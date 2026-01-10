Aprueban que aguinaldo y bono por escolaridad suban a S/ 3.500,70, pero solo para profesores

Un proyecto de ley busca aumentar el aguinaldo y escolaridad en el sector público y revela que estos montos han perdido valor. - Crédito Composición Infobae/Andina/Shutterstock

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte ha aprobado el dictamen favorable recaído en los proyectos de ley que buscan el recalculo del aguinaldo y el bono por escolaridad del sector público..

Especialmente, esta medida está enfocada en los maestros. La ley, aún en dictamen, busca dar incremento de los aguinaldos por Fiestas Patrias y navidad, así como de la bonificación por escolaridad, a favor de los docentes de la ducación básica regular, educación básica alternativa, educación básica especial y educación técnico-productiva, así como de los auxiliares de educación.

De este modo, se establecerá su equivalencia, la de estos montos, de S/ 300 y S/ 400, con la remuneración íntegra mensual (RIM) correspondiente a la primera escala de la Carrera Pública Magisterial. Esto se trata de un monto de S/ 3.500,70 (basado en el RIM y el cálculo mensual para este grupo.

El aguinaldo siguiente se pagará en diciembre en el Banco de la Nación. - Crédito Andina

Buscan aumentar aguinaldo

“La presente ley tiene por objeto disponer el incremento de los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, así como de la bonificación por escolaridad, a favor de los docentes de Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa, Educación Básica Especial y Educación Técnico-Productiva, y de los auxiliares de educación, estableciendo que dichos beneficios sean equivalentes a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala de la Carrera Pública Magisterial, con la finalidad de fortalecer la equidad remunerativa y reconocer la función esencial que desempeñan en el sistema educativo nacional”, aclara la norma.

Así, el aguinaldo por Fiestas Patrias, el aguinaldo por Navidad y la bonificación por escolaridad previstos en la presente ley se abonan directamente al docente beneficiario, en una sola armada, mediante la planilla única de pagos, en los meses de julio, marzo y diciembre, respectivamente (...).El monto de dichos beneficios se calcula sobre la base de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala de la Carrera Pública Magisterial, previa aprobación mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Educación y el ministro de Economía y Finanzas.

Así el monto de aguinaldo, pasará de S/ 300 a S/ 3.500,70

El de bono por escolaridad irá de S/400 hasta S/ 3.500,70.

El bono por escolaridad llevar 15 años estancado en el monto de S/400. - Crédito Andina/Norman Córdova

Pero hay más

Asimismo, se autoriza al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía y Finanzas para efectuar modificaciones presupuestarias en el pliego institucional correspondiente, con la finalidad de realizar, de manera excepcional y por única vez, el pago de la bonificación por escolaridada favor de los docentes que han ingresado en condición de nombrados a la Carrera Pública Magisterial, a partir del 1 de marzo de 2024, en el marco de los procesos establecidos enlaLey 29944, Ley de Reforma Magisterial.Dicho pago asciende a la suma de S/ 400,00.

Este monto, no pagado y adeudado se otorga por única vez durante el Año Fiscal 2026, para lo cual se exonera a las entidades correspondientes de lo dispuesto en la Ley 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, así como de las demás disposiciones que se opongan a lo establecido en la presente ley.