Perú

Mototaxista es asesinado a balazos en SJL: era su primer día de trabajo y deja cuatro menores en orfandad

El crimen ocurrió a plena luz del día en el paradero 8 de Huáscar, a pocos metros del parque San Blas

Guardar
Un mototaxista de 32 años fue asesinado a balazos por un sicario en San Juan de Lurigancho. La víctima, padre de tres hijos y con su pareja esperando un cuarto, fue atacada mientras trabajaba. La policía y peritos de criminalística investigan la escena del crimen. | Video: Latina

Un nuevo episodio de violencia enluta a una familia y expone la inseguridad ciudadana que no cesa en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL). La tarde del lunes, un mototaxista fue asesinado con al menos cinco disparos por un presunto sicario en las inmediaciones del paradero 8 de Huáscar, a pocos metros del parque San Blas.

El crimen se produjo cerca de las 16:00, cuando la víctima había llegado para dejar pasajeros. Tras el descenso de estos, un hombre se acercó caminando a la mototaxi, extrajo un arma de fuego y disparó directamente contra el conductor. El agresor huyó a pie en dirección desconocida, según registraron cámaras de seguridad de la zona.

Carlos Murguía Blanco, de 32 años, padre de tres hijos, fue identificado como la víctima. Su pareja, embarazada y a la espera de su cuarto hijo, llegó minutos después al lugar. Según señaló a los medios como Latina, Murguía Blanco era el principal sustento del hogar y no tenía problemas conocidos ni había recibido amenazas previas. El día de su asesinato, era su primer día de trabajo como mototaxista porque antes laboraba en una obra de construcción.

Peritos de criminalísticas recogen evidencia
Peritos de criminalísticas recogen evidencia en el lugar del asesinato a un mototaxista en SJL | Foto captura: Latina Noticias

Se conoció también que uno de los disparos dirigidos al padre de familia, atravesó la luna de una vivienda cercana e ingresó al interior del domicilio, poniendo en riesgo la vida de otros ocupantes.

Peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público arribaron entre 20 y 30 minutos después para iniciar las diligencias y el levantamiento del cuerpo. La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones para determinar el móvil del crimen y la identidad del responsable.

Vecinos manifestaron temor ante posibles represalias, lo que ha generado resistencia a compartir imágenes de cámaras de seguridad, pese a la presencia de varios dispositivos de videovigilancia en la zona. Indicaron que no es la primera vez que ocurre un asesinato de estas características en el área.

Asesinatos no cesan pese a estado de emergencia

San Juan de Lurigancho permanece en estado de emergencia, aunque los residentes afirman que la criminalidad persiste y va en aumento.

Hace una semana, en este mismo distrito, se conoció sobre el asesinato a otro mototaxista identificado como Roberto Carlos Flores Gonzales, de 54 años. La víctima había sido interceptada cuando esperaba pasajeros en el cruce de la avenida Santa Rosa con la cuadra 7 del jirón Minerales.

Flores Gonzáles recibió varios disparos de parte de un desconocido que vestía una capucha blanca, quien terminado su propósito, huyó de la escena a pie. El hecho fue captado por una cámara de seguridad.

Cerca de la víctima se encontraba otro mototaxista quien corrió a prestar ayuda, pero lamentablemente la víctima llegó sin vida al hospital al que fue llevado.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha activado la línea 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP), un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas para reportar casos de extorsión y recibir apoyo inmediato. Esta línea está integrada con la Central de Emergencias 105, lo que facilita a los ciudadanos enviar pruebas como audios y videos al hacer su denuncia.

Los ciudadanos también pueden contactar los siguientes números para reportar extorsiones:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para denuncias de extorsión.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias específicas de extorsión.
  • Comisarías: Oficinas de denuncia en cada distrito.
  • Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia disponibles:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116
  • Centro de Emergencia Mujer: 100
  • SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencias): 106

Temas Relacionados

asesinatomototaxistaSJLsicariatoextorsiónperu-noticias

Más Noticias

“Esta vez Sporting Cristal sí tiene futbolistas”, la advertencia de Giancarlo Granda sobre Paulo Autuori tras pobre inicio en Liga 1

El periodista deportivo describió el posible panorama de los ‘celestes’ que podría cortar el ciclo del técnico brasileño tras el pobre arranque en la Liga 1

“Esta vez Sporting Cristal sí

“Confío en las autoridades”, así rompió su silencio Carlos Zambrano tras ser denunciado por abuso sexual

El defensa de Alianza Lima salió a defenderse por primera vez y precisó por qué no se había pronunciado con anterioridad al ser vinculado en grave acusación

“Confío en las autoridades”, así

Puente Piedra: Delincuentes interceptan y disparan a hombre que había retirado cerca de 7 mil soles de una entidad bancaria

La motocicleta utilizada por los asaltantes fue abandonada cerca del mercado Tres Regiones tras quedar atrapados por el cierre de accesos, lo que evidencia la rápida reacción de comerciantes y compradores

Puente Piedra: Delincuentes interceptan y

BCRP deja de comprar dólares, luego de subida del tipo de cambio a fines de enero

El precio del dólar marcó una subida el 30 de enero y ahora se mantiene en un valor más alto que en las semanas anteriores

BCRP deja de comprar dólares,

Los Olivos: capturan a policía que disparó a vecino que intentó frenar pelea con su pareja

Segundo Benito Córdova López de 30 años fue detenido por sus colegas al ser uno de los más buscados por intento de homicidio al propietario de la casa donde alquila su pareja

Los Olivos: capturan a policía
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Plan de seguridad ciudadana está

Plan de seguridad ciudadana está listo y se presentará este jueves, afirma el presidente José Jerí

Casi la mitad del Perú no sabe por quién votar en las Elecciones 2026, según Datum

Ollanta Humala y Martín Vizcarra contra el INPE: denuncian abuso de autoridad y violación a la intimidad tras filtración de fotografías

Carlos Espá: Perfil, trayectoria y patrimonio del candidato presidencial de SíCreo en las Elecciones 2026

César Vásquez se pronuncia sobre escándalo por franja electoral y critica a Carlos Álvarez: “Se contentó con una explicación humorística de su partido”

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Gianluca Lapadula

La reacción de Gianluca Lapadula tras difusión de ‘ampay’ junto a mujer que no es su esposa

Gianluca Lapadula y Alessia Macrí: ¿Cuántos años llevan juntos y cuántos hijos tienen?

Gianluca Lapadula es captado con misteriosa mujer que no es su esposa: los memes ante las imágenes de Magaly Medina

Patricio Quiñones, el bailarín favorito para los shows de Daddy Yankee, Bad Bunny y otras estrellas de la música

Ricardo Mendoza cuenta cómo fue el nacimiento inesperado de su hijo y Magaly Medina lo felicita: “Lo vemos enamorado de su bebé”

DEPORTES

“Esta vez Sporting Cristal sí

“Esta vez Sporting Cristal sí tiene futbolistas”, la advertencia de Giancarlo Granda sobre Paulo Autuori tras pobre inicio en Liga 1

“Confío en las autoridades”, así rompió su silencio Carlos Zambrano tras ser denunciado por abuso sexual

Se revelaron los graves problemas en el arbitraje peruano: sin campos para entrenar, falta de instrucción y sin uniformidad en criterios

Entradas Alianza Lima vs Regatas Lima: precio y venta para los partidos de la fecha 6 por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

“Si Alianza Lima es coherente, Pablo Guede tiene que salir”, la opinión de Gustavo Roverano si 2 de Mayo clasifica en la Copa Libertadores