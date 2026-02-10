El rating que Magaly Medina logró en su regreso a la TV este 2026: ¿Superó a ‘Luz de Luna 4’?. Fb

El esperado regreso de Magaly Medina a la televisión peruana marcó la noche del lunes 9 de febrero. Su programa ‘Magaly TV La Firme’ estrenó nueva temporada en su horario habitual de las 21:45, generando expectativa entre seguidores, detractores y la farándula local. ¿Cómo le fue en el rating y logró imponerse a los líderes del horario prime?

El primer episodio de la temporada 2026 de ‘Magaly TV La Firme’ consiguió 7 puntos de rating en Lima + 6 ciudades, ubicándose en el puesto 7 del ranking de programas más vistos de la jornada, pero esta cifra no habria sido suficiente para superar a su rival.

El espacio, que va de lunes a viernes de 21:45 a 23:00, mantiene su vigencia como uno de los formatos más comentados del espectáculo nacional, aunque esta vez no logró superar a las telenovelas más fuertes de la competencia.

América TV retuvo el liderazgo del prime time gracias a sus producciones dramáticas a cargo de Del Barrio Producciones. ‘Los Otras Concha 2’, emitida de 21:00 a 22:00, alcanzó 14 puntos de rating, mientras que ‘Luz de Luna 4’, en el horario de 22:00 a 23:00, obtuvo 13 puntos.

Ambas novelas prácticamente duplicaron la audiencia del programa de Magaly Medina, consolidándose como los contenidos favoritos de la audiencia nocturna.

Vanessa Silva vuelve a Luz de Luna 4.

Magaly Medina: humor y autenticidad marcan su regreso

Lejos de los números, el regreso de Magaly Medina fue todo un acontecimiento televisivo por el tono relajado y espontáneo que mostró la conductora desde el primer minuto.

Vestida de rojo y con un ánimo festivo, Medina se presentó entre bromas, referencias a su reciente lifting facial y comentarios directos tanto a su equipo como a sus seguidores.

“¿Quedé de treinta o no? Envidien”, bromeó frente a cámaras, haciendo alusión a los rumores y especulaciones sobre su apariencia física tras la cirugía. La periodista inició el programa entre risas, interactuando con su equipo y tomándose con humor los memes y comentarios que circularon en redes sociales durante su ausencia.

En uno de los momentos más comentados, la conductora ironizó sobre los pañuelos que utilizó durante su recuperación: “Estoy harta de los pañuelos. ¡Harta me tienen!”, generando carcajadas en el set. Con frases como “Ya me despeiné” y “¿Qué te pasa? ¿Ya ves cómo son de agresivos conmigo?”, Magaly dejó claro que apuesta por un formato cercano, ligero y sin miedo a reírse de sí misma.

En pleno programa, Magaly Medina se toma un momento para contestar a las burlas sobre su cirugía. Entre risas, la 'Urraca' presume los resultados y desafía a la envidia.

Respuesta directa a los ‘haters’ y a la expectativa mediática

La vuelta de Medina estuvo marcada también por mensajes a quienes la criticaron o especularon sobre su retorno. “Tanto querían verme, ya pues, acá estoy”, soltó ante la cámara, reconociendo la atención mediática que generó su ausencia. La periodista no perdió la oportunidad de referirse a los comentarios sobre su cirugía y a los rumores de que incluso se habría sometido a intervenciones adicionales: “¿Qué me cosió, costurero o cirujano? No, no, no, eso no se sale. No se va a salir”.

Magaly también recordó que el próximo año celebrará tres décadas en televisión, motivo por el cual decidió someterse al lifting. “Cumplo treinta años, así que tenía que operarme, porque voy a celebrar mi doble quinceañero. Dos veces quince. ¿Qué tal?”, dijo con su característico sarcasmo, provocando risas y comentarios en redes sociales.

Una competencia feroz en el horario estelar

Si bien el regreso de ‘Magaly TV La Firme’ fue tendencia y generó conversación en redes, la competencia en el horario prime se mantiene intensa.

Las novelas de América TV, tanto ‘Los Otras Concha 2’ como ‘Luz de Luna 4’, no solo superaron en rating a Magaly Medina, sino que demostraron el arraigo de los contenidos dramáticos entre el público peruano.

A pesar de no liderar el ranking, el programa de Magaly Medina mantiene un público fiel que sigue sus ampays, exclusivas y coberturas del mundo del espectáculo. La conductora, fiel a su estilo, no perdió la oportunidad de bromear sobre las cifras y responder a las comparaciones: “Mira, envidien (ríe). Envidien”.

El inicio de la nueva temporada de ‘Magaly TV La Firme’ no solo fue noticia por el rating alcanzado, sino también por la capacidad de Magaly Medina para reinventarse y mantenerse vigente en un ambiente competitivo. Su regreso confirma que sigue siendo referente en el periodismo de entretenimiento y que su estilo directo, humorístico y sin filtros sigue conquistando a un segmento importante de la teleaudiencia.

En un prime time dominado por las telenovelas, Magaly Medina demuestra que su presencia sigue siendo clave en la conversación mediática y que, más allá de los números, su programa es sinónimo de expectativa, polémica y entretenimiento en la TV peruana.

Magaly Medina regresó a la pantalla el lunes 9 de febrero. Magaly TV La Firme