril en Estados Unidos, recorrerá países de Europa y América Latina, y prevé un despliegue escénico con sistemas de luces, sonido y efectos visuales que elevarán el estándar de los conciertos en la región. La productora Tropimusic remarcó que el montaje fue diseñado especialmente para Lima, lo que refuerza el carácter exclusivo del show en territorio peruano.