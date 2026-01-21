“Ver a mi madre afectada fue el punto de quiebre”: José Jerí explica ante el Congreso por qué decidió aclarar el caso

José Jerí se presentó ante la Comisión de Fiscalización para responder por videos de visitas a locales privados.

La presentación del presidente José Jerí ante la Comisión de Fiscalización del Congreso se produjo en un contexto de cuestionamientos públicos por la difusión de registros audiovisuales vinculados a visitas a establecimientos privados. La sesión, convocada para recibir su manifestación, reunió a congresistas, asesores y medios de comunicación atentos a cada palabra del mandatario.

Durante su intervención inicial, Jerí expuso su versión sobre los hechos y rechazó cualquier conducta irregular. Sin embargo, uno de los momentos centrales de su discurso no estuvo vinculado a detalles administrativos ni a procedimientos oficiales, sino a una motivación personal que, según indicó, influyó de manera decisiva en su decisión de acudir al Parlamento.

El presidente relató que la difusión del primer video generó preocupación en su entorno familiar. La reacción de su madre, visiblemente afectada por la información que circulaba, marcó un punto de inflexión en su actitud frente a la controversia. Ese episodio personal quedó incorporado al debate político desarrollado en la comisión.

La referencia a la madre en la exposición presidencial

Ante el presidente del Congreso y los integrantes de la Comisión de Fiscalización, José Jerí explicó que, desde el inicio, percibió una intención detrás de la difusión de los videos. “Desde la difusión del primer material audiovisual, advertí que existía una intencionalidad detrás de estos hechos”, señaló en su declaración.

No obstante, aclaró que solo comprendió la magnitud del asunto cuando observó el impacto en su madre. “Ver a mi madre profundamente preocupada, afectada por la información que circulaba, me hizo comprender que esto trascendía el ámbito político y mediático”, afirmó. En ese momento, el mandatario vinculó la investigación parlamentaria con una afectación directa a su entorno más cercano.

El presidente sostuvo que su presencia en la comisión no responde únicamente a un acto formal de defensa. “No solo estoy aquí para ejercer mi derecho al descargo, sino también para conocer quiénes están detrás de estas acciones y cuál ha sido su verdadero propósito”, expresó, aludiendo a una posible estrategia para perjudicarlo.

En la parte final de su intervención inicial, Jerí profundizó en el episodio familiar. Según relató, la preocupación de su madre, acompañada de lágrimas, modificó su percepción de la controversia. “Cuando uno ve a su madre preocupada, con lágrimas en los ojos, la realidad cambia y la acción debe cambiar”, dijo ante los congresistas.

Para el mandatario, ese momento personal evidenció que la difusión de los videos no solo afecta su imagen pública. “Porque cuando se afecta no solo al presidente, sino a su entorno familiar, resulta indispensable que la verdad se esclarezca en su totalidad”, manifestó, reforzando la necesidad de una investigación completa.

El presidente insistió en que la situación supera el debate mediático y político, al involucrar a personas ajenas a la función pública. En su discurso, la figura materna apareció como símbolo de ese impacto colateral que, según su versión, no se considera al momento de emitir juicios públicos.

Reacciones desde la Comisión de Fiscalización

La congresista Flor Pablo rechazó que el mandatario use las elecciones como argumento y afirmó que está en juego el honor del país. | Congreso TV

La mención a la madre del presidente generó respuestas inmediatas en la comisión. La congresista Flor Pablo rechazó que el mandatario utilice ese argumento en el marco de la fiscalización parlamentaria y cuestionó el enfoque de su defensa.

“Yo lamento mucho que su madre esté pasando por esa situación”, expresó la legisladora, antes de señalar que el debate debe centrarse en presuntos indicios de tráfico de influencias y corrupción. Desde su intervención, sostuvo que se encuentra en juego “la moral de un país” y no una situación personal del jefe de Estado.

Flor Pablo también rechazó que el presidente invoque riesgos electorales como parte de su defensa y afirmó que existen contradicciones en sus versiones públicas. A su juicio, el uso de un relato personal no responde a las exigencias de transparencia que demanda la función presidencial.

El impacto del relato personal en el debate político

El presidente peruano, José Jeri, testifica ante una comisión del Congreso para abordar reuniones no reveladas con un empresario chino, un caso que ha intensificado el escrutinio sobre la transparencia y la rendición de cuentas de su gobierno, en Lima, Perú, el 21 de enero de 2026. REUTERS/Gerardo Marín

A lo largo de la sesión, el llanto de la madre del presidente se mantuvo como uno de los elementos más sensibles del intercambio. Mientras Jerí lo presentó como la razón principal para exigir que se identifique a los responsables de la difusión de los videos, algunos congresistas consideraron que ese enfoque no responde al objeto de la investigación.

El mandatario reiteró que no mintió al país y negó cualquier acto irregular. Defendió su derecho a llevar a cabo actividades privadas y sostuvo que la difusión progresiva de los registros responde a una intención premeditada. En ese contexto, volvió a señalar que su familia enfrenta las consecuencias de la exposición pública sin participar en la controversia.

La sesión avanzó entre interrupciones, llamados al orden y cruces verbales. En medio de ese escenario, la imagen de una madre afectada por la situación política de su hijo quedó incorporada al debate parlamentario, como uno de los pasajes más comentados de la presentación presidencial ante la Comisión de Fiscalización.