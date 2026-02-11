Perú

Balacera en Gamarra: Un muerto y un herido dejó ataque de sicarios cerca a la estación del Metro de Lima

Dos sujetos en motocicleta dispararon hasta en tres ocasiones contra la víctima en los exteriores de la estación Gamarra, en La Victoria

Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles 11 de febrero en los exteriores de la estación Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima, ubicada en la avenida Hipólito Unanue, a pocos metros del emporio comercial de Gamarra, en el distrito limeño de La Victoria.

De acuerdo con información preliminar dada por el noticiero Buenos Días Perú, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta lineal dispararon contra la víctima en al menos tres ocasiones, provocando su muerte en el acto. En la escena del crimen, los agentes hallaron al menos tres casquillos de bala.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales de la comisaría de Apolo y peritos de criminalística, quienes cercaron la zona e iniciaron las diligencias para esclarecer el ataque.

A raíz del tiroteo, un comerciante resultó herido por una bala perdida mientras trabajaba en los alrededores. La mujer fue trasladada de emergencia a un centro de salud cercano, ya que el proyectil impactó en una de sus extremidades; su estado está siendo evaluado por el personal médico.

Agentes policiales acordonan la zona
Agentes policiales acordonan la zona comercial de Gamarra en La Victoria, donde se reportó un asesinato a consecuencia de una violenta balacera.

En la parte superior del cruce donde ocurrió el asesinato funciona una cámara de videovigilancia de 360 grados de la Municipalidad de La Victoria. Las imágenes obtenidas serán clave para identificar a los responsables y reconstruir la secuencia del ataque.

Vecinos y comerciantes de la zona manifestaron su indignación ante la creciente inseguridad. Un residente afirmó que la víctima era una persona trabajadora, conocida en el sector, que iniciaba su jornada desde horas tempranas. Además, cuestionó la ausencia de medidas eficaces contra la delincuencia y exigió mayor presencia policial y acciones concretas de las autoridades.

“Mientras los congresistas crean leyes a su favor, el Perú día a día se desangra. Mira, ya entraron a Gamarra. ¿Ahora qué se espera? ¿Mañana será un empresario, alguien que tiene un local en un edificio en Gamarra? ¿Dónde está la policía a estas horas? ¿Quién supervisa a los policías en las comisarías?”, cuestionó un testigo del hecho.

Este nuevo episodio de violencia se registra en un contexto de anuncios oficiales sobre futuros planes para reforzar la seguridad ciudadana, lo que ha incrementado los cuestionamientos entre los vecinos, quienes exigen respuestas inmediatas ante la ola de criminalidad que afecta la principal zona comercial del país.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha activado la línea 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP), un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas para reportar casos de extorsión y recibir apoyo inmediato. Esta línea está integrada con la Central de Emergencias 105, lo que facilita a los ciudadanos enviar pruebas como audios y videos al hacer su denuncia.

Los ciudadanos también pueden contactar los siguientes números para reportar extorsiones:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para denuncias de extorsión.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias específicas de extorsión.
  • Comisarías: Oficinas de denuncia en cada distrito.
  • Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia disponibles:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116
  • Centro de Emergencia Mujer: 100
  • SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencias): 106

