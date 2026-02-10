Milagros Jáuregui niega haber expuesto a menores víctimas de violencia sexual y agradece respaldo de iglesia evangélica

La congresista peruana Milagros Jáuregui rechazó las acusaciones de haber expuesto públicamente a niñas víctimas de violencia sexual y de promover la maternidad forzada en el albergue 'La Casa del Padre’, centro de acogida vinculado a su entorno familiar que se ha visto envuelto en una polémica en las últimas horas por presuntamente vulnerar los derechos de menores.

En una entrevista concedida a Bethel Noticias, la parlamentaria afirmó que no tiene competencia legal para decidir sobre abortos terapéuticos, negó un uso político del caso con miras a las Elecciones 2026 y sostuvo que las imágenes difundidas en redes sociales corresponden a un evento privado de carácter religioso, difundido fuera de contexto.

“No es mi competencia”

Jáuregui señaló que las menores que llegan al centro lo hacen con embarazos avanzados o incluso con sus hijos ya nacidos, tras ser derivadas por instancias del Estado, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP):

“Llegan con siete u ocho meses de embarazo, y muchas llegan ya con sus bebitos en brazos”, declaró. Según explicó, los Centros de Acogida Residencial (CAR) no tienen facultad para decidir sobre la interrupción o continuidad de un embarazo. “El aborto terapéutico no lo decide una casa hogar. Eso lo determina una junta médica y el Estado. Las niñas están bajo tutela del Estado, no bajo mi tutela”, indicó.

La congresista añadió que el rol del albergue se limita a brindar cuidado, alimentación, educación y contención a adolescentes embarazadas derivadas oficialmente.

En paralelo, la congresista afronta una denuncia penal por presunta afectación psicológica a las menores, relacionada con la difusión de imágenes y mensajes del albergue, hechos que habrían implicado una posible revictimización y vulneración de derechos, por lo que se solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación preliminar y evaluar las condiciones del centro de acogida.

Sobre la foto de víctimas expuestas

En relación con las imágenes que se viralizaron —en las que se observa a niñas uniformadas cargando a sus hijos— Jáuregui sostuvo que ella no las publicó y que dejó de dirigir el albergue hace cinco años. “Yo entregué el hogar a una asociación”, sostuvo desligándose de responsabilidad por la difusión de fotografías de menores en redes sociales.

Indicó que las fotografías habrían sido publicadas en las redes sociales del propio albergue y posteriormente eliminadas. Asimismo, aseguró que el contexto fue tergiversado. “Fue un acto privado. Ellas estaban cantando en un coro, como parte de una celebración interna. Luego mi esposo oró por ellas y las bendijo. No hubo nada público ni político”, señaló.

Milagros Jáuregui ha sido denunciada penalmente tras admitir que su refugio obliga a niñas víctimas de violación a ser madres. Foto: Composición Infobae

Frente a las críticas que calificaron al albergue como una “secta”, la congresista respondió que se trató de una actividad artística y religiosa habitual. “En un coro todos nos vestimos igual”, afirmó.

Jáuregui también rechazó que el caso haya sido utilizado con fines electorales. “Jamás he usado a esas niñas para fines políticos. Ni siquiera expongo a mi familia. Esto no tiene nada que ver con las elecciones”, dijo, entre risas, al ser consultada sobre una presunta estrategia de cara al 2026.

Jáuregui ratifica que “la mayor víctima es el bebé”

En cuanto a sus declaraciones previas, donde señaló que “la mayor víctima es el bebé”, la parlamentaria se ratificó y explicó: “La víctima es la adolescente y el agresor es el violador. Pero en medio de ese cuadro hay un bebé totalmente indefenso. No puedo retractarme de eso”.

La declaración de la parlamentaria se dio en respuesta a las denuncias de diversos colectivos y organizaciones de derechos humanos que cuestionaran esa afirmación por considerar que minimiza la violencia sexual sufrida por niñas y adolescentes y refuerza un enfoque de maternidad forzada.

Recibe apoyo de iglesias evangélicas

En diálogo con Bethel Noticias, la congresista Milagros Jáuregui reveló que, en medio de la polémica, solo recibió el respaldo directo de dos congresistas de su bancada: Alejandro Muñante y José Cueto. “Esas son las dos personas que me han escrito y de verdad que han sido un bálsamo para mi vida”, expresó.

Consultada sobre el comunicado emitido por Renovación Popular, partido al que pertenece, en el que se expresa desaprobación por la presunta exposición de menores víctimas de abuso sexual, la parlamentaria no emitió opinión ni brindó reacción alguna.

Un comunicado oficial del Movimiento Misionero Mundial (MMM) de Perú expresa su respaldo a la congresista Milagros Jáuregui frente a campañas de presunto hostigamiento

Posteriormente, a través de sus redes sociales, Jáuregui manifestó su agradecimiento a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial (MMM), cuya Junta Nacional de Oficiales difundió un comunicado en el que expresa su respaldo a la parlamentaria calificando de "valiente, perseverante y abnegada labor legislativa” su gestión en el Congreso.