Paula Arias sorprende y niega romance con Jhair Sala pese a gestos cariñosos en redes sociales: “No me apetece”

Aunque hace poco negaba estar interesada en una relación, las pruebas demuestran lo contrario. 'América Hoy' mostró los mensajes y fotos que confirmarían el romance entre la cantante Paula Arias y el músico Jahir Sala. América TV / América Hoy

La vida sentimental de Paula Arias, líder de Son Tentación, vuelve a captar la atención mediática tras la revelación de imágenes que la muestran en actitud cercana con el productor musical peruano Jhair Sala, quien reside en Nueva York. Aunque en las últimas semanas la cantante insistió en que no se encuentra en una relación, los gestos públicos, los mensajes cariñosos y la complicidad captada en redes sociales alimentan los rumores sobre un presunto nuevo romance.

Un galán con trayectoria y señales de complicidad

El nombre de Jhair Sala comenzó a sonar con fuerza luego de que el pódcast de espectáculos ‘Q’ BOCHINCHE!’, conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre, revelara una fotografía donde Paula Arias y el productor aparecen abrazados y sonrientes frente a un espejo. Lejos de tratarse de una simple foto de amistad, la imagen fue presentada como una exclusiva que evidenciaría algo más entre ambos.

Jhair Sala no es ajeno al mundo artístico. Percusionista y productor musical, cuenta con una nominación a dos premios Grammy y suma una carrera en ascenso en la industria, trabajando tanto en Nueva York como en Latinoamérica. En los últimos meses, además de su cercanía sentimental con Arias, ha sido clave en la producción musical de Son Tentación, colaborando en la reciente canción de la orquesta junto a Wilemer Lozano e incluso apareciendo en el videoclip.

Un detalle que llamó la atención de los seguidores fue un mensaje que Sala le dedicó a Arias antes de una presentación: “Amor, que tengas el mejor de los conciertos!!! Paula Arias”, escribió, reforzando la idea de que el vínculo va más allá de lo profesional. La palabra “amor” y el tono del mensaje alimentaron las especulaciones, sobre todo porque fue compartido en historias de Instagram en diciembre de 2025, cerca de una cena que habría tenido tintes románticos.

Samuel Suárez se muestra sorprendido al descubrir que la cantante Paula Arias tiene un nuevo amor, a pesar de que siempre defendió su soltería. El periodista de espectáculos comparte su conversación con el nuevo galán, Jhair Sala. Youtube QTV / Sin que decir

Paula Arias: firme en negar una relación sentimental

A pesar de las señales y la evidente complicidad, Paula Arias fue clara hace solo unos días cuando fue consultada sobre su situación sentimental en el programa ‘América Hoy’. La cantante descartó estar en pareja y dijo no sentirse lista para iniciar una relación: “Hoy por hoy como para yo llamar a alguien una pareja tiene que pasar muchísimas cosas y tienen que demostrarlo al 100%. Pero no, no me apetece en estos momentos”, declaró.

Esta postura se mantuvo incluso después de que Jhair Sala la “oficializara” de manera indirecta a través de mensajes públicos y fotos juntos. Según los comentarios en el pódcast ‘Q’ BOCHINCHE!’, la negativa de Paula habría sorprendido al entorno de ambos, especialmente porque la relación y los intercambios cariñosos en redes apuntaban a un acercamiento más serio.

La artista explicó que, para volver a confiar en una pareja, debe sentir una entrega y una demostración de compromiso que, por ahora, no ha encontrado.

Los rumores sobre el presunto romance no son nuevos. En noviembre de 2025, durante un concierto, Paula Arias le dedicó un beso volado a Jhair Sala, gesto que fue captado por asistentes y rápidamente circuló en redes. Además, la presencia de Sala en la producción musical más reciente de la orquesta y en el videoclip fue vista como una señal de que la relación profesional podría haber evolucionado a lo personal.

Los conductores de programas de espectáculos han señalado que la relación entre ambos podría tener varios meses de desarrollo, aunque Arias prefiere mantener la discreción y no oficializar nada ante el público hasta estar completamente segura.

La cantante Paula Arias se encuentra en el ojo de la tormenta tras la publicación de una foto por parte de su aparente nuevo novio, Jhair Sala. Sin embargo, la imagen fue eliminada poco después, generando especulaciones. TikTok @riclatorrez

¿Una relación en pausa o una estrategia de discreción?

La postura de Paula Arias de negar una relación podría responder tanto a una decisión personal de proteger su privacidad como a una etapa de cautela tras experiencias pasadas. La cantante ha sido muy reservada tras sus anteriores vínculos sentimentales y ha aprendido a manejar la exposición mediática con mayor prudencia.

Mientras tanto, la reacción de Jhair Sala ha sido la de mostrar apoyo incondicional tanto en lo personal como en lo profesional, acompañando a Arias en eventos y celebraciones, y colaborando activamente en sus proyectos musicales.

El romance entre Paula Arias y Jhair Sala ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde los seguidores de la cantante se dividen entre quienes celebran la posibilidad de un nuevo amor y quienes piden paciencia antes de sacar conclusiones. Muchos resaltan que Arias merece una relación estable y sincera, mientras otros señalan la importancia de priorizar el crecimiento personal y profesional antes de cualquier compromiso sentimental.

Por ahora, ni Paula Arias ni Jhair Sala han confirmado oficialmente una relación, pero los gestos, mensajes y la química evidente en redes sociales mantienen viva la expectativa de los fans.