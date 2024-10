Paula Arias habla de su situación sentimental tras rumores con Hernán Sifuentes: “Cuando amo lo entrego todo”

Paula Arias no hace caso a rumores y aclara que está enfocada en su carrera musical.

La salsera peruana Paula Arias, líder de la orquesta Son Tentación, ha sido el centro de atención mediática tras los rumores que la vinculan sentimentalmente con el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes. Sin embargo, la cantante no dudó en ser enfática en aclarar su situación sentimental, afirmando que se encuentra soltera y totalmente enfocada en su familia y su carrera.

“Cuando amo, lo entrego todo, pero ahora mi prioridad es mi trabajo y mis hijos. Thiago, Brianna y Flavia son mi vida entera, y estoy feliz de cumplir sus sueños y metas. Mi hogar está primero que todo”, comentó la salsera, quien ha dejado claro que, por el momento, el amor no está entre sus prioridades.

No es la primera vez que Paula Arias se preocupa en aclarar su soltería frente a los rumores que la vinculan con Hernán Sifuentes, especialmente después de las declaraciones de Janet Barboza en el programa ‘América Hoy’, donde insinuaba que la cantante y el alcalde fueron vistos juntos en el Hard Rock Café. Ante estas especulaciones, Paula Arias no tardó en responder, asegurando que no tiene nada que ocultar.

“Estoy soltera y, si se da una oportunidad en el amor, no tengo nada que ocultar”, afirmó, en aquella ocasión, la intérprete de éxitos como ‘Soltera.com’ y ‘La que mande’. A pesar de las continuas especulaciones, Arias mantiene una postura firme y serena frente a estos rumores. “La verdad, ya no me tomo la molestia de aclarar nada, mejor me río. Siempre habrá alguien que me vincule con otra persona, pero yo estoy tranquila y enfocada en mi trabajo y en mis hijos”, agregó, restando importancia a los comentarios sobre su vida personal.

Sobre las menciones al pasado de Hernán Sifuentes, quien anteriormente fue relacionado con la actriz Vanessa Terkes, la cantante dejó claro que eso es parte de la vida personal del alcalde y que no tiene relevancia para ella. “Eso ya es su vida personal”, comentó sin darle mayor trascendencia.

Paula Arias, quien se encuentra liderando la exitosa orquesta de salsa Son Tentación, también habló sobre los nuevos proyectos musicales en los que está trabajando. Recientemente, estuvo en la República Dominicana para participar en los Premios Heat, donde compartió escenario con grandes exponentes de la música internacional.

“Es un sueño hecho realidad estar aquí, compartiendo escenario con grandes artistas internacionales. Esta semana ha sido de mucho trabajo y dedicación; tenía la playa a solo 25 pasos, pero ni siquiera me mojé los pies porque estábamos grabando el disco con Master Chris”, declaró emocionada.

Además, la cantante anunció que la orquesta está preparando el lanzamiento de un nuevo tema musical en el próximo mes, una noticia que ha generado gran expectativa entre sus seguidores. “Estamos emocionados por lo que se viene con Son Tentación, pronto lanzaremos un nuevo sencillo que, estoy segura, les va a encantar”, afirmó.

Además, la artista se prepara para participar en la Segunda edición de la Feria del Chancho en Huaral, un evento que promete ser un éxito con su presentación y la de otras figuras de la música peruana. Se llevará a cabo del 18 al 20 de octubre. La salsera se presentará el 19 de octubre con su orquesta Son Tentación, ofreciendo lo mejor de su repertorio, que incluye sus más grandes éxitos.

“Estoy feliz de regresar a Huaral para presentar nuestro último éxito: Son de Amores. Vamos a poner a bailar a toda la familia huaralina”, dijo la artista, quien también se mostró entusiasmada por la oportunidad de compartir escenario con la reconocida cantante criolla Lucía de la Cruz, quien actuará el 20 de octubre. La feria contará con más de 30 stands corporativos, un patio de comidas con especialidades como el chancho al palo, zona de bebidas, juegos inflables para los niños, y un amplio escenario para los espectáculos.

