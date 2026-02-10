Mototaxista es asesinado a balazos en SJL: era su primer día de trabajo y deja cuatro menores en orfandad

Un mototaxista de 32 años fue asesinado a balazos por un sicario en San Juan de Lurigancho. La víctima, padre de tres hijos y con su pareja esperando un cuarto, fue atacada mientras trabajaba. La policía y peritos de criminalística investigan la escena del crimen. | Video: Latina

Un nuevo episodio de violencia enluta a una familia y expone la inseguridad ciudadana que no cesa en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL). La tarde del lunes, un mototaxista fue asesinado con al menos cinco disparos por un presunto sicario en las inmediaciones del paradero 8 de Huáscar, a pocos metros del parque San Blas.

El crimen se produjo cerca de las 16:00, cuando la víctima había llegado para dejar pasajeros. Tras el descenso de estos, un hombre se acercó caminando a la mototaxi, extrajo un arma de fuego y disparó directamente contra el conductor. El agresor huyó a pie en dirección desconocida, según registraron cámaras de seguridad de la zona.

Carlos Murguía Blanco, de 32 años, padre de tres hijos, fue identificado como la víctima. Su pareja, embarazada y a la espera de su cuarto hijo, llegó minutos después al lugar. Según señaló a los medios como Latina, Murguía Blanco era el principal sustento del hogar y no tenía problemas conocidos ni había recibido amenazas previas. El día de su asesinato, era su primer día de trabajo como mototaxista porque antes laboraba en una obra de construcción.

Peritos de criminalísticas recogen evidencia en el lugar del asesinato a un mototaxista en SJL | Foto captura: Latina Noticias

Se conoció también que uno de los disparos dirigidos al padre de familia, atravesó la luna de una vivienda cercana e ingresó al interior del domicilio, poniendo en riesgo la vida de otros ocupantes.

Peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público arribaron entre 20 y 30 minutos después para iniciar las diligencias y el levantamiento del cuerpo. La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones para determinar el móvil del crimen y la identidad del responsable.

Vecinos manifestaron temor ante posibles represalias, lo que ha generado resistencia a compartir imágenes de cámaras de seguridad, pese a la presencia de varios dispositivos de videovigilancia en la zona. Indicaron que no es la primera vez que ocurre un asesinato de estas características en el área.

Asesinatos no cesan pese a estado de emergencia

San Juan de Lurigancho permanece en estado de emergencia, aunque los residentes afirman que la criminalidad persiste y va en aumento.

Hace una semana, en este mismo distrito, se conoció sobre el asesinato a otro mototaxista identificado como Roberto Carlos Flores Gonzales, de 54 años. La víctima había sido interceptada cuando esperaba pasajeros en el cruce de la avenida Santa Rosa con la cuadra 7 del jirón Minerales.

Flores Gonzáles recibió varios disparos de parte de un desconocido que vestía una capucha blanca, quien terminado su propósito, huyó de la escena a pie. El hecho fue captado por una cámara de seguridad.

Cerca de la víctima se encontraba otro mototaxista quien corrió a prestar ayuda, pero lamentablemente la víctima llegó sin vida al hospital al que fue llevado.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha activado la línea 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP), un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas para reportar casos de extorsión y recibir apoyo inmediato. Esta línea está integrada con la Central de Emergencias 105, lo que facilita a los ciudadanos enviar pruebas como audios y videos al hacer su denuncia.

Los ciudadanos también pueden contactar los siguientes números para reportar extorsiones:

Línea 1818 : Teléfono de emergencia para denuncias de extorsión.

Celular 942841978 : Contacto directo para denuncias específicas de extorsión.

Comisarías: Oficinas de denuncia en cada distrito.

Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia disponibles:

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú : 116

Centro de Emergencia Mujer : 100

SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencias): 106